Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 26.05.2026

«Δεν ήμουν ποτέ στην κούρσα για τον James Bond»: Ο Idris Elba ξεκαθαρίζει τη θέση του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Idris Elba ξεκαθαρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά υποψήφιος για τον ρόλο του James Bond, βάζοντας τέλος σε φήμες χρόνων
Πόπη Βασιλείου

Για περισσότερο από μια δεκαετία, το Hollywood συνέδεε σταθερά τα ονόματα Idris Elba και James Bond, μέσα από αμέτρητα δημοσιεύματα, fan theories και σενάρια casting που τον παρουσίαζαν συχνά ως πιθανό διάδοχο του εμβληματικού 007. Ωστόσο, ο ίδιος ο ηθοποιός βάζει πλέον οριστικό τέλος σε αυτή τη φημολογία, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά μέρος της «κούρσας» για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η σκηνοθέτις Kathryn Bigelow για την ταινία A House of Dynamite στο Φεστιβάλ Βενετίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μιλώντας στο People, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας Masters of the Universe στο Los Angeles, ο Idris Elba ήταν απόλυτα σαφής όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που συνεχίζουν να τον συνδέουν με το reboot του James Bond. «Το όνομά μου δεν συζητιέται, με τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η βιομηχανία έχει ήδη στραφεί προς έναν νεότερο ηθοποιό. «Τους εύχομαι όλη την τύχη του κόσμου. Θα είναι καταπληκτικό», ανέφερε.

Madonna: Το story της ζωής της μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με τη σφραγίδα του Netflix

Ο ίδιος έγινε ακόμη πιο κατηγορηματικός στη συνέχεια, λέγοντας: «Ειλικρινά, δεν είμαι ποτέ στην κούρσα. Δεν ήμουν στην κούρσα εξαρχής». Με αυτόν τον τρόπο, ο Idris Elba επιχειρεί να αποσυνδέσει πλήρως το όνομά του από ένα από τα πιο πολυσυζητημένα casting μυστήρια του Hollywood.

Ο Idris Elba στην ταινία A House of Dynamite της Kathryn Bigelow στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι φήμες γύρω από τον Elba και τον ρόλο του James Bond είχαν ξεκινήσει χρόνια πριν από την τελευταία εμφάνιση του Daniel Craig στο No Time to Die το 2021, και ενισχύθηκαν ιδιαίτερα μετά τη διαρροή email της Sony το 2014. Σε εκείνη την αλληλογραφία, η τότε επικεφαλής του στούντιο Amy Pascal είχε αναφέρει ότι ο Idris Elba θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδανική επιλογή για τον 007, πυροδοτώντας ένα τεράστιο κύμα συζητήσεων.

Ο Daniel Craig ως James Bond κρατώντας ένα όπλο
Ο Daniel Craig υποδύεται τον θρυλικό πράκτορα James Bond.

Σήμερα, με το franchise του James Bond να βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο μετά την εποχή Daniel Craig, τα σενάρια για τον επόμενο 007 συνεχίζουν να απασχολούν τη βιομηχανία. Ωστόσο, ο Idris Elba φαίνεται να κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο για τον εαυτό του, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στα επαγγελματικά του projects.

«Michael»: Η αναπάντεχη αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hollywood Idris Elba James Bond
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα! Οι σταθμοί του «Ηχογένεια tour»

APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα! Οι σταθμοί του «Ηχογένεια tour»

26.05.2026
Επόμενο
Viral έγινε ο γιος του Richard Gere στο Euphoria και οι αντιδράσεις δεν έχουν τέλος

Viral έγινε ο γιος του Richard Gere στο Euphoria και οι αντιδράσεις δεν έχουν τέλος

26.05.2026

Δες επίσης

«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss
Cinema

«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss

27.05.2026
Jennifer Lopez – Edward James Olmos: Ξανά μαζί 30 χρόνια μετά το θρυλικό «Selena»
Cinema

Jennifer Lopez – Edward James Olmos: Ξανά μαζί 30 χρόνια μετά το θρυλικό «Selena»

27.05.2026
Russell Crowe: «Μην πέφτετε πάνω μου» – Το περιστατικό με τους fans έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι
Cinema

Russell Crowe: «Μην πέφτετε πάνω μου» – Το περιστατικό με τους fans έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι

27.05.2026
Paddington 4: Ο αγαπημένος αρκούδος επιστρέφει και φέρνει μαζί του την αφρόκρεμα της κωμωδίας
Cinema

Paddington 4: Ο αγαπημένος αρκούδος επιστρέφει και φέρνει μαζί του την αφρόκρεμα της κωμωδίας

27.05.2026
Star Wars: Η θριαμβευτική επιστροφή που κέρδισε το κοινό και το box office
Cinema

Star Wars: Η θριαμβευτική επιστροφή που κέρδισε το κοινό και το box office

27.05.2026
Penélope Cruz: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Η διάγνωση για ανεύρυσμα που τη λύγισε στα γυρίσματα
Cinema

Penélope Cruz: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω» – Η διάγνωση για ανεύρυσμα που τη λύγισε στα γυρίσματα

27.05.2026
«Toy Story 5»: Η απρόβλεπτη μεταμόρφωση του Bad Bunny σε animated πίτσα με γυαλιά
Cinema

«Toy Story 5»: Η απρόβλεπτη μεταμόρφωση του Bad Bunny σε animated πίτσα με γυαλιά

27.05.2026
Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το Netflix αποχωρίζεται οριστικά την Emily in Paris
Cinema

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το Netflix αποχωρίζεται οριστικά την Emily in Paris

27.05.2026
Yu-Gi-Oh!: Επετειακό video για τα 30 χρόνια του θρυλικού manga
Cinema

Yu-Gi-Oh!: Επετειακό video για τα 30 χρόνια του θρυλικού manga

26.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή