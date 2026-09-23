Beauty 23.09.2026

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

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Το φθινόπωρο του 2026 αφήνει πίσω τα προβλέψιμα gourmand αρώματα και υποδέχεται πιο σύνθετες, cozy και αναπάντεχες συνθέσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα φθινοπωρινά αρώματα του 2026 εξελίσσονται, συνδυάζοντας ζεστές νότες με απρόσμενες υφές και πειραματισμούς.
  • Τα σκούρα φρούτα αποκτούν πιο φρέσκες, ζουμερές και sparkling πτυχές, προσδίδοντας μυστηριώδη διάθεση.
  • Τα gourmand αρώματα γίνονται πιο σύνθετα, με υφή από ψημένο σουσάμι, ρύζι και κάστανο, αντί για υπερβολική γλυκύτητα.
  • Το amber κερδίζει έδαφος έναντι της κλασικής βανίλιας, προσφέροντας ζεστές, βαθιές και αισθησιακές αρωματικές συμφωνίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τι άρωμα έχει για σένα το φθινόπωρο; Ίσως μυρίζει σαν ζεστή βανίλια, κανέλα και μπαχαρικά, σαν ξύλο που καίει στο τζάκι ή σαν εκείνες τις πρώτες κρύες ημέρες που θέλεις να τυλίγεσαι σε ένα oversized παλτό και να περνάς περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για χρόνια, τα φθινοπωρινά αρώματα είχαν σχεδόν συνώνυμη σχέση με τη θαλπωρή: γλυκές gourmand συνθέσεις, ζεστές νότες, κεχριμπάρι και ξυλώδεις συμφωνίες που δημιουργούσαν αυτή την οικεία αίσθηση του cozy.

fthinopwro_arwma
https://www.instagram.com/juliesfi/

Φέτος, όμως, το fragrance mood αλλάζει. Το φθινόπωρο του 2026 κρατά όλα όσα αγαπάμε στις ζεστές και αισθησιακές συνθέσεις, αλλά τα εξελίσσει με έναν τρόπο πιο ενδιαφέροντα, πιο σύνθετο και λιγότερο προβλέψιμο. Τα αρώματα αποκτούν περισσότερες διαστάσεις, συνδυάζουν διαφορετικές υφές και δεν φοβούνται να πειραματιστούν με απρόσμενες νότες.

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Το ρύζι, το σουσάμι, το pandan, το μέλι, το κάστανο και το σαφράν βρίσκουν τη θέση τους δίπλα σε γνώριμες αγαπημένες νότες, ενώ τα σκούρα φρούτα δίνουν στις συνθέσεις έναν πιο βαθύ και μυστηριώδη χαρακτήρα. Παράλληλα, η κλασική βανίλια υποχωρεί λίγο για να αφήσει περισσότερο χώρο στο amber, στα μπαχαρικά και στα πιο απαλά ξυλώδη στοιχεία.

1. Sparkling Jam

Τα σκούρα φρούτα αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στα φθινοπωρινά αρώματα, με το blackcurrant, το dark cherry, το blackberry και το blueberry να αποκτούν πιο έντονο και αισθησιακό χαρακτήρα. Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται στον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Τα φρούτα δεν θυμίζουν πλέον απλώς μια γλυκιά μαρμελάδα. Οι αρωματοποιοί τα επεξεργάζονται ώστε να αποκτούν πιο φρέσκες, ζουμερές, τραγανές και sparkling πτυχές, ενώ οι πιο σκούρες νότες δίνουν στο αποτέλεσμα μια μυστηριώδη, σχεδόν νυχτερινή διάθεση.

MIU MIU – Miutine Intense

miu_miu_arwma

2. Textured gourmands

Τα gourmand αρώματα δεν φεύγουν από τη μόδα, απλώς γίνονται πιο ενδιαφέροντα. Αντί για την απόλυτα γλυκιά, σχεδόν «φαγώσιμη» αίσθηση που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, η νέα τάση αναζητά περισσότερη υφή και πολυπλοκότητα. Ψημένο σουσάμι, toasted rice, καπνιστή βανίλια, καμένη ζάχαρη και κάστανο δημιουργούν αυτό το ζεστό συναίσθημα που περιμένεις από ένα φθινοπωρινό άρωμα, αλλά με πιο σύγχρονη προσέγγιση. Είναι gourmand, χωρίς να γίνεται απαραίτητα υπερβολικά γλυκό.

Korres – Black Sugar

black_sugar_korres

3. Amber αντί για την κλασική βανίλια

Η βανίλια παραμένει σταθερή αξία, όμως αυτή τη σεζόν το amber φαίνεται να παίρνει περισσότερο χώρο. Ζεστό, βαθύ και αισθησιακό, μπορεί να αλλάξει εντελώς χαρακτήρα ανάλογα με τις νότες που το συνοδεύουν. Αντί για ένα άρωμα που θυμίζει αποκλειστικά γλυκό ή dessert, το amber δημιουργεί μια πιο cozy και enveloping αίσθηση. Είναι η επιλογή που ταιριάζει ιδανικά αν θέλεις ένα άρωμα ζεστό και ιδιαίτερο, χωρίς να κινείται αποκλειστικά γύρω από τη βανίλια.

Armani – Stronger With You Amber

you_armani_arwma

4. Warm spices

Μετά την έντονη κυριαρχία των πολύ γλυκών perfumes, τα μπαχαρικά επιστρέφουν για να δώσουν περισσότερη αντίθεση. Και το κάρδαμο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η συγκεκριμένη νότα έχει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα: είναι ταυτόχρονα ζεστή, πικάντικη και δροσερή. Για το φθινόπωρο, τη βλέπουμε να συνδυάζεται με milk accords, coffee, rice, sesame, vanilla, chestnut και creamy woods, δημιουργώντας αρώματα που είναι πλούσια αλλά όχι υπερβολικά βαριά.

Hermes – L’Ambre des Merveilles

hermes_arwma

5. Nutty notes

Φυστίκι, αμύγδαλο και praline έρχονται να δώσουν μια πιο cozy διάσταση στα γλυκά αρώματα του φθινοπώρου. Οι nutty νότες μπορούν να κάνουν ένα perfume πιο πλούσιο και απολαυστικό, χωρίς να το μετατρέπουν απαραίτητα σε μια υπερβολικά γλυκιά σύνθεση. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο την αίσθηση ενός ζεστού φθινοπωρινού treat παρά ένα άρωμα που βασίζεται αποκλειστικά στη ζάχαρη. Και αυτή ακριβώς η ισορροπία φαίνεται να είναι το ζητούμενο για τη νέα σεζόν.

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beauty άρωμα φθινόπωρο 2026
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