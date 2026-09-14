Celeb World 14.09.2026

Ο Λάκης Λαζόπουλος λύγισε για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η στιγμή που τον συγκίνησε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Λάκης Λαζόπουλος βρέθηκε στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και μίλησε συγκινημένος για τον φίλο του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Λάκης Λαζόπουλος παραβρέθηκε στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια.
  • Ο ηθοποιός εξέφρασε τη συγκίνησή του για τον τραγουδιστή, με τον οποίο είχε προσωπική φιλία.
  • Ο Λαζόπουλος μίλησε για τον άνθρωπο Μαζωνάκη και τις αναμνήσεις που θα κρατήσει.
  • Η παρουσία του Λαζόπουλου ήταν ένας από τους πολλούς αποχαιρετισμούς από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην Αγία Τριάδα Νίκαιας βρέθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, μαζί με πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί εκεί για το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Λιβάνης τραγουδάει με μικρόφωνο στη σκηνή, αναφερόμενος στη συνεργασία που δεν έγινε.
https://www.instagram.com/giorgos_livanis/

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν μόνο ένας καλλιτέχνης με ξεχωριστή διαδρομή, αλλά και ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε προσωπική σχέση και φιλία.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία

Μετά την τελετή, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τις αναμνήσεις που θα κρατήσει από εκείνον. Τα λόγια του ήταν ένα ακόμη προσωπικό «αντίο» σε έναν τραγουδιστή που κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται σε πέτρινα σκαλοπάτια φορώντας ένα εντυπωσιακό ρούχο, αναδεικνύοντας τις iconic στιγμές του.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Τα λόγια του Λάκη Λαζόπουλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Εμφανώς φορτισμένος από τη στιγμή, ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στη γνωριμία και στις στιγμές που είχε μοιραστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μίλησε για τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη και για όσα είναι εκείνα που, όπως πιστεύει, θα κάνουν τη μνήμη του να παραμείνει ζωντανή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσία του στην Αγία Τριάδα ήρθε να προστεθεί στις πολλές προσωπικές ιστορίες και αποχαιρετισμούς ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο που θέλησαν να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε για την κηδεία του τραγουδιστή απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο έντονα είχε συνδεθεί μαζί του μέσα από τη μουσική του. Τα τραγούδια του, οι εμφανίσεις του και η χαρακτηριστική του παρουσία στη σκηνή αποτελούν πλέον μέρος της παρακαταθήκης που αφήνει πίσω του.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΛΑΚΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Η Παρέλαση»: Το αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη στη σκηνή από 12 Οκτωβρίου

«Η Παρέλαση»: Το αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη στη σκηνή από 12 Οκτωβρίου

14.09.2026
Επόμενο
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του

14.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Κατερίνα Μισιχρόνη: Ο ξεχωριστός της ρόλος στην Τελετή Αφής για τους Ολυμπιακούς Νέων 2026
Celeb News

Κατερίνα Μισιχρόνη: Ο ξεχωριστός της ρόλος στην Τελετή Αφής για τους Ολυμπιακούς Νέων 2026

14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επώνυμοι που φτάνουν στην Νίκαια για το τελευταίο «αντίο»
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επώνυμοι που φτάνουν στην Νίκαια για το τελευταίο «αντίο»

14.09.2026
«New Beginnings»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου – Δες τις φωτογραφίες
Celeb News

«New Beginnings»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου – Δες τις φωτογραφίες

14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του

14.09.2026
«Καλό ταξίδι, βασιλιά μου»: Ο M.Hustler αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες τις συνομιλίες τους
Celeb News

«Καλό ταξίδι, βασιλιά μου»: Ο M.Hustler αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες τις συνομιλίες τους

14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία

13.09.2026
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη-Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η κηδεία
Celeb News

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη-Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η κηδεία

12.09.2026
Η Lady Gaga είναι επίσημα «Mother» – Οι πρώτες φωτογραφίες με το μωρό της
Celeb News

Η Lady Gaga είναι επίσημα «Mother» – Οι πρώτες φωτογραφίες με το μωρό της

12.09.2026
Το σπίτι της Sofía Vergara στο Λος Άντζελες είναι βγαλμένο από άλλη εποχή
Celeb News

Το σπίτι της Sofía Vergara στο Λος Άντζελες είναι βγαλμένο από άλλη εποχή

12.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές