Δίδυμα γέννησε η Άννα Πρέλεβιτς: Οι τρυφερές φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Η Άννα Πρέλεβιτς έγινε μαμά για πρώτη φορά και γέννησε δίδυμα κοριτσάκια - Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες και το συγκινητικό μήνυμά της

Η Άννα Πρέλεβιτς βιώνει τις πιο έντονες και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα και μάλιστα έφερε στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε η ίδια το χαρμόσυνο γεγονός με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο. Στη λεζάντα της ανάρτησης μίλησε με συγκίνηση για τη νέα της ζωή ως μαμά, περιγράφοντας πόσο ξαφνικά αλλά και βαθιά μεταμορφωτική ήταν αυτή η εμπειρία.

Όπως αποκάλυψε, τα δύο κοριτσάκια της ήρθαν στον κόσμο 18 ημέρες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία. Παράλληλα, δεν έκρυψε πως η στιγμή αυτή τη γεμίζει ευγνωμοσύνη, αλλά και έντονα συναισθήματα για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά.

Η Άννα Πρέλεβιτς έγραψε χαρακτηριστικά στη συγκινητική της ανάρτηση: «Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά». Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη έκπληξη για εκείνη και τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό, ήταν ότι περίμεναν δίδυμα, κάτι που παρότι υπάρχει ιστορικό στις οικογένειές τους, δεν είχαν φανταστεί ότι θα συμβεί σε εκείνους.

Τα μωρά γεννήθηκαν νωρίτερα και για αυτό τον λόγο νοσηλεύονται προσωρινά στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Όμιλος ΙΑΣΩ , όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, με τους γιατρούς να τους παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Η ίδια τόνισε πως από την πρώτη στιγμή ένιωσε ασφάλεια και σιγουριά, ενώ δεν έκρυψε ότι πλέον μετρά αντίστροφα για τη στιγμή που θα επιστρέψουν όλοι μαζί στο σπίτι. Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς η οικογένειά της, με την αδελφή της, Τέα Πρέλεβιτς, και τη μητέρα τους να επισκέπτονται το μαιευτήριο και να μοιράζονται τη χαρά της.

Η Τέα μάλιστα έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση, γράφοντας για τη μητρότητα και τη δύναμη της μητέρας, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η μητέρα είναι ένας generation shaper, αγάπη, φροντίδα, δύναμη και η καρδιά ενός σπιτιού».

Παράλληλα, ευχήθηκε δημόσια στην αδελφή της για τη νέα της ζωή, σημειώνοντας πόσο ξεχωριστό είναι να τη βλέπει να γίνεται μαμά. Οι ευχές στα social media πλημμύρισαν μέσα σε λίγες ώρες, με τους followers της Άννας Πρέλεβιτς να στέλνουν μηνύματα αγάπης και στήριξης για τα νεογέννητα δίδυμα και τη νέα της καθημερινότητα.

Η Άννα Πρέλεβιτς πλέον ξεκινά ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αυτό της μητρότητας, με όλα τα συναισθήματα που το συνοδεύουν, χαρά, συγκίνηση, αγωνία αλλά και απέραντη αγάπη. Όπως όλα δείχνουν, οι επόμενες εβδομάδες θα είναι γεμάτες νέες πρώτες στιγμές για την ίδια και την οικογένειά της.

