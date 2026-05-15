Η Άννα Βίσση στην Ίμπιζα: Δίπλα σε ARGY και Anyma σε ένα DJ set που έγινε viral

Η Άννα Βίσση βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς nightlife σκηνής, αυτή τη φορά στο θρυλικό Hï Ibiza, σε μια βραδιά που συνδύασε ηλεκτρονική μουσική, λάμψη και έντονη ενέργεια. Η Ελληνίδα σταρ ταξίδεψε στην Ίμπιζα μαζί με φίλους της και βρέθηκε ανάμεσα σε δύο από τα πιο ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας techno σκηνής, τον ARGY και τον Anyma, οι οποίοι απογείωσαν το κοινό με τα sets τους.

Από την πρώτη στιγμή, η παρουσία της Άννας Βίσση στο club τράβηξε τα βλέμματα, καθώς η ενέργειά της ταίριαξε απόλυτα με τον παλμό της βραδιάς. Χαλαρή, ευδιάθετη και πλήρως συντονισμένη με τη μουσική ατμόσφαιρα, η τραγουδίστρια έγινε μέρος ενός event που συγκέντρωσε προσωπικότητες από τη διεθνή μουσική και lifestyle σκηνή.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, η Άννα Βίσση φαίνεται να χορεύει δίπλα στο γνωστό μοντέλο της Victoria’s Secret Stella Maxwell, σε μια στιγμή που αποτυπώνει το απόλυτο party mood της Ίμπιζα. Το κλίμα ήταν εκρηκτικό, με τον κόσμο να παρακολουθεί ένα show όπου η μουσική και η εικόνα έδεσαν ιδανικά.

Η βραδιά δεν έμεινε μόνο στη σκηνή. Η Άννα Βίσση πέρασε και από τα backstage του event, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να φωτογραφηθεί με τους ARGY και Anyma, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη διεθνή μουσική σκηνή.

Η εμφάνισή της στο Hï Ibiza έγινε γρήγορα viral, με τα social media να γεμίζουν στιγμιότυπα και σχόλια για το πόσο άνετα κινείται ανάμεσα στην ελληνική pop σκηνή και τα μεγαλύτερα dance stages του κόσμου. Μια ακόμη στιγμή που δείχνει πως η Άννα Βίσση δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις, αλλά βρίσκεται μέσα στο ίδιο το κέντρο τους.

