Σοφία Καρβέλα: Η αποκάλυψη για το styling business της – Πόσα χρεώνει για μία ώρα βιντεοκλήσης;

Η Σοφία Καρβέλα επιστρέφει στο επίκεντρο της δημοσιότητας όχι για κάποιο red carpet look, αλλά για ένα νέο επιχειρηματικό βήμα που συνδυάζει μόδα, digital εμπειρία και προσωπική συμβουλευτική styling. Η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, που ζει και εργάζεται στην Αμερική, φαίνεται πως έχει εξελίξει τον ρόλο της ως στυλίστρια σε κάτι πολύ πιο άμεσο και διαδραστικό, αξιοποιώντας την τεχνολογία για να φέρει το styling κατευθείαν στην οθόνη σου.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στην εκπομπή «Πρωινό», η Σοφία Καρβέλα έχει δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας πραγματοποιεί online συνεδρίες με πελάτες που θέλουν να ανανεώσουν το στυλ τους, να οργανώσουν τη ντουλάπα τους ή να βρουν το κατάλληλο outfit για συγκεκριμένες περιστάσεις. Μέσα από βιντεοκλήσεις, λειτουργεί σαν προσωπική fashion advisor, προτείνοντας συνδυασμούς ρούχων και styling επιλογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Το στοιχείο που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι τιμές των υπηρεσιών της. Όπως αποκαλύφθηκε, η Σοφία Καρβέλα χρεώνει περίπου 750 δολάρια για μία συνεδρία διάρκειας μίας ώρας, ενώ μια πιο σύντομη 30λεπτη συνεδρία κοστίζει γύρω στα 450 δολάρια. Πρόκειται για ένα pricing που τοποθετεί ξεκάθαρα την υπηρεσία της στον χώρο του premium fashion consulting, κάτι που ήδη συζητιέται έντονα στα media.

Στις συνεδρίες αυτές, η διαδικασία είναι αρκετά προσωπική: ο πελάτης περιγράφει την περίσταση ή το στυλ που θέλει να πετύχει και η Σοφία Καρβέλα προτείνει συγκεκριμένα looks, συνδυασμούς και fashion κατευθύνσεις, σαν να έχεις τον προσωπικό σου στυλίστα σε πραγματικό χρόνο μέσω οθόνης. Το νέο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο δείχνει μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στη μόδα, όπου η φυσική παρουσία δεν είναι απαραίτητη και η συμβουλευτική υπηρεσία μεταφέρεται online, προσαρμοσμένη στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Παράλληλα, αναδεικνύει το πώς η προσωπική εικόνα και η εμπειρία styling μπορούν να μετατραπούν σε ολοκληρωμένη digital υπηρεσία με διεθνή απήχηση.





Η Σοφία Καρβέλα, με τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας, δείχνει πως το styling πλέον δεν περιορίζεται στις πασαρέλες ή στις φωτογραφίσεις, αλλά μπορεί να γίνει μια άμεση, προσωπική και on demand εμπειρία.

