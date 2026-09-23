Γιώργος Μαζωνάκης: Δες την εντυπωσιακή τοιχογραφία του στη Θεσσαλονίκη

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μία εντυπωσιακή τοιχογραφία στη Θεσσαλονίκη αποτίει φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή

Με μια ματιά Στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε τοιχογραφία προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το έργο βρίσκεται στην Καλαμαριά, στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φοίνικα.

Δημιουργός της τοιχογραφίας είναι ο street artist Ηλίας Στύλος (Hayate).

Η δημιουργία του mural, που απεικονίζει τον τραγουδιστή, διήρκεσε τρεις ημέρες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες μόλις ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Θεσσαλονίκη απέκτησε ένα νέο, ξεχωριστό έργο τέχνης που τιμά τη μνήμη του. Στην Καλαμαριά, στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φοίνικα, ξεπήδησε μια εντυπωσιακή τοιχογραφία που απεικονίζει τον δημοφιλή τραγουδιστή, κεντρίζοντας αμέσως τα βλέμματα.

Πίσω από αυτή την καλλιτεχνική αφιέρωση βρίσκεται ο street artist Ηλίας Στύλος, γνωστός στον χώρο ως Hayate. Για την ολοκλήρωση του έργου, που αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με την ηρεμία που τον χαρακτήριζε, χρειάστηκαν τρεις ημέρες εργασίας. Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα social media στιγμιότυπα από τα διάφορα στάδια της δημιουργίας, καταγράφοντας την εξέλιξη του ιδιαίτερου αυτού graffiti.

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Ο Hayate συνόδευσε τις αναρτήσεις του με συγκινητικά λόγια, εκφράζοντας τον αποχαιρετισμό του: «Αποτυπωμένος με την ηρεμία του τελευταίου του εξωφύλλου, εκεί όπου το βλέμμα του καθρεφτίζει έναν άγγελο. Γιατί η “Αγάπη σημαίνει” να κρατάς την ψυχή σου αγνή σαν μικρού παιδιού μέχρι το τέλος. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Το φως σου θα μένει πάντα στους δρόμους που τραγούδησες. Το mural βρίσκεται στην οδό Πινδάρου στο γήπεδο Φοίνικα Καλαμαριάς».

Η τοιχογραφία αυτή αποτελεί μια ζωντανή υπενθύμιση της αγάπης και της αφοσίωσης που έτρεφε ο κόσμος στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και της διαρκούς επιρροής του στην ελληνική μουσική σκηνή.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς να εκφράζουν τη θλίψη τους και να μοιράζονται αναμνήσεις από τη μακρόχρονη πορεία του. Η συγκεκριμένη τοιχογραφία έρχεται να προστεθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, κρατώντας ζωντανή την εικόνα και το έργο του καλλιτέχνη.

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