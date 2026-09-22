Όλα τα βλέμματα στην Katy Perry και τον Justin Trudeau στο opening του Lucas Museum στο Λος Άντζελες

Με μια ματιά Η Katy Perry και ο Justin Trudeau έδωσαν το παρών στο opening gala του Lucas Museum στο Λος Άντζελες.

Η Katy Perry επέλεξε ένα λευκό βελούδινο φόρεμα με στράπλες και γλυπτικό μπούστο.

Ο Justin Trudeau φόρεσε κλασικό μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο, ταιριάζοντας με την εμφάνιση της Perry.

Η κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τράβηξε τα βλέμματα, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για κάθε τους έξοδο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι που φαίνεται πως τραβά τα βλέμματα κάθε φορά που εμφανίζεται μαζί, αυτό είναι πλέον η Katy Perry και ο Justin Trudeau. Οι δυο τους έδωσαν το «παρών» στο λαμπερό opening gala του Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες και, όπως ήταν αναμενόμενο, η κοινή τους εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Katy Perry επέλεξε για τη βραδιά μια δημιουργία του Christian Siriano από τη συλλογή Spring 2027, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι αγαπά τα looks που έχουν έντονη σχεδιαστική ταυτότητα.

Το λευκό βελούδινο φόρεμα είχε στράπλες γραμμή και ένα ιδιαίτερο, γλυπτικό μπούστο που έδινε αρχιτεκτονική διάσταση στη σιλουέτα. Το φόρεμα αγκάλιαζε το σώμα και κατέληγε σε μακριά φούστα, ενώ οι λεπτομέρειες στη μέση πρόσθεταν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στο σύνολο. Η τραγουδίστρια κράτησε τα υπόλοιπα στοιχεία διακριτικά, αφήνοντας τη λευκή δημιουργία να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Διάβασε επίσης: Η Katy Perry έχει βρει τον «έρωτα της ζωής της» στον Justin Trudeau και εξηγεί γιατί

Τα μακριά σκούρα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρές μπούκλες με χωρίστρα στη μέση, ενώ τα ασημένια πέδιλα και ένα διακριτικό κόσμημα ολοκλήρωσαν την εμφάνισή της. Ο Justin Trudeau κινήθηκε σε πιο κλασική αισθητική, επιλέγοντας μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο. Το ασπρόμαυρο styling του ταίριαξε ιδανικά με το outfit της Katy Perry, δημιουργώντας ένα κομψό και απόλυτα συντονισμένο αποτέλεσμα. Οι δύο τους πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί, με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα τρυφερή και χαλαρή στιγμή μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε λίγους μήνες μετά την πρώτη κοινή τους εμφάνιση σε κόκκινο χαλί, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει πλέον κάθε κοινή έξοδός τους.

Το opening του Lucas Museum of Narrative Art εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο λαμπερά πολιτιστικά events του Λος Άντζελες. Στο gala βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Oprah Winfrey, η Kim Kardashian, ο Leonardo DiCaprio, ο Harrison Ford, ο Robert De Niro και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι της showbiz.Το μουσείο, που ιδρύθηκε από τον George Lucas και τη Mellody Hobson, είναι αφιερωμένο στην τέχνη της αφήγησης και στον τρόπο με τον οποίο οι ιστορίες μεταφέρονται μέσα από εικόνες και διαφορετικές μορφές τέχνης.

Έτσι, μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο διάσημα πρόσωπα, εντυπωσιακές εμφανίσεις και σπουδαία έργα τέχνης, η Katy Perry και ο Justin Trudeau έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό στιγμιότυπο. Εκείνη με ένα statement φόρεμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο και εκείνος με διαχρονική κομψότητα, απέδειξαν πως ένα red carpet look δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικό για να γίνει memorable. Αρκεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό στιλ, την κομψότητα και εκείνη τη διακριτική χημεία που κάνει μια κοινή εμφάνιση να ξεχωρίζει. Και μπορεί η βραδιά να ήταν αφιερωμένη στην τέχνη, όμως η Katy Perry και ο Justin Trudeau κατάφεραν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή red carpet ιστορία, με ένα ζευγαρίσιο look που συνδύασε διακριτική κομψότητα, glamour και αρκετή δόση Hollywood.

Διάβασε επίσης: