«Εμείς…και οι δύο μικρές μας αγάπες»: Η τρυφερή επέτειος της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός βιώνουν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, καθώς πριν από περίπου δύο εβδομάδες καλωσόρισαν στον κόσμο τα δίδυμα κοριτσάκια τους. Το ζευγάρι, που πάντα επέλεγε μια ήρεμη και διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα, ζει πλέον μια νέα, γεμάτη συγκινήσεις καθημερινότητα.

Η φετινή επέτειος γάμου τους είχε ξεχωριστή συναισθηματική βαρύτητα, καθώς για πρώτη φορά τη γιόρτασαν ως τετραμελής οικογένεια. Η Άννα, εμφανώς συγκινημένη και χαρούμενη, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άλμπουμ γεμάτο τρυφερές στιγμές από τον γάμο τους, φωτογραφίες που καταγράφουν χαμόγελα, αγκαλιές και ανεκτίμητες στιγμές ευτυχίας.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Η πιο όμορφη επέτειός μας η φετινή. Εμείς… και οι δύο μικρές μας αγάπες». Η ίδια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και όσους συνέβαλαν στο να αποτυπωθούν οι στιγμές της πιο όμορφης ημέρας της ζωής τους, σημειώνοντας: «Κάθε φορά που βλέπω τις φωτογραφίες σκέφτομαι τον φανταστικό μας φωτογράφο Achilleas Colaclides! Σε ευχαριστούμε ξανά κ ξανά!». Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη της και για τη φίλη της, Eleni Siou, λέγοντας: «Και φυσικά φίλη μου @eleni_siou που τράβηξες αυθόρμητα την πρώτη μας στιγμή ως παντρεμένοι, ξέρεις πόσο αγαπώ αυτό το βίντεο!».

Η σχέση της Άννας και του Νικήτα έγινε γνωστή το 2021, με τους δυο τους από την αρχή να προτιμούν χαμηλούς τόνους και μια ζωή μακριά από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας. Η πρόταση γάμου δεν άργησε να έρθει και το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά στις 27 Μαΐου 2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι, παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Κουμπάρες τους ήταν η Δούκισσα Νομικού και η αδερφή της Άννας, Τέα Πρέλεβιτς, κάνοντας την τελετή ακόμη πιο συγκινητική. Κοντινά πρόσωπα μιλούν πάντα για ένα ζευγάρι δεμένο, με κοινές αξίες, γαλήνια καθημερινότητα και βαθιά αφοσίωση ο ένας στον άλλον.

Φέτος, όμως, η επέτειος δεν ήταν απλώς μια υπενθύμιση της ημέρας του γάμου τους, ήταν μια νέα, υπέροχη αρχή. Η οικογένειά τους μεγάλωσε και οι δύο μικρές τους κόρες έχουν ήδη αλλάξει κάθε πτυχή της ζωής τους. Με περισσότερη αγάπη, ευθύνη και χαρά, η Άννα και ο Νικήτας βιώνουν έναν ρόλο που, όπως φαίνεται, τους γεμίζει απόλυτα. Η τρυφερότητα που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες και τα λόγια της Άννας δεν αφήνει καμία αμφιβολία: αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη επέτειος της ζωής τους μέχρι τώρα και η πρώτη από πολλές ακόμη ως τετραμελής οικογένεια.

