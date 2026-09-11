«Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»: Ο Πάνος Μουζουράκης τιμά επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μια ματιά Ο Πάνος Μουζουράκης αφιέρωσε τη συναυλία του στη Λεμεσό στον Γιώργο Μαζωνάκη, μία ημέρα μετά την είδηση του θανάτου του.

Ο Μουζουράκης εξέφρασε τη δυσκολία του να μιλήσει για τον Μαζωνάκη σε παρελθοντικό χρόνο, αναπολώντας κοινές στιγμές.

Αποκάλυψε ότι δεν έκανε δημόσια ανάρτηση στα social media για τον Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι το πένθος είναι προσωπική διαδικασία.

Η συναυλία έκλεισε με μουσικές αφιερώσεις, σε έναν αυθεντικό αποχαιρετισμό που εστίασε στην ουσία και όχι στη δημοσιότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συναισθηματική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συναυλία που έδωσε ο Πάνος Μουζουράκης στη Λεμεσό, το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, μόλις μία ημέρα μετά την ξαφνική και σοκαριστική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Κηποθεάτρου έχοντας ζωγραφισμένη τη θλίψη στο πρόσωπό του, επιλέγοντας να αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της βραδιάς στον φίλο και στενό του συνεργάτη, με τον οποίο είχαν χτίσει μια ξεχωριστή σχέση μέσα από τις κοινές τους εμφανίσεις και τα πειράγματα στις κόκκινες καρέκλες του «The Voice».

Μιλώντας στο κοινό που είχε κατακλύσει τον χώρο, δυσκολεύτηκε εμφανώς να αναφερθεί στον φίλο του σε παρελθοντικό χρόνο, παραδεχόμενος πως η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Αναπολώντας το παρελθόν, θυμήθηκε την πρώτη φορά που είχε παρακολουθήσει ζωντανά τον εκλιπόντα στην Κρήτη, περιγράφοντάς τον ως έναν «σπουδαίο καλλιτέχνη» με μια φωνή και μια μοναδική σκηνική παρουσία που φώτιζε ολόκληρη τη σκηνή και διέφερε από οτιδήποτε άλλο.

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Ακόμη και μέσα στη βαθιά του θλίψη, ο τραγουδιστής επιστράτευσε για λίγο το γνώριμο, αυτοσαρκαστικό του χιούμορ, προσπαθώντας να φανταστεί τι θα του έλεγε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης αν τον έβλεπε από ψηλά να συνεχίζει τις παραστάσεις του. Απευθυνόμενος στους θεατές, μετέφερε τα λόγια του με τον δικό του μοναδικό τρόπο: «Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω, μπορεί να έλεγε “Τι κάνεις ρε μ@@@ Μουζουράκη; Εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες;”. Αλλά νομίζω, εάν με έκραζε για κάτι, θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω… Δεν είναι εύκολο σήμερα αλλά ευχαριστώ».

Ιδιαίτερη αίσθηση και συζήτηση προκάλεσε η ξεκάθαρη απάντηση που έδωσε ο καλλιτέχνης στα σχόλια και την κριτική που δέχθηκε επειδή επέλεξε να μην κάνει κάποια δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποχαιρετήσει τον συνεργάτη του. Υπογραμμίζοντας πως το πένθος είναι μια βαθιά εσωτερική και προσωπική διαδικασία, εξήγησε με ειλικρίνεια τη στάση του: «Είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστειάκια και υποθέσεις για αυτό το θέμα. Για αυτό κιόλας αποφεύγω να κάνω επικήδειους στα social media. Με ενημέρωσαν πριν ανέβω ότι “κατηγορηθήκαμε” – άσχετο θα το κάνω λίγο προσωπικό – ότι δεν ανεβάσαμε κάτι στα social εμείς οι άμεσοι συνεργάτες του. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη θλίψη και το πένθος μας και να το κάνουμε δημόσιο αγαθό. Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ». Η βραδιά έκλεισε με μουσικές αφιερώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός τραγουδιού του Robbie Williams, σε έναν αυθεντικό αποχαιρετισμό που βασίστηκε στην ουσία της ψυχής και όχι στα φώτα της δημοσιότητας.

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