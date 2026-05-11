Celeb News 11.05.2026

Δίδυμα γέννησε η Άννα Πρέλεβιτς: Οι τρυφερές φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Άννα Πρέλεβιτς έγινε μαμά για πρώτη φορά και γέννησε δίδυμα κοριτσάκια - Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες και το συγκινητικό μήνυμά της
Ειρήνη Στόφυλα

Η Άννα Πρέλεβιτς βιώνει τις πιο έντονες και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα και μάλιστα έφερε στον κόσμο δίδυμα κοριτσάκια. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε η ίδια το χαρμόσυνο γεγονός με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες από το μαιευτήριο.  Στη λεζάντα της ανάρτησης μίλησε με συγκίνηση για τη νέα της ζωή ως μαμά, περιγράφοντας πόσο ξαφνικά αλλά και βαθιά μεταμορφωτική ήταν αυτή η εμπειρία.

https://www.instagram.com/teaprelevic/
https://www.instagram.com/teaprelevic/

Όπως αποκάλυψε, τα δύο κοριτσάκια της ήρθαν στον κόσμο 18 ημέρες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία. Παράλληλα, δεν έκρυψε πως η στιγμή αυτή τη γεμίζει ευγνωμοσύνη, αλλά και έντονα συναισθήματα για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά.

Η μητρότητα μέσα από τα μάτια της Ελένης Φουρέιρα – Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της για τη Γιορτή της Μητέρας

Η Άννα Πρέλεβιτς έγραψε χαρακτηριστικά στη συγκινητική της ανάρτηση: «Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά». Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη έκπληξη για εκείνη και τον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό, ήταν ότι περίμεναν δίδυμα, κάτι που παρότι υπάρχει ιστορικό στις οικογένειές τους, δεν είχαν φανταστεί ότι θα συμβεί σε εκείνους.

https://www.instagram.com/annaprelevic/?utm_source=ig
https://www.instagram.com/annaprelevic/?utm_source=ig

Τα μωρά γεννήθηκαν νωρίτερα και για αυτό τον λόγο νοσηλεύονται προσωρινά στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Όμιλος ΙΑΣΩ , όπως συμβαίνει συχνά σε αντίστοιχες περιπτώσεις, με τους γιατρούς να τους παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Η ίδια τόνισε πως από την πρώτη στιγμή ένιωσε ασφάλεια και σιγουριά, ενώ δεν έκρυψε ότι πλέον μετρά αντίστροφα για τη στιγμή που θα επιστρέψουν όλοι μαζί στο σπίτι. Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς η οικογένειά της, με την αδελφή της, Τέα Πρέλεβιτς, και τη μητέρα τους να επισκέπτονται το μαιευτήριο και να μοιράζονται τη χαρά της.

https://www.instagram.com/annaprelevic/?utm_source=ig
https://www.instagram.com/annaprelevic/?utm_source=ig

Η Τέα μάλιστα έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση, γράφοντας για τη μητρότητα και τη δύναμη της μητέρας, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η μητέρα είναι ένας generation shaper, αγάπη, φροντίδα, δύναμη και η καρδιά ενός σπιτιού».

https://www.instagram.com/teaprelevic/
https://www.instagram.com/teaprelevic/

Παράλληλα, ευχήθηκε δημόσια στην αδελφή της για τη νέα της ζωή, σημειώνοντας πόσο ξεχωριστό είναι να τη βλέπει να γίνεται μαμά. Οι ευχές στα social media πλημμύρισαν μέσα σε λίγες ώρες, με τους followers της Άννας Πρέλεβιτς να στέλνουν μηνύματα αγάπης και στήριξης για τα νεογέννητα δίδυμα και τη νέα της καθημερινότητα.

Η Άννα Πρέλεβιτς πλέον ξεκινά ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αυτό της μητρότητας, με όλα τα συναισθήματα που το συνοδεύουν, χαρά, συγκίνηση, αγωνία αλλά και απέραντη αγάπη. Όπως όλα δείχνουν, οι επόμενες εβδομάδες θα είναι γεμάτες νέες πρώτες στιγμές για την ίδια και την οικογένειά της.

«Σηκώνομαι τη νύχτα να δω αν αναπνέει το μωρό μου»: H εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούριου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άννα Πρέλεβιτς μαμά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Πάνος Μουζουράκης βάφτισε τον γιο του – Νονά η Έλενα Παπαρίζου

Ο Πάνος Μουζουράκης βάφτισε τον γιο του – Νονά η Έλενα Παπαρίζου

11.05.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Όσα ξέρουμε για την εμφάνιση του Akyla – Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου

Eurovision 2026: Όσα ξέρουμε για την εμφάνιση του Akyla – Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου

11.05.2026

Δες επίσης

Σενάρια για γάμο Ελληνίδου και Αλεξάνδρου – Το Instagram δίνει και παίρνει με σχόλια
Celeb News

Σενάρια για γάμο Ελληνίδου και Αλεξάνδρου – Το Instagram δίνει και παίρνει με σχόλια

11.05.2026
Super Κατερίνα – Οι όμορφες ευχές των επωνύμων για την Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Super Κατερίνα – Οι όμορφες ευχές των επωνύμων για την Κατερίνα Καινούργιου

11.05.2026
«Όλα μου αρέσουν πάνω του» – Η στήριξη του πατέρα του Akyla πριν την εμφάνιση στη Eurovision
Celeb News

«Όλα μου αρέσουν πάνω του» – Η στήριξη του πατέρα του Akyla πριν την εμφάνιση στη Eurovision

11.05.2026
Ο Πάνος Μουζουράκης βάφτισε τον γιο του – Νονά η Έλενα Παπαρίζου
Celeb News

Ο Πάνος Μουζουράκης βάφτισε τον γιο του – Νονά η Έλενα Παπαρίζου

11.05.2026
Από πρωταθλητής – επιχειρηματίας: To νέο επαγγελματικό εγχείρημα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μονακό
Celeb News

Από πρωταθλητής – επιχειρηματίας: To νέο επαγγελματικό εγχείρημα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μονακό

11.05.2026
Ο έρωτας που οδήγησε σε γάμο: Παντρεύτηκαν η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης
Celeb News

Ο έρωτας που οδήγησε σε γάμο: Παντρεύτηκαν η Άννα Μαρία Βέλλη και ο Άκης Σβολάκης

11.05.2026
Η μητρότητα μέσα από τα μάτια της Ελένης Φουρέιρα – Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της για τη Γιορτή της Μητέρας
Celeb News

Η μητρότητα μέσα από τα μάτια της Ελένης Φουρέιρα – Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της για τη Γιορτή της Μητέρας

11.05.2026
Συγκίνηση στο τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Celeb News

Συγκίνηση στο τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ

11.05.2026
Dua Lipa: Το σκάνδαλο με τη Samsung που τη φέρνει σε δικαστική μάχη
Celeb News

Dua Lipa: Το σκάνδαλο με τη Samsung που τη φέρνει σε δικαστική μάχη

11.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!