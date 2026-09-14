Celeb World 14.09.2026

«New Beginnings»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου – Δες τις φωτογραφίες

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O Justin και η Hailey Bieber συμπλήρωσαν 8 χρόνια γάμου και γιόρτασαν με 1 χαλαρό date night και μια τρυφερή ανάρτηση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Justin και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου στις 13 Σεπτεμβρίου.
  • Ο Justin μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες και αφιέρωση στη σύζυγό του στο Instagram.
  • Η Hailey σχολίασε χιουμοριστικά την επέτειό τους, αναφερόμενη στην ικανότητά της στο μπιλιάρδο.
  • Το ζευγάρι έγινε γονιός για πρώτη φορά το 2024, υποδεχόμενο τον γιο τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, αφού συμπλήρωσαν οκτώ χρόνια γάμου. Το ζευγάρι έκλεισε την επέτειό του στις 13 Σεπτεμβρίου και ο Justin φρόντισε να μοιραστεί με τους followers του μια τρυφερή αφιέρωση στη σύζυγό του.

https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/

«8 years until infinity – NEW BEGINNINGS», έγραψε ο Justin Bieber στο Instagram, συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφίες από μια χαλαρή βραδιά των δυο τους. Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι παίζει μπιλιάρδο σε ένα bar, ενώ στο background προβάλλεται αγώνας αμερικανικού football.

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Η Hailey, από την πλευρά της, δεν άφησε την ανάρτηση χωρίς σχόλιο. Με το γνωστό χιουμοριστικό της ύφος έγραψε πως αυτά τα οκτώ χρόνια ήταν και «8 years of me being horrendous at playing pool», δείχνοντας ότι η επέτειός τους είχε περισσότερο χαλαρό date night παρά υπερβολική χολιγουντιανή λάμψη.

https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/

Οκτώ χρόνια μαζί

Ο Justin και η Hailey παντρεύτηκαν για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2018, σε μια τελετή σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Έναν χρόνο αργότερα, το ζευγάρι πραγματοποίησε μια πιο επίσημη γαμήλια τελετή στη Νότια Καρολίνα, παρουσία οικογένειας και διάσημων φίλων.

https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/

Η σχέση τους έχει περάσει αρκετές διαφορετικές φάσεις όλα αυτά τα χρόνια, με τους δυο τους να συνεχίζουν να μοιράζονται στιγμές από την κοινή τους ζωή στα social media. Μάλιστα, το 2024 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, όταν υποδέχθηκαν τον γιο τους, Jack Blues Bieber, τον Αύγουστο.

Η νέα τους ζωή ως οικογένεια

Η φετινή επέτειος έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Justin και η Hailey έχουν αφήσει πίσω τους τα πρώτα χρόνια του γάμου και έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια. Πρόσφατα, οι δυο τους βρέθηκαν επίσης στον γάμο του Finneas και της Claudia Sulewski, με τον Justin να μοιράζεται αργότερα φωτογραφίες από τη βραδιά.

https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/

Παράλληλα, ο Justin Bieber συνεχίζει κανονικά τη μουσική του πορεία. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά έκανε το headlining debut του στο Coachella, παρουσιάζοντας τραγούδια από τα Swag albums αλλά και μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ακολούθησε το live album Swag Live From Coachella (Weekend I), με συμμετοχές των The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon και Mk.gee.

https://www.instagram.com/lilbieber/
https://www.instagram.com/lilbieber/

Για την ώρα, πάντως, ο Justin φαίνεται να απολαμβάνει περισσότερο τις μικρές στιγμές με τη Hailey και τον γιο τους. Και η φετινή επέτειος ήταν ακριβώς αυτό: ένα χαλαρό date night, λίγες φωτογραφίες και ένα «New Beginnings» που αφήνει να εννοηθεί πως για τους δυο τους το καλύτερο κεφάλαιο μπορεί να είναι αυτό που μόλις ξεκινά.

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Hailey Bieber Justin Bieber
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