Celeb World 22.09.2026

Η αποκάλυψη της Μαρίας Σάκκαρη για τον γάμο που έρχεται το 2027

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Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε για τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και αποκάλυψε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Οι προετοιμασίες του γάμου της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έχουν ξεκινήσει, αλλά βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.
  • Η Σάκκαρη παρομοίασε τις προετοιμασίες με πρώτο σετ αγώνα τένις, λόγω του φορτωμένου αγωνιστικού της προγράμματος.
  • Ο γάμος έχει προγραμματιστεί για το 2027 στην Κρήτη, με αναμενόμενους 500-600 καλεσμένους.
  • Το ζευγάρι προχωρά σταδιακά, απολαμβάνοντας την περίοδο χωρίς πίεση, παράλληλα με τις αθλητικές υποχρεώσεις της Σάκκαρη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν περιμένεις να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για τον γάμο της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια φαίνεται πως έχει αρχίσει να ανοίγει λίγο περισσότερο τα χαρτιά της. Αυτή τη φορά, μιλώντας στην κάμερα του «Πρωινού» στο αεροδρόμιο, μίλησε με αρκετή διάθεση για την προετοιμασία του γάμου, αλλά και για το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα που έχει μπροστά της. Και αν αναρωτιέσαι πόσο έχουν προχωρήσει οι προετοιμασίες, η απάντηση της Μαρίας έχει το δικό της ξεχωριστό χιούμορ. Η Μαρία Σάκκαρη δεν έκρυψε ότι οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, χωρίς όμως να βρίσκονται ακόμη σε προχωρημένο στάδιο. Όπως εξήγησε, κάποια πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, όμως το φορτωμένο αγωνιστικό της πρόγραμμα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για βιαστικές αποφάσεις.

https://www.instagram.com/mariasakkari/
https://www.instagram.com/mariasakkari/

Μάλιστα, χρησιμοποίησε έναν απόλυτα ταιριαστό με την καθημερινότητά της παραλληλισμό, λέγοντας πως αν οι προετοιμασίες του γάμου ήταν αγώνας τένις, εκείνη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θα βρίσκονταν ακόμη στο πρώτο σετ. Η ίδια εξήγησε πως φέτος είχε πολλούς αγώνες και μόλις μία εβδομάδα διακοπών το καλοκαίρι, ενώ το επόμενο διάστημα οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις συνεχίζονται με ταξίδια και τουρνουά στην Ασία μέχρι το τέλος της χρονιάς. Παρόλα αυτά, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως τίποτα δεν είναι «στον αέρα». Οι δυο τους προχωρούν σταδιακά και, όπως είπε, έχουν ήδη κάνει πρόοδο. Το σημαντικότερο, όπως φαίνεται, είναι πως δεν αισθάνονται πίεση και απολαμβάνουν αυτή την περίοδο.

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Ο γάμος της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έχει προγραμματιστεί για το 2027, ενώ η ίδια έχει αποκαλύψει ότι το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές η ακριβής ημερομηνία και η τοποθεσία. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2021, έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά σχετικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή. Η σχέση τους έγινε γνωστή όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Roland Garros για να στηρίξει τη Μαρία σε μια σημαντική στιγμή της αθλητικής της πορείας.

https://www.instagram.com/mariasakkari/
https://www.instagram.com/mariasakkari/

Η πρόταση γάμου έγινε γνωστή στις αρχές του 2026 και έκτοτε η Μαρία έχει εμφανιστεί με το μονόπετρο των αρραβώνων της. Και μπορεί η Μαρία να περιγράφει τις προετοιμασίες ως κάτι που βρίσκεται ακόμη στην αρχή, όμως σε προηγούμενη συνέντευξή της είχε δώσει μια αρκετά ενδιαφέρουσα εικόνα για το μέγεθος του γάμου. Με αρκετή δόση χιούμορ είχε χαρακτηρίσει τον γάμο τους «μικρό», εξηγώντας ότι αναμένεται να έχει περίπου 500 με 600 καλεσμένους.

Έτσι, πίσω από τις δηλώσεις της κρύβεται μια εικόνα ενός ζευγαριού που φαίνεται να θέλει να οργανώσει τα πάντα με τον δικό του ρυθμό. Χωρίς άγχος, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερα από όσα επιθυμεί και κυρίως χωρίς να αφήνει τον γάμο να επισκιάσει την απαιτητική αθλητική καθημερινότητα της Μαρίας.

https://www.instagram.com/mariasakkari/
https://www.instagram.com/mariasakkari/

Για την ώρα, λοιπόν, η Σάκκαρη έχει μπροστά της αγώνες, ταξίδια και προπονήσεις, ενώ παράλληλα χτίζει βήμα-βήμα το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής. Και όπως η ίδια το έθεσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ο «αγώνας» των προετοιμασιών έχει μόλις ξεκινήσει. Το μόνο σίγουρο είναι πως μέχρι το 2027 υπάρχει χρόνος για να μπουν όλα στη θέση τους και να δημιουργηθεί η ημέρα που τόσο η ίδια όσο και ο Κωνσταντίνος περιμένουν.

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ΓΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Μαρία Σάκκαρη
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