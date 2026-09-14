Mariah Carey: Η πόζα με τα δίδυμα παιδιά της που ξετρέλανε τους fans

Η Mariah Carey ποζάρει με τα 15χρονα δίδυμα παιδιά της, Moroccan και Monroe και το μοιράστηκε στα social media

Με μια ματιά Η Mariah Carey δημοσίευσε φωτογραφίες με τα δίδυμα παιδιά της, Moroccan και Monroe, από επίσκεψη στο Arte Museum.

Οι fans σχολίασαν την ομοιότητα της τραγουδίστριας με τα παιδιά της, αποκαλώντας την "τρίτη δίδυμη".

Η Mariah χρησιμοποιεί το χαϊδευτικό "Dem Babies" για τα παιδιά της, παρά το ότι είναι πλέον έφηβοι.

Η τραγουδίστρια μίλησε στο παρελθόν για την ομορφιά του να βλέπει τα παιδιά της να μεγαλώνουν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Mariah Carey μοιράστηκε ένα από τα πιο γλυκά οικογενειακά στιγμιότυπα, ποζάροντας μαζί με τα 15χρονα δίδυμα παιδιά της, Moroccan και Monroe. Η τραγουδίστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο περήφανη είναι για τα παιδιά της, με τους τρεις τους να χαρίζουν μερικές αυθόρμητες και άκρως fun φωτογραφίες.

Η 57χρονη superstar ανέβασε στα social media ένα photo booth collage από την επίσκεψή τους στο Arte Museum, όπου η ίδια και τα twins της εμφανίζονται σε διαφορετικές πόζες. Από peace signs και χαμόγελα μέχρι πιο αστείες γκριμάτσες, το αποτέλεσμα είναι όσο χαριτωμένο περίμενες.

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«Twinning », έγραψε η Mariah στη λεζάντα της ανάρτησης, με τους fans της να σχολιάζουν αμέσως πόσο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετοί δεν άντεξαν να μην επισημάνουν ότι η τραγουδίστρια μοιάζει να είναι… η τρίτη δίδυμη της οικογένειας.

Η Mariah Carey έχει αποκτήσει τα δίδυμα Moroccan Scott και Monroe με τον πρώην σύζυγό της Nick Cannon, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2008 έως το 2016. Από τη γέννησή τους, η τραγουδίστρια έχει καθιερώσει για τα παιδιά της το χαϊδευτικό «Dem Babies», το οποίο συνεχίζει να χρησιμοποιεί ακόμη και τώρα που έχουν γίνει έφηβοι.

Μάλιστα, σε Instagram Stories μοιράστηκε και φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο Moroccan, γνωστός και ως Roc, γράφοντας ξανά «Dem Babies!!!». Η εικόνα της Mariah ανάμεσα στα δύο παιδιά της έκανε τους fans να σχολιάσουν πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο PEOPLE, η Mariah είχε μιλήσει με τρυφερότητα για το γεγονός ότι τα παιδιά της μεγαλώνουν. Παρότι κάποτε αστειευόταν ότι δεν ήθελε να βιαστεί να τα δει να ενηλικιώνονται, παραδεχόταν πως το να παρακολουθεί την εξέλιξή τους είναι τελικά «πολύ όμορφο».

Η ίδια έχει μιλήσει επίσης για τη σχέση της με τον Nick Cannon ως γονείς, τονίζοντας πως προσπαθούν να διατηρούν καλή επικοινωνία και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με ισορροπία. Παρά τη ζωή μέσα στη showbiz, η Mariah έχει επισημάνει πως θέλει ο Moroccan και η Monroe να παραμένουν προσγειωμένοι και να εκτιμούν όσα έχουν.

Και αν κρίνουμε από τις νέες φωτογραφίες, τα «Dem Babies» έχουν πλέον μεγαλώσει αρκετά αλλά για τη Mariah θα παραμένουν πάντα τα μωρά της.

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