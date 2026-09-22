H Μαρίνα Κουταρέλη στο Talk to Mad: «Tο Spetses Mini Marathon άλλαξε τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα»

Με μια ματιά Το Spetses Mini Marathon άλλαξε τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα, καλύπτοντας ένα κενό στην αγορά.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλους, γιορτάζοντας εξίσου τον τερματισμό όλων των συμμετεχόντων.

Ο θεσμός βοήθησε στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν στις Σπέτσες, χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

Φέτος, 15 Ολυμπιονίκες θα φέρουν τα μετάλλιά τους για έκθεση, τιμώντας τα 15 χρόνια της διοργάνωσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν ανοίξουν οι πύλες για το κορυφαίο αθλητικό και τουριστικό ραντεβού του φθινοπώρου, η Μαρίνα Κουταρέλη, ιδρύτρια της Communication Lab αλλά και ιδρύτρια και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Spetses Mini Marathon και του Spetsathlon, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Talk to Mad με την Αθηνά Κλήμη. Σε μια απολαυστική συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις, χιούμορ και αθλητικό παλμό, μίλησε για τα 15 χρόνια επιτυχημένης πορείας του θεσμού, τις δυσκολίες στην αρχή, τις οικογενειακές στιγμές, αλλά και τη μεγάλη φετινή έκπληξη με τα αυθεντικά Ολυμπιακά μετάλλια.

Η συζήτηση κινήθηκε από τα πρώτα βήματα της διοργάνωσης και τη σημασία του αθλητικού τουρισμού μέχρι τις συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε τερματισμό στις Σπέτσες. Με το χαρακτηριστικό της πάθος για τον αθλητισμό και την προσφορά, η πετυχημένη επιχειρηματίας εξήγησε πώς ένα νησί μπορεί να μεταμορφωθεί σε ζωντανό πυρήνα ευεξίας, ψυχαγωγίας και ανθρώπινων αξιών.

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Γυρίζοντας τον χρόνο 15 χρόνια πίσω, η ιδέα για τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμού σε ένα μικρό νησί προέκυψε πολύ στοχευμένα, σε μια εποχή που ο αθλητικός τουρισμός στην Ελλάδα δεν είχε την ανάπτυξη που γνωρίζουμε σήμερα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ίδια: «Τότε δουλεύαμε πολύ γύρω από τον αθλητικό τουρισμό. Είναι αρκετά δύσκολο τώρα γιατί όλη Ελλάδα κάνει αθλητικά γεγονότα και καλώς τα κάνει. Αν κάνουμε λοιπόν ένα rewind πριν 15 χρόνια και ήθελε κάποιος, χωρίς να είναι επαγγελματίας αθλητής, να συμμετέχει σε 5 χιλιόμετρα, δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Είτε δηλαδή θα πήγαινες αγώνες αστείους που πολλές φορές δεν υπήρχε ασφάλεια, που είναι το νούμερο ένα έτσι; Πέραν από όλα τα άλλα. Είτε θα έπρεπε να βγάλεις δελτίο αθλήτριας και να πας σε αγώνες πιστοποιημένους. Άρα υπήρχε ένα κενό σε αυτό το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, ενός αγώνα καλοοργανωμένου, δηλαδή με τις σωστές συνθήκες ασφάλειας, με τη σωστή οργάνωση».

Ένας θεσμός για όλους

Το Spetses Mini Marathon δεν απευθύνεται μόνο σε κορυφαίους αθλητές, αλλά σε κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης. Από βρέφη σε καρότσια μέχρι ηλικιωμένους που προπονούνται όλο τον χρόνο, ο τερματισμός γιορτάζεται εξίσου για όλους: «Είναι inspiring είναι να βλέπεις την Αναστασία Μαρινάκου να κάνει τα 5 χιλιόμετρα στα 13 λεπτά. Αλλά για μένα να σου πω κάτι; Πιο inspiring είναι η φίλη μου η Μερόπη, η οποία Μερόπη είχε ένα θέμα με το βάρος της, έβαλε στόχο το Spetses Mini Marathon, έχασε 20 κιλά και περπάτησε πρώτη φορά στη ζωή της τα πέντε χιλιόμετρα αγωνιστικά και θα το ξανακάνει φέτος. Δηλαδή ο τερματισμός στο Spetses Mini Marathon δεν είναι μόνο οι πρώτοι. Το περισσότερο χειροκρότημα πέφτει στους τελευταίους».

Η ανηφόρα της αρχής και η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν

Τα πρώτα χρόνια κάθε άλλο παρά εύκολα ήταν. Η διοργάνωση δεν στηρίχθηκε ποτέ σε κρατικά κονδύλια, αλλά στην αφοσίωση ιδιωτών χορηγών και στο «word of mouth». Παράλληλα, πέτυχε έναν στρατηγικό στόχο για το νησί: την τόνωση της τουριστικής κίνησης εκτός εποχής: «Εγώ την πρώτη χρονιά παρακαλούσα τα ξενοδοχεία να ανοίξουν. Παρακαλούσα και μου λέγανε καλά βρε παιδί μου, γιατί το κάνεις τον Οκτώβριο; Ας το κάνουμε τον Ιούνιο, ας το κάνουμε τον Ιούλιο. Και έλεγα εγώ όχι παιδιά, να επιμηκύνουμε τη σεζόν. Δηλαδή για μένα η μεγάλη επιτυχία είναι ότι πραγματικά μια το Spetsathlon στην αρχή της σεζόν Μάιο και μια το Spetses Mini Marathon στο τέλος της σεζόν Οκτώβριο έχουν ειλικρινά επιμηκύνει την τουριστική σεζόν και έχουν δώσει και στον κόσμο μια δυνατότητα να κάνει ένα σαββατοκύριακο εκτός εποχής».

Η μεγάλη επετειακή έκπληξη

Γιορτάζοντας τα 15 χρόνια του θεσμού, η φετινή διοργάνωση επιφυλάσσει μια μοναδική εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες, φέρνοντας κοντά τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές και τα μετάλλιά τους: «Με αφορμή λοιπόν αυτό αποφασίσαμε να καλέσουμε φέτος όχι μόνο τους Ολυμπιονίκες, τους οποίους καλούμε και πολλές φορές στις Σπέτσες, να τους καλέσουμε μαζί με τα ολυμπιακά τους μετάλλια. Έχουμε καλέσει λοιπόν 15 Ολυμπιονίκες. Θα είναι δηλαδή μαζί μας η Σοφία Μπεκατώρου, ο Αποστόλος Χρήστου, η Κλέλια Πανταζή, ο Δημήτρης Μούγιος, η Βούλα Κοζομπόλη που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Ολυμπιονικών. Όλοι αυτοί λοιπόν θα μας φέρουν το ολυμπιακό τους μετάλλιο και εμείς θα κάνουμε μια έκθεση στο Δημαρχείο Σπετσών… με τα ολυμπιακά μετάλλια από το 1996 μέχρι το 2024 και έτσι και τα παιδάκια των Σπετσών και τα παιδάκια των επισκεπτών θα έχουν μια ευκαιρία να δουν από κοντά… ολυμπιακά μετάλλια».

Η συμβουλή στη νέα γενιά

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Μαρίνα Κουταρέλη μοιράστηκε πολύτιμες συμβουλές ζωής και επαγγελματικής πορείας για τα νέα παιδιά και τις γυναίκες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα: «Η συμβουλή μου θα ήτανε να επιμείνετε. Ο κόσμος τα παρατάει πολύ εύκολα μετά από μία αναποδιά. Εγώ σου είπα τα 3 πρώτα χρόνια του Spetses Mini Marathon ήταν ανηφόρα. Θεωρώ ότι πρέπει κάποιος να επιμείνει να κάνει αυτό που πραγματικά αγαπάει και αυτό έχει να κάνει και με τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι πρέπει να διαλέξεις να αγαπάς κάτι. Άρα η συμβουλή μου είναι βρείτε αυτό που σας κάνει ευχαριστημένους. Επιμείνετε. Μην περιμένετε από τη μία μέρα στην άλλη ότι θα κάνετε την τεράστια επιτυχία, αλλά ο επιμένων και αυτός που δουλεύει με συνέχεια και συνέπεια θα πετύχει. Είμαι σίγουρη γι’ αυτό».

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