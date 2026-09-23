Μουσικά Νέα 23.09.2026

Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μάς λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη συναυλία

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Η Άννα Βίσση βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για τις τελευταίες προετοιμασίες και ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε όλες τις απαραίτητες οδηγίες στους fans
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ πλησιάζει, με τις προετοιμασίες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης ενημερώνει για περιορισμούς στην είσοδο αντικειμένων στο ΟΑΚΑ.
  • Απαγορεύονται μεγάλες τσάντες, επαγγελματικές κάμερες, αιχμηρά αντικείμενα και αλκοόλ.
  • Οι θεατές πρέπει να έχουν το εισιτήριο έτοιμο (έντυπο ή ψηφιακό) και να μην δημοσιεύουν φωτογραφίες με barcode.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει και πλέον μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη βραδιά. Μόλις λίγες ημέρες απομένουν μέχρι το πολυαναμενόμενο live, με την προετοιμασία στο στάδιο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τους fans να ετοιμάζονται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά events του φθινοπώρου.

Η Άννα Βίσση τραγουδάει με το «Όχι γιατί» και την μπάντα της σε μια εκρηκτική εμφάνιση.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η ίδια η Άννα Βίσση βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να δει από κοντά την πορεία των προετοιμασιών, φορώντας μάλιστα φούτερ από το προσωπικό της merchandise. Παράλληλα, οι συνεργάτες και οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη βραδιά καταφτάνουν σταδιακά στον χώρο, καθώς όλα πρέπει να είναι έτοιμα για το μεγάλο show.

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Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέλαβε να ενημερώσει το κοινό για όλα όσα πρέπει να γνωρίζει πριν φτάσει στο ΟΑΚΑ. Ανάμεσα στις οδηγίες υπάρχουν και αρκετοί περιορισμοί σχετικά με τα αντικείμενα που μπορούν να περάσουν στον χώρο, οπότε αν έχεις ήδη εισιτήριο, καλό είναι να ρίξεις μια ματιά στη λίστα πριν ξεκινήσεις για τη συναυλία.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η παραγωγή έχει ξεκαθαρίσει ότι οι θεατές θα πρέπει να αποφύγουν να φέρουν μαζί τους μεγάλες τσάντες ή σακίδια, καθώς επιτρέπονται μόνο τσάντες μέχρι περίπου το μέγεθος Α4. Αυτό σημαίνει ότι το μεγάλο backpack που μπορεί να παίρνεις συνήθως μαζί σου στις συναυλίες, αυτή τη φορά καλύτερα να μείνει σπίτι.

Απαγορεύεται επίσης η είσοδος με επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμό βιντεοσκόπησης, ενώ δεν επιτρέπονται αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη τα drones, οι μεγάλες ομπρέλες, καθώς και καρέκλες ή φορητά καθίσματα.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/?
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Οι fans θα πρέπει ακόμη να αφήσουν εκτός σταδίου γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια και αντικείμενα που θα μπορούσαν να εκτοξευθούν, αλλά και laser. Με λίγα λόγια, όσο πιο απλά πας στο ΟΑΚΑ, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η είσοδός σου.

Το εισιτήριό σου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε έντυπη μορφή είτε στο κινητό, ώστε να μπορεί να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος κατά την είσοδο. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε μάλιστα μια σημαντική υπενθύμιση στους fans: μη δημοσιεύετε φωτογραφίες του εισιτηρίου σας στα social media όπου φαίνεται το barcode. Και φυσικά, στη λίστα των απαγορευμένων αντικειμένων περιλαμβάνονται επίσης αλκοόλ και παράνομες ουσίες, τα οποία δεν επιτρέπεται να μεταφερθούν στον χώρο της συναυλίας.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Έτσι, αν ετοιμάζεσαι να βρεθείς στο ΟΑΚΑ για την Άννα Βίσση, κράτα μόνο τα απολύτως απαραίτητα, έχε το εισιτήριό σου έτοιμο και άφησε σπίτι ό,τι μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα στην είσοδο. Το μόνο που χρειάζεται να πάρεις μαζί σου είναι η διάθεσή σου για τραγούδι, χορό και ένα μεγάλο live!

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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