Ο Λάκης Λαζόπουλος λύγισε για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η στιγμή που τον συγκίνησε

Ο Λάκης Λαζόπουλος βρέθηκε στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και μίλησε συγκινημένος για τον φίλο του

Με μια ματιά Ο Λάκης Λαζόπουλος παραβρέθηκε στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια.

Ο ηθοποιός εξέφρασε τη συγκίνησή του για τον τραγουδιστή, με τον οποίο είχε προσωπική φιλία.

Ο Λαζόπουλος μίλησε για τον άνθρωπο Μαζωνάκη και τις αναμνήσεις που θα κρατήσει.

Η παρουσία του Λαζόπουλου ήταν ένας από τους πολλούς αποχαιρετισμούς από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην Αγία Τριάδα Νίκαιας βρέθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, μαζί με πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί εκεί για το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν μόνο ένας καλλιτέχνης με ξεχωριστή διαδρομή, αλλά και ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε προσωπική σχέση και φιλία.

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Μετά την τελετή, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τις αναμνήσεις που θα κρατήσει από εκείνον. Τα λόγια του ήταν ένα ακόμη προσωπικό «αντίο» σε έναν τραγουδιστή που κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική.

Τα λόγια του Λάκη Λαζόπουλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Εμφανώς φορτισμένος από τη στιγμή, ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στη γνωριμία και στις στιγμές που είχε μοιραστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μίλησε για τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη και για όσα είναι εκείνα που, όπως πιστεύει, θα κάνουν τη μνήμη του να παραμείνει ζωντανή.

Η παρουσία του στην Αγία Τριάδα ήρθε να προστεθεί στις πολλές προσωπικές ιστορίες και αποχαιρετισμούς ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο που θέλησαν να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε για την κηδεία του τραγουδιστή απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο έντονα είχε συνδεθεί μαζί του μέσα από τη μουσική του. Τα τραγούδια του, οι εμφανίσεις του και η χαρακτηριστική του παρουσία στη σκηνή αποτελούν πλέον μέρος της παρακαταθήκης που αφήνει πίσω του.

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