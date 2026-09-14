«Όταν ο Γιώργος μου άλλαξε τη ζωή»: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου για τον Μαζωνάκη

Με μια ματιά
- Η Μαρία Μπεκατώρου είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλία.
- Η παρουσιάστρια ανέφερε πως ο τραγουδιστής άλλαξε τη ζωή της, μέσω ανάρτησης για τον σκύλο της, Μαρντώ.
- Η Μπεκατώρου κατέρρευσε συναισθηματικά στην κηδεία του Μαζωνάκη, με τον σύζυγό της να την παρηγορεί.
- Η Νατάσα Θεοδωρίδου προσέφερε στήριξη στην Μπεκατώρου κατά τη διάρκεια της κηδείας.
Βαθιά συγκινημένη και σε κατάσταση σοκ είναι η Μαρία Μπεκατώρου μετά τον ξαφνικό και απροσδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, η οποία διατηρούσε μια στενή και βαθιά φιλία με τον δημοφιλή τραγουδιστή, δεν μπορεί να πιστέψει πως ο καλός της φίλος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.
Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Μπεκατώρου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια άκρως συγκινητική στιγμή. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του αγαπημένου της σκύλου, της Μαρντώς, αποκαλύπτοντας την καθοριστική συμβολή που είχε ο τραγουδιστής στη ζωή της: «Όταν ο Γιώργος μου άλλαξε τη ζωή… Η Μαρντώ μου», έγραψε χαρακτηριστικά, συγκινώντας το κοινό.
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Η συγκλονιστική στιγμή στο τελευταίο «αντίο»
Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η παρουσία της παρουσιάστριας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.
Η Μαρία Μπεκατώρου έφτασε στην εκκλησία εμφανώς συντετριμμένη και με δάκρυα στα μάτια, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της. Λίγο αργότερα, η πίεση και η θλίψη λύγισαν την παρουσιάστρια, η οποία κατέρρευσε στην αγκαλιά του, αδυνατώντας να διαχειριστεί το μέγεθος της απώλειας.
Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, η Νατάσα Θεοδωρίδου, εξίσου συγκινημένη από τον χαμό του αγαπημένου καλλιτέχνη, έσπευσε να σταθεί δίπλα της. Η γνωστή τραγουδίστρια προσπάθησε να την ηρεμήσει, προσφέροντάς της λίγο νερό και παρέχοντάς της στήριξη μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.
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