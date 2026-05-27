Star Wars: Η θριαμβευτική επιστροφή που κέρδισε το κοινό και το box office

Μετά από μια επταετή απουσία από τη μεγάλη οθόνη, το σύμπαν τουStar Wars απέδειξε πως παραμένει κυρίαρχο στην καρδιά του κοινού. Η ταινία «The Mandalorian and Grogu», η κινηματογραφική μεταφορά της επιτυχημένης σειράς του Jon Favreau, κατάφερε να διαψεύσει τις απαισιόδοξες προβλέψεις της πρεμιέρας, μετατρέποντας το τετραήμερο του Memorial Day σε μια γιορτή για τα blockbusters.

Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα της Παρασκευής που είχε θορυβήσει τα στελέχη της Disney, το φιλμ ανέκτησε δυναμικά το έδαφος μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με τη δύναμη του «word of mouth» να λειτουργεί καταλυτικά, η ταινία συγκέντρωσε εντυπωσιακές βαθμολογίες (89% στο Rotten Tomatoes), με τους οικογενειακούς θεατές να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εμπορικής της επιτυχίας. Ο χαρισματικός Grogu, ο «Baby Yoda» που έχει γίνει πλέον παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, αποδείχθηκε το απόλυτο «κλειδί» για να προσελκύσει το κοινό στις αίθουσες.

Τα νούμερα της κυριαρχίας και ο παράγοντας «Grogu»

Η ταινία με τον Pedro Pascal στον ομώνυμο ρόλο εκτιμάται πως θα κλείσει το τετραήμερο με 100 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ σε συνδυασμό με τις διεθνείς αγορές, το συνολικό της άνοιγμα αγγίζει τα 165 εκατομμύρια δολάρια. Η Disney δεν στοχεύει μόνο στην επιτυχία της αίθουσας, αλλά έχει στήσει έναν ολόκληρο εμπορικό μηχανισμό γύρω από το project. Από τις νέες θεματικές ζώνες στα πάρκα της μέχρι τις στρατηγικές συνεργασίες με το Fortnite και το merchandising του Grogu, το οποίο έχει αποφέρει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι σήμερα, το franchise δείχνει πιο ζωντανό από ποτέ.

Το «Obsession» και η κυριαρχία του horror

Ενώ ο Mandalorian καταλαμβάνει την κορυφή, το αμερικανικό box office παρακολουθεί με δέος το φαινόμενο Obsession. Η ταινία τρόμου του YouTuber και σκηνοθέτη Cary Barker συνεχίζει να γράφει ιστορία. Στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της, όχι μόνο δεν σημείωσε κάμψη, αλλά κατέγραψε μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 39% σε σχέση με το άνοιγμά της. Με συνολικά έσοδα 60 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα budget που δεν ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, το Obsession αποτελεί το απόλυτο case study κερδοφορίας της χρονιάς.

Η μεγάλη εικόνα του Box Office

Η κινηματογραφική αγορά παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη πολυφωνία, καθώς πέρα από τους δύο πρωταγωνιστές του Σαββατοκύριακου, άλλες παραγωγές συνεχίζουν να καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το biopic Michael για τη ζωή του Michael Jackson, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 700 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, ενώ την ίδια στιγμή το «The Devil Wears Prada 2» συνεχίζει τη θριαμβευτική του εμπορική πορεία, έχοντας φτάσει τα 600 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Με τέτοιες επιδόσεις, το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως θα είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα των τελευταίων ετών, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψά για δυνατές ιστορίες, είτε πρόκειται για διαγαλαξιακές περιπέτειες είτε για horror εκπλήξεις χαμηλού προϋπολογισμού.

