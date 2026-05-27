Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 27.05.2026

Popsicle Nails: Το πιο «ζουμερό» trend στα νύχια για αυτό το καλοκαίρι

Τα popsicle nails υπόσχονται να δώσουν στα άκρα σου τη λάμψη ενός λιωμένου παγωτού και τη φρεσκάδα που χρειάζεται το καλοκαιρινό σου look
Μαρία Χατζηγιάννη

Το καλοκαίρι έφτασε και μαζί του φέρνει το πιο παιχνιδιάρικο, δροσερό και λαμπερό trend στα νύχιαπου ακούει στο όνομα «popsicle nails». Αυτό το μανικιούρ, που θυμίζει τα αγαπημένα μας παγωτά ξυλάκι, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στα social media και τα σαλόνια ομορφιάς, αποτελώντας την πιο «juicy» εκδοχή των γνωστών jelly nails. Πρόκειται για ένα look που εκπέμπει φρεσκάδα, είναι εξαιρετικά ελαφρύ και διαθέτει αυτή την έντονη γυαλάδα που παραπέμπει σε λιωμένο παγωτό, κάνοντας κάθε χέρι να δείχνει πιο ζωντανό από ποτέ.

Τα popsicle nails χαρακτηρίζονται από ένα ημιδιαφανές αλλά έντονο φινίρισμα, χρησιμοποιώντας βερνίκια υψηλής λάμψης σε αποχρώσεις όπως το καρπουζί ροζ, το πορτοκαλί του ηλιοβασιλέματος και το βαθύ κόκκινο του κερασιού. Η διάσημη nail artist Lily Nguyen υπογραμμίζει πως η τάση αυτή περιστρέφεται γύρω από την αίσθηση του «φρέσκου» και του «διασκεδαστικού» χωρίς την αίσθηση του βάρους που αφήνουν τα κλασικά αδιαφανή βερνίκια. Αν και συχνά τα συγχέουμε με τα κλασικά jelly nails, η βασική διαφορά τους έγκειται στην ένταση: ενώ τα jelly nails είναι πιο ήπια και δημιουργούνται με επάλληλες στρώσεις για βάθος, τα popsicle nails είναι πιο τολμηρά, πιο «ζουμερά» και στοχεύουν απευθείας σε ένα statement καλοκαιρινό αποτέλεσμα.

Πώς να πετύχεις το τέλειο Popsicle Manicure στο σπίτι

Το καλύτερο στοιχείο αυτής της τάσης είναι ότι δεν απαιτεί επαγγελματικό εξοπλισμό, λάμπα UV ή περίπλοκες τεχνικές, καθιστώντας την ιδανική για DIY μανικιούρ τις ζεστές μέρες. Η διαδικασία ξεκινά με μια πολύ καλή προετοιμασία της βάσης, καθώς η ημιδιαφανής φύση του βερνικιού δεν αφήνει περιθώρια για ατέλειες στην επιφάνεια του νυχιού. Επιλέγοντας ένα sheer βερνίκι σε έντονο χρώμα, ή δημιουργώντας το δικό σου μείγμα αραιώνοντας μια σταγόνα έντονου χρώματος μέσα σε ένα διάφανο top coat, μπορείς να πετύχεις το επιθυμητό εφέ. Η επιτυχία κρύβεται στην εφαρμογή πολύ λεπτών στρώσεων, αφήνοντας την καθεμία να στεγνώσει καλά, ώστε να διατηρηθεί η διαφάνεια που δίνει αυτό το γυάλινο, «σιροπιασμένο» αποτέλεσμα που όλοι αναζητούν.

Το μυστικό της απόλυτης λάμψης

Δεν νοείται popsicle manicure χωρίς το κατάλληλο φινίρισμα, καθώς η γυαλάδα είναι ο καθοριστικός παράγοντας που διαχωρίζει αυτό το trend από ένα απλό ημιδιαφανές βερνίκι. Η χρήση ενός top coat με εφέ «υγρής όψης» (wet-look) είναι απαραίτητη για να «κλειδώσει» το χρώμα και να προσθέσει τη διάσταση που κάνει το μανικιούρ να φαίνεται ακριβό και επαγγελματικό. Επιπλέον, η συστηματική εφαρμογή λαδιού επωνυχίων στο τέλος της διαδικασίας είναι αυτή που θα προσφέρει την τελική πινελιά ενυδάτωσης, κάνοντας τα νύχια να φαίνονται πιο υγιή, λαμπερά και εντυπωσιακά κάτω από το δυνατό καλοκαιρινό φως.

 

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

27.05.2026
Νίνα Μαζάνη: Η συνεργασία με τον Κώστα Λειβαδά στο νέο της τραγούδι με τίτλο «Θαύμα της Φύσης»

27.05.2026

Fitness

Beauty

Life

Life

Life

Fashion

Life

Beauty

Fashion

