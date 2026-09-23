Στην ΕΡΤ η Έλενα Παπαβασιλείου – Ποια εκπομπή αναλαμβάνει

Μάθε για τη νέα ψυχαγωγική εκπομπή που ετοιμάζει η ΕΡΤ με την Έλενα Παπαβασιλείου στο τιμόνι της παρουσίασης

Με μια ματιά Η ΕΡΤ σχεδιάζει νέα ψυχαγωγική εκπομπή για τα Σαββατοκύριακα.

Η Έλενα Παπαβασιλείου είναι ισχυρή υποψήφια για την παρουσίαση.

Η εκπομπή θα είναι τύπου μαγκαζίνο, πιθανώς μεσημεριανή ή απογευματινή.

Η τελική απόφαση για την παρουσίαση και τη σύνθεση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ΕΡΤ ετοιμάζει ανανεωμένο πρόγραμμα για τα Σαββατοκύριακα, με στόχο την ενίσχυση της ψυχαγωγικής ζώνης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η δημιουργία μιας νέας εκπομπής, για την παρουσίαση της οποίας έχει προταθεί το όνομα της Έλενας Παπαβασιλείου.

Αρχικά, η ΕΡΤ είχε προσεγγίσει τον Κώστα Τσουρό για παρόμοιο εγχείρημα, ωστόσο οι συζητήσεις δεν καρποφόρησαν. Τις τελευταίες ημέρες, η δημοσιογράφος Έλενα Παπαβασιλείου έχει μπει δυναμικά στο κάδρο των συζητήσεων για την παρουσίαση της νέας παραγωγής.

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Η Έλενα Παπαβασιλείου, προερχόμενη από την παρουσίαση της βραδινής εκπομπής «EQ» στο Action24, είχε προταθεί αρχικά από εταιρεία παραγωγής στην ΕΡΤ για μια βραδινή εκπομπή συνεντεύξεων. Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν κέντρισε το ενδιαφέρον των ιθυνόντων στο Ραδιομέγαρο.

Αντ’ αυτού, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναλάβει την παρουσίαση μιας ψυχαγωγικής εκπομπής τύπου μαγκαζίνο, η οποία θα προβάλλεται είτε στη μεσημεριανή είτε στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η παρουσίαση αυτή μπορεί να γίνει είτε μεμονωμένα από την ίδια, είτε σε συνεργασία με κάποιο άλλο πρόσωπο.

Οι διεργασίες για τη διαμόρφωση της νέας ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παρόλο που η Έλενα Παπαβασιλείου φαντάζει ως ισχυρή υποψήφια για την παρουσίαση, η τελική σύνθεση των προσώπων που θα στελεχώσουν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η απόφαση για την ένταξη της Έλενας Παπαβασιλείου σε ένα τέτοιο πρότζεκτ έρχεται μετά από μία περίοδο απουσίας της από την τηλεόραση. Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν περίμενε καν να επιστρέψει στην τηλεόραση για να είμαι ειλικρινής», γεγονός που καθιστά αυτή την πιθανή συνεργασία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

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