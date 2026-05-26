Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Streaming News 26.05.2026

Viral έγινε ο γιος του Richard Gere στο Euphoria και οι αντιδράσεις δεν έχουν τέλος

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η εμφάνιση του Homer Gere στο νέο επεισόδιο της σειράς Euphoria προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και σχολίων στα social media
Μαρία Χατζηγιάννη

Η 3η σεζόν του Euphoria συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, καταφέρνοντας να προκαλεί συζητήσεις που ξεπερνούν τα όρια της πλοκής της σειράς. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, μια απρόσμενη αποκάλυψη ήρθε να ταράξει τα νερά των social media, μετατρέποντας τον 26χρονο Homer Gere σε κεντρικό πρόσωπο της ημέρας. Παρόλο που ο νεαρός ηθοποιός συμμετέχει σε αρκετά επεισόδια της τρέχουσας σεζόν υποδυόμενος τον χαρακτήρα του Dylan Reed, η αποκάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας έλαβε χώρα μόλις τώρα, αφήνοντας τους θαυμαστές της σειράς εμβρόντητους.

hommer_gere
https://www.instagram.com/matthewbaronphoto/?hl=el

Το έναυσμα για την έκρηξη των σχολίων στα social media, και ειδικότερα στην πλατφόρμα X, ήταν η έντονη ερωτική σκηνή μεταξύ του Dylan Reed και της Cassie Jacobs, την οποία ενσαρκώνει η δημοφιλής Sydney Sweeney. Η σκηνή, που περιελάμβανε μια αποκαλυπτική εμφάνιση του Homer Gere φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, στάθηκε η αφορμή για να «ξεδιπλωθεί» το μυστήριο της καταγωγής του. Οι τηλεθεατές, σοκαρισμένοι από την οικειότητα του ηθοποιού με τη Sweeney, άρχισαν να αναζητούν πληροφορίες για εκείνον, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι ο άνδρας που παρακολουθούσαν είναι ο γιος του θρυλικού χολιγουντιανού ηθοποιού, Richard Gere. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες και χιλιάδες χρήστες δήλωσαν πως αγνοούσαν παντελώς το ποιος κρύβεται πίσω από τον ρόλο του Dylan.

Η επιστροφή-έκπληξη της Hilary Duff στα AMAs μετά από 20 χρόνια

Από τα γονίδια του Richard Gere σε μια σύγκριση με τον Jack Nicholson

Η viral επιτυχία του Homer Gere δεν περιορίστηκε μόνο στη διαπίστωση της συγγένειάς του με τον 76χρονο σήμερα σταρ. Η εξωτερική του εμφάνιση έγινε αντικείμενο αναλυτικών σχολίων, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν πως, παρά το γεγονός ότι είναι γιος του Richard Gere, οι γωνίες του προσώπου του και η συνολική του αύρα θυμίζουν έντονα τον νεαρό Jack Nicholson. Αυτή η απροσδόκητη σύγκριση έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το hype γύρω από το όνομά του, καθώς το κοινό άρχισε να αναρωτιέται αν ο νεαρός ηθοποιός διαθέτει το ίδιο «βλέμμα» που καθιέρωσε τον Nicholson ως έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών.

Ο δρόμος προς την επιτυχία μακριά από τη σκιά του πατέρα του

Ο Homer Gere είναι καρπός του γάμου του Richard Gere με την πρώην σύζυγό του, Carey Lowell, με την οποία έζησαν μαζί μέχρι το 2016. Παρότι ο Richard Gere έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στην Ισπανία μαζί με τη νυν σύζυγό του, Alejandra Silva, και τα δύο μικρότερα παιδιά τους, ο Homer έχει χαράξει μια εντελώς διαφορετική πορεία. Επιλέγοντας να παραμείνει στο Λος Άντζελες, το κέντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, ο 26χρονος ηθοποιός εργάζεται συστηματικά για να χτίσει το δικό του όνομα, μακριά από τα φώτα που συνοδεύουν το διάσημο επώνυμό του.

Το μέλλον του στο Hollywood και η πρόκληση του The Shards

Η συμμετοχή του στο Euphoria αποτελεί, αναμφίβολα, την πιο σημαντική επαγγελματική ευκαιρία που είχε μέχρι σήμερα, καθώς η σειρά διαθέτει τεράστιο παγκόσμιο αντίκτυπο και θεωρείται «φυτώριο» ταλέντων. Όμως, η συνέχεια αναμένεται να είναι ακόμα πιο δυναμική. Ο Homer Gere βρίσκεται ήδη στα σκαριά για την επερχόμενη σειρά «The Shards», ένα project που πολλοί κριτικοί θεωρούν πως θα είναι το «εισιτήριο» του για την καθιέρωση στην Α κατηγορία των ηθοποιών. Η πρόκληση για τον νεαρό ηθοποιό είναι μεγάλη, καθώς πρέπει πλέον να αποδείξει πως η ξαφνική viral φήμη του δεν ήταν απλώς ένα τυχαίο γεγονός, αλλά η απαρχή μιας λαμπρής καριέρας που θα στηρίζεται αποκλειστικά στις δικές του ικανότητες και την προσωπική του αισθητική.

«Μπαμπά πήρα πτυχίο» – Η συγκινητική ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου

«Ήμουν σχεδόν τυφλή για 10 χρόνια» – Η Anne Hathaway σοκάρει με την εξομολόγησή της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Euphoria Homer Gere
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Δεν ήμουν ποτέ στην κούρσα για τον James Bond»: Ο Idris Elba ξεκαθαρίζει τη θέση του

«Δεν ήμουν ποτέ στην κούρσα για τον James Bond»: Ο Idris Elba ξεκαθαρίζει τη θέση του

26.05.2026
Επόμενο
Σοφία Καρβέλα: Η αποκάλυψη για το styling business της – Πόσα χρεώνει για μία ώρα βιντεοκλήσης;

Σοφία Καρβέλα: Η αποκάλυψη για το styling business της – Πόσα χρεώνει για μία ώρα βιντεοκλήσης;

26.05.2026

Δες επίσης

«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss
Cinema

«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss

27.05.2026
Jennifer Lopez – Edward James Olmos: Ξανά μαζί 30 χρόνια μετά το θρυλικό «Selena»
Cinema

Jennifer Lopez – Edward James Olmos: Ξανά μαζί 30 χρόνια μετά το θρυλικό «Selena»

27.05.2026
Russell Crowe: «Μην πέφτετε πάνω μου» – Το περιστατικό με τους fans έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι
Cinema

Russell Crowe: «Μην πέφτετε πάνω μου» – Το περιστατικό με τους fans έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι

27.05.2026
Paddington 4: Ο αγαπημένος αρκούδος επιστρέφει και φέρνει μαζί του την αφρόκρεμα της κωμωδίας
Cinema

Paddington 4: Ο αγαπημένος αρκούδος επιστρέφει και φέρνει μαζί του την αφρόκρεμα της κωμωδίας

27.05.2026
Star Wars: Η θριαμβευτική επιστροφή που κέρδισε το κοινό και το box office
Cinema

Star Wars: Η θριαμβευτική επιστροφή που κέρδισε το κοινό και το box office

27.05.2026
Penélope Cruz: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Η διάγνωση για ανεύρυσμα που τη λύγισε στα γυρίσματα
Cinema

Penélope Cruz: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Η διάγνωση για ανεύρυσμα που τη λύγισε στα γυρίσματα

27.05.2026
«Toy Story 5»: Η απρόβλεπτη μεταμόρφωση του Bad Bunny σε animated πίτσα με γυαλιά
Cinema

«Toy Story 5»: Η απρόβλεπτη μεταμόρφωση του Bad Bunny σε animated πίτσα με γυαλιά

27.05.2026
Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το Netflix αποχωρίζεται οριστικά την Emily in Paris
Cinema

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το Netflix αποχωρίζεται οριστικά την Emily in Paris

27.05.2026
Yu-Gi-Oh!: Επετειακό video για τα 30 χρόνια του θρυλικού manga
Cinema

Yu-Gi-Oh!: Επετειακό video για τα 30 χρόνια του θρυλικού manga

26.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή