Celeb News 23.09.2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Δες την εντυπωσιακή τοιχογραφία του στη Θεσσαλονίκη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μία εντυπωσιακή τοιχογραφία στη Θεσσαλονίκη αποτίει φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε τοιχογραφία προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Το έργο βρίσκεται στην Καλαμαριά, στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φοίνικα.
  • Δημιουργός της τοιχογραφίας είναι ο street artist Ηλίας Στύλος (Hayate).
  • Η δημιουργία του mural, που απεικονίζει τον τραγουδιστή, διήρκεσε τρεις ημέρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες μόλις ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Θεσσαλονίκη απέκτησε ένα νέο, ξεχωριστό έργο τέχνης που τιμά τη μνήμη του. Στην Καλαμαριά, στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φοίνικα, ξεπήδησε μια εντυπωσιακή τοιχογραφία που απεικονίζει τον δημοφιλή τραγουδιστή, κεντρίζοντας αμέσως τα βλέμματα.

Ένας άνδρας με σκούρο μπλε πουκάμισο και χρυσές αλυσίδες κάθεται σε ένα ξύλινο παγκάκι, με φόντο πράσινη βλάστηση.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Πίσω από αυτή την καλλιτεχνική αφιέρωση βρίσκεται ο street artist Ηλίας Στύλος, γνωστός στον χώρο ως Hayate. Για την ολοκλήρωση του έργου, που αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με την ηρεμία που τον χαρακτήριζε, χρειάστηκαν τρεις ημέρες εργασίας. Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα social media στιγμιότυπα από τα διάφορα στάδια της δημιουργίας, καταγράφοντας την εξέλιξη του ιδιαίτερου αυτού graffiti.

Διάβασε επίσης: Σταμάτης Γονίδης: «Εμείς είμαστε καλά, ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε» – Η εξήγηση για την ατάκα που προκάλεσε θύελλα

Ο Hayate συνόδευσε τις αναρτήσεις του με συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας τον αποχαιρετισμό του: «Αποτυπωμένος με την ηρεμία του τελευταίου του εξωφύλλου, εκεί όπου το βλέμμα του καθρεφτίζει έναν άγγελο. Γιατί η “Αγάπη σημαίνει” να κρατάς την ψυχή σου αγνή σαν μικρού παιδιού μέχρι το τέλος. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Το φως σου θα μένει πάντα στους δρόμους που τραγούδησες. Το mural βρίσκεται στην οδό Πινδάρου στο γήπεδο Φοίνικα Καλαμαριάς».

https://www.instagram.com/hayate_style_/
https://www.instagram.com/hayate_style_/

Η τοιχογραφία αυτή αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση της αγάπης και της αφοσίωσης που έτρεφε ο κόσμος στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και της διαρκούς επιρροής του στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς να εκφράζουν τη θλίψη τους και να μοιράζονται αναμνήσεις από τη μακρόχρονη πορεία του. Η συγκεκριμένη τοιχογραφία έρχεται να προστεθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, κρατώντας ζωντανή την εικόνα και το έργο του καλλιτέχνη.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τοιχογραφία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
GNTM: Παίκτρια «λύγισε» μπροστά στους κριτές – Δες το βίντεο

GNTM: Παίκτρια «λύγισε» μπροστά στους κριτές – Δες το βίντεο

23.09.2026
Επόμενο
Στην ΕΡΤ η Έλενα Παπαβασιλείου – Ποια εκπομπή αναλαμβάνει

Στην ΕΡΤ η Έλενα Παπαβασιλείου – Ποια εκπομπή αναλαμβάνει

23.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης και Αντώνης Ρέμος: Η άγνωστη «κόντρα» που αποκάλυψε παιδικός φίλος του Μαζωνάκη
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης και Αντώνης Ρέμος: Η άγνωστη «κόντρα» που αποκάλυψε παιδικός φίλος του Μαζωνάκη

23.09.2026
Χρήστος Χολίδης και Κατερίνα Γκιουζέλη: Η βάπτιση του γιου τους σε κλίμα μυστικότητας
Celeb News

Χρήστος Χολίδης και Κατερίνα Γκιουζέλη: Η βάπτιση του γιου τους σε κλίμα μυστικότητας

23.09.2026
Η αποκάλυψη της Μαρίας Σάκκαρη για τον γάμο που έρχεται το 2027
Celeb News

Η αποκάλυψη της Μαρίας Σάκκαρη για τον γάμο που έρχεται το 2027

22.09.2026
Όλα τα βλέμματα στην Katy Perry και τον Justin Trudeau στο opening του Lucas Museum στο Λος Άντζελες
Celeb News

Όλα τα βλέμματα στην Katy Perry και τον Justin Trudeau στο opening του Lucas Museum στο Λος Άντζελες

22.09.2026
Πάνω από 160000 υπογραφές κατά της Pink – Τι συμβαίνει με τη UNICEF
Celeb News

Πάνω από 160000 υπογραφές κατά της Pink – Τι συμβαίνει με τη UNICEF

22.09.2026
Η Meghan Markle έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη Βρετανία – Δες με ποια διάσημη φίλη βγήκε
Celeb News

Η Meghan Markle έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη Βρετανία – Δες με ποια διάσημη φίλη βγήκε

22.09.2026
Paul McCartney: Το κλειδί που ανοίγει την πόρτα στο παρελθόν των Beatles πωλείται
Celeb News

Paul McCartney: Το κλειδί που ανοίγει την πόρτα στο παρελθόν των Beatles πωλείται

22.09.2026
Brigitte Bardot: Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία των προσωπικών της αντικειμένων
Celeb News

Brigitte Bardot: Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία των προσωπικών της αντικειμένων

22.09.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Το ηχηρό μήνυμα για τα κακοπροαίρετα σχόλια στα social media
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Το ηχηρό μήνυμα για τα κακοπροαίρετα σχόλια στα social media

22.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6