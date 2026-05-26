«Δεν ήμουν ποτέ στην κούρσα για τον James Bond»: Ο Idris Elba ξεκαθαρίζει τη θέση του

Ο Idris Elba ξεκαθαρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά υποψήφιος για τον ρόλο του James Bond, βάζοντας τέλος σε φήμες χρόνων

Για περισσότερο από μια δεκαετία, το Hollywood συνέδεε σταθερά τα ονόματα Idris Elba και James Bond, μέσα από αμέτρητα δημοσιεύματα, fan theories και σενάρια casting που τον παρουσίαζαν συχνά ως πιθανό διάδοχο του εμβληματικού 007. Ωστόσο, ο ίδιος ο ηθοποιός βάζει πλέον οριστικό τέλος σε αυτή τη φημολογία, ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε πραγματικά μέρος της «κούρσας» για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Μιλώντας στο People, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας Masters of the Universe στο Los Angeles, ο Idris Elba ήταν απόλυτα σαφής όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που συνεχίζουν να τον συνδέουν με το reboot του James Bond. «Το όνομά μου δεν συζητιέται, με τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η βιομηχανία έχει ήδη στραφεί προς έναν νεότερο ηθοποιό. «Τους εύχομαι όλη την τύχη του κόσμου. Θα είναι καταπληκτικό», ανέφερε.

Ο ίδιος έγινε ακόμη πιο κατηγορηματικός στη συνέχεια, λέγοντας: «Ειλικρινά, δεν είμαι ποτέ στην κούρσα. Δεν ήμουν στην κούρσα εξαρχής». Με αυτόν τον τρόπο, ο Idris Elba επιχειρεί να αποσυνδέσει πλήρως το όνομά του από ένα από τα πιο πολυσυζητημένα casting μυστήρια του Hollywood.

Οι φήμες γύρω από τον Elba και τον ρόλο του James Bond είχαν ξεκινήσει χρόνια πριν από την τελευταία εμφάνιση του Daniel Craig στο No Time to Die το 2021, και ενισχύθηκαν ιδιαίτερα μετά τη διαρροή email της Sony το 2014. Σε εκείνη την αλληλογραφία, η τότε επικεφαλής του στούντιο Amy Pascal είχε αναφέρει ότι ο Idris Elba θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδανική επιλογή για τον 007, πυροδοτώντας ένα τεράστιο κύμα συζητήσεων.

Σήμερα, με το franchise του James Bond να βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο μετά την εποχή Daniel Craig, τα σενάρια για τον επόμενο 007 συνεχίζουν να απασχολούν τη βιομηχανία. Ωστόσο, ο Idris Elba φαίνεται να κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο για τον εαυτό του, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στα επαγγελματικά του projects.

