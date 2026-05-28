Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 28.05.2026

«Εμείς…και οι δύο μικρές μας αγάπες»: Η τρυφερή επέτειος της Άννας Πρέλεβιτς και του Νικήτα Νομικού

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός γιορτάζουν την πρώτη τους επέτειο ως γονείς διδύμων, με μια τρυφερή ανάρτηση
Ειρήνη Στόφυλα

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός βιώνουν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, καθώς πριν από περίπου δύο εβδομάδες καλωσόρισαν στον κόσμο τα δίδυμα κοριτσάκια τους. Το ζευγάρι, που πάντα επέλεγε μια ήρεμη και διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα, ζει πλέον μια νέα, γεμάτη συγκινήσεις καθημερινότητα.

https://www.instagram.com/annaprelevic
https://www.instagram.com/annaprelevic

Η φετινή επέτειος γάμου τους είχε ξεχωριστή συναισθηματική βαρύτητα, καθώς για πρώτη φορά τη γιόρτασαν ως τετραμελής οικογένεια. Η Άννα, εμφανώς συγκινημένη και χαρούμενη, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα άλμπουμ γεμάτο τρυφερές στιγμές από τον γάμο τους, φωτογραφίες που καταγράφουν χαμόγελα, αγκαλιές και ανεκτίμητες στιγμές ευτυχίας.

Δίδυμα γέννησε η Άννα Πρέλεβιτς: Οι τρυφερές φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Η πιο όμορφη επέτειός μας η φετινή. Εμείς… και οι δύο μικρές μας αγάπες». Η ίδια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και όσους συνέβαλαν στο να αποτυπωθούν οι στιγμές της πιο όμορφης ημέρας της ζωής τους, σημειώνοντας: «Κάθε φορά που βλέπω τις φωτογραφίες σκέφτομαι τον φανταστικό μας φωτογράφο Achilleas Colaclides! Σε ευχαριστούμε ξανά κ ξανά!». Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη της και για τη φίλη της, Eleni Siou, λέγοντας: «Και φυσικά φίλη μου @eleni_siou που τράβηξες αυθόρμητα την πρώτη μας στιγμή ως παντρεμένοι, ξέρεις πόσο αγαπώ αυτό το βίντεο!».

Η σχέση της Άννας και του Νικήτα έγινε γνωστή το 2021, με τους δυο τους από την αρχή να προτιμούν χαμηλούς τόνους και μια ζωή μακριά από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας. Η πρόταση γάμου δεν άργησε να έρθει και το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά στις 27 Μαΐου 2023 στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι, παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Κουμπάρες τους ήταν η Δούκισσα Νομικού και η αδερφή της Άννας, Τέα Πρέλεβιτς, κάνοντας την τελετή ακόμη πιο συγκινητική. Κοντινά πρόσωπα μιλούν πάντα για ένα ζευγάρι δεμένο, με κοινές αξίες, γαλήνια καθημερινότητα και βαθιά αφοσίωση ο ένας στον άλλον.

https://www.instagram.com/annaprelevic
https://www.instagram.com/annaprelevic
https://www.instagram.com/annaprelevic
https://www.instagram.com/annaprelevic

Φέτος, όμως, η επέτειος δεν ήταν απλώς μια υπενθύμιση της ημέρας του γάμου τους, ήταν μια νέα, υπέροχη αρχή. Η οικογένειά τους μεγάλωσε και οι δύο μικρές τους κόρες έχουν ήδη αλλάξει κάθε πτυχή της ζωής τους. Με περισσότερη αγάπη, ευθύνη και χαρά, η Άννα και ο Νικήτας βιώνουν έναν ρόλο που, όπως φαίνεται, τους γεμίζει απόλυτα. Η τρυφερότητα που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες και τα λόγια της Άννας δεν αφήνει καμία αμφιβολία: αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη επέτειος της ζωής τους μέχρι τώρα και η πρώτη από πολλές ακόμη ως τετραμελής οικογένεια.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άννα Πρέλεβιτς ΕΠΕΤΕΙΟΣ Νικήτας Νομικός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Dara: Το «Bangaranga» έγραψε ιστορία μπαίνοντας στο Billboard Global 200

Dara: Το «Bangaranga» έγραψε ιστορία μπαίνοντας στο Billboard Global 200

28.05.2026
Επόμενο
«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται

«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται

28.05.2026

Δες επίσης

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα
Celeb News

«Μαρία της γειτονιάς»: Η Σοράγια επέστρεψε και «τρέλανε» την Ελλάδα

28.05.2026
«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της
Celeb News

«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της

28.05.2026
Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους
Celeb News

Angelina Jolie – Brad Pitt: Η ανατρεπτική εμφάνιση του 17χρονου γιου τους

28.05.2026
«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου
Celeb News

«Ωραία Ελένη»: Τα σχόλια στο νέο post της Κλέλιας Ανδριολάτου

28.05.2026
Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;
Celeb News

Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;

28.05.2026
«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα
Celeb News

«Οι μπαμπάδες ερχόμαστε μετά»: Η εξομολόγηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την πατρότητα

28.05.2026
Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;
Celeb News

Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;

28.05.2026
«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα
Celeb News

«Χρόνια μας πολλά αγάπη μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα

28.05.2026
Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Celeb News

Η Jennifer Lopez «έκλεψε» τα βλέμματα στην πρεμιέρα του «Office Romance» – Oι εντυπωσιακές εμφανίσεις

28.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο