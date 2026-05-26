APON: «Ηχογένεια Tour» – Ο viral τραγουδοποιός σαρώνει την Ελλάδα! Οι σταθμοί του «Ηχογένεια tour»

Ο Apon, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του τραγούδι, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το «Ηχογένεια tour».
Ο Apon «ντύνει» το φετινό καλοκαίρι με τις διαμαντένιες πολυπλατινένιες επιτυχίες του που μετρούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο streamingpoints, τα hits του νέου album «Ηχογένεια» και την ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή του.
Η Coca-Cola, μεγάλος χορηγός του tour, στηρίζει μουσικές εμπειρίες που ενώνουν τους ανθρώπους και δημιουργούν αυθεντικές στιγμές χαράς. Αυτό το καλοκαίρι, με τον Apon και το «Ηχογένεια tour», συμβάλλει στη δημιουργία στιγμών που γεννιούνται στη σκηνή και συνεχίζουν να ζουν πέρα από αυτήν.
Κάθε συναυλία του «Ηχογένεια tour», θα ενώσει το κοινό και τον Apon σε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες, γεμάτες παλμό, σύγχρονη αισθητική και τραγούδια που γίνονται συναίσθημα.
Στις 13 Ιουλίου, η “Ηχονέγεια” δίνει ραντεβού στο Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, στις 21:30.
στο Θέατρο Βράχων, για μια ανεπανάληπτη βραδιά, γεμάτη εκπλήξεις και συγκίνηση!
Οι σταθμοί του «Ηχογένεια tour»:
30.05 ΚΟΛΛΙΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, KOLLINES SOUND
12.06 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΟΝΤΖΟΥ
03.07 ΒΟΛΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”
06.07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ
08.07 ΕΔΕΣΣΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ
09.07 ΛΑΡΙΣΑ, ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
13.07 ΑΘΗΝΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ
24.07 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΚΑΣΤΡΟ
31.07 ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, RIVER PARTY
03.08 ΡΟΔΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ NEW
07.08 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΚΑΣΤΡΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
08.08 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
02.09 ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
05.09 ΘΗΒΑ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ
07.09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ KΡΗΤΗ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
09.09 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
14.09 ΠΑΤΡΑ, ROYAL THEATER
Παραγωγή: Galaxias Live Productions
Μεγάλος Χορηγός: Coca-Cola
Χορηγοί Επικοινωνίας: Δρόμος 89.8, MAD & MAD.GR
Προπώληση: TicketServices.gr
MUSIC VIDEOS, MERCH, TOUR DATES & MORE https://linktr.ee/aponishere
Χορηγοί επικοινωνίας Mad & Mad.gr
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.