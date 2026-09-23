Μουσική 23.09.2026

Οι fans της Taylor Swift μετρούν αντίστροφα – Πότε κυκλοφορεί το νέο τραγούδι

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Η Taylor Swift επιστρέφει με νέο single και 1 μυστηριώδες countdown στην επίσημη ιστοσελίδα της για την κυκλοφορία του τραγουδιού
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο single της Taylor Swift, "Patient Zero", κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω αντίστροφης μέτρησης στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας.
  • Το single θα είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις CD με bonus υλικό.
  • Η Swift θα λάβει επίσης το βραβείο MTV VMA Artist Director Honors στις 27 Σεπτεμβρίου.
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Η Taylor Swift ετοιμάζεται να παρασύρει για άλλη μια φορά τους εκατομμύρια θαυμαστές της, καθώς έκανε την ανακοίνωση για την κυκλοφορία του νέου της single, με τίτλο «Patient Zero». Η πολυαναμενόμενη αυτή κυκλοφορία αναμένεται να γίνει διαθέσιμη προς το τέλος της εβδομάδας, συγκεκριμένα στις 25 Σεπτεμβρίου.

taylor_swift_tom_cruise
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω μιας λιτής, αλλά άκρως ατμοσφαιρικής αντίστροφης μέτρησης που εμφανίστηκε στην προσωπική ιστοσελίδα της τραγουδίστριας. Η σελίδα είχε ένα βαθύ κόκκινο φόντο, δημιουργώντας μια αίσθηση μυστηρίου και προσμονής, κάτι που η Swift συνηθίζει να κάνει πριν από κάθε μεγάλη της ανακοίνωση. Παράλληλα, η αλλαγή στη βιογραφία της στο Instagram, όπου έγραψε «And, baby, that’s show business for you», έδειχνε ότι κάτι νέο ετοιμαζόταν.

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Αυτή η κυκλοφορία σηματοδοτεί την πρώτη νέα μουσική της Swift μετά το τραγούδι «I knew it, I knew you», το οποίο είχε κυκλοφορήσει για την ταινία Toy Story 5. Τότε, η Swift είχε ξεκινήσει να δίνει στοιχεία στα τέλη Μαΐου, λίγο πριν την κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας τον Ιούνιο, με διαφημιστικές πινακίδες που έφεραν το χαρακτηριστικό μοτίβο του ουρανού της Pixar και τα αρχικά της.

https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η αντίστροφη μέτρηση στην ιστοσελίδα της Swift οδήγησε τους χρήστες σε τρεις διαφορετικές επιλογές για την αγορά του single σε μορφή CD. Κάθε έκδοση περιλάμβανε διαφορετικές φωτογραφίες και χρώματα: μια μαύρη έκδοση με διπλής όψης εξώφυλλο, ένα periwinkle CD που περιείχε την ακουστική εκδοχή του τραγουδιού, και ένα σκούρο πορτοκαλί CD με την πιανιστική εκδοχή.

https://www.instagram.com/taylorswift/
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η ίδια η Taylor Swift επιβεβαίωσε την κυκλοφορία και μέσω του Instagram, γράφοντας: «Έχω περιμένει ανυπόμονα να σας πω ότι το ολοκαίνουργιο single μου «Patient zero» θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου (!!!!!!!!!!!!) και είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία τώρα στην ιστοσελίδα μου για 24 ώρες».

Η Taylor Swift στη σκηνή, με τους επιστήμονες να τιμούν το όνομά της με έναν περίεργο τρόπο.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η Swift αναμένεται να λάβει επίσης το εναρκτήριο βραβείο MTV VMA Artist Director Honors, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στα 2026 MTV Video Music Awards. Αυτό το βραβείο τιμά την αδιάκοπη και επιδραστική δουλειά καλλιτεχνών που έχουν διευρύνει τα δημιουργικά όρια και έχουν αναπτύξει μια σαφή σκηνοθετική φωνή.

Η Taylor Swift σε φωτογραφία από το επίσημο προφίλ της στο Instagram για την επιτυχία της στα charts.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Ο τίτλος «Patient zero»  φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα με το ύφος του σκετς και τα ερευνητικά θέματα. Κάποιοι fans, οι λεγόμενοι Swifties, έχουν ήδη κάνει εικασίες, με μια από αυτές να συνδέει τον τίτλο με ένα άρθρο της Amy Kaufman από τους Los Angeles Times, το οποίο αναφερόταν στη σχέση της Swift με τον παίκτη του NFL, Travis Kelce. Σε εκείνο το άρθρο, η Kaufman έγραψε ότι «η Taylor Swift είναι ο ασθενής μηδέν (patient zero) για τη συναισθηματική μετάδοση».

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