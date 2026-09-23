Miley Cyrus: Το «Bass Persuades» σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην καριέρα της

Με μια ματιά Η Miley Cyrus εισέρχεται σε νέα καλλιτεχνική φάση, εστιάζοντας στην εσωτερική γαλήνη και όχι στην συνεχή προβολή.

Προτιμά να παραμένει σε ένα μέρος και να καλεί το κοινό, αντί να διακινδυνεύει την νηφαλιότητά της στις περιοδείες.

Το άλμπουμ «Bass Persuades» εξερευνά την αγάπη, την απλότητα και τις πολυπλοκότητες των ανθρώπινων σχέσεων.

Η καλλιτέχνιδα αναζητά την εσωτερική γαλήνη, απομακρύνοντας την ανάγκη για mainstream επιτυχία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus έχει εισέλθει σε μια νέα φάση της καριέρας της, όπως αποδεικνύει το πρόσφατο άλμπουμ της, «Bass Persuades». Μετά από μια πορεία γεμάτη έντονη δημόσια παρουσία και διαρκή στροβιλισμό γύρω από την προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια φαίνεται να αναζητά την εσωτερική γαλήνη και την καλλιτεχνική εξέλιξη, απομακρύνοντας την ανάγκη για συνεχή προβολή και εντυπωσιακά θεάματα.

Σε συνέντευξή της στο Zane Lowe του Apple Music, λίγο πριν την κυκλοφορία του «Bass Persuades», η Miley Cyrus αποκάλυψε τους λόγους που την οδηγούν σε αυτή την αλλαγή. Η ζωή εν κινήσει, όπως την βιώνει στις περιοδείες, θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση της νηφαλιότητάς της, η οποία βασίζεται σε σταθερές ρουτίνες και οικεία περιβάλλοντα. Αντί να διακινδυνεύσει, προτιμά να παραμένει σε ένα μέρος και να καλεί το κοινό να έρθει εκεί, όπως θα συμβεί με τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Hollywood Bowl. «Αυτό είναι τέλειο, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να με βλέπουν να τραγουδώ και εγώ θέλω να κοιμάμαι στο βαμβακερό μου κρεβάτι», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την επιθυμία για μια κατάσταση όπου και οι δύο πλευρές μπορούν να είναι ευτυχισμένες.

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Ωστόσο, πέρα από αυτή τη φαινομενικά απλή δήλωση, υπάρχει μια βαθύτερη πτυχή που διατρέχει το «Bass Persuades». Η Miley Cyrus αναφέρθηκε σε μια εμπειρία της κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας μπροσροστά σε 250.000 άτομα, όπου ερμήνευε το τραγούδι της «Fly on the Wall». Εκείνη τη στιγμή, άρχισε να βιώνει υπαρξιακές σκέψεις σχετικά με τη μικρότητά της και την αντίληψη του χρόνου. Αυτές οι σκέψεις, αν και ειπώθηκαν αστειευόμενα, αποκαλύπτουν την εσωτερική αναζήτηση της καλλιτέχνιδας, μακριά από την ανάγκη να «σκοτώσει το vibe» με τέτοιες σκέψεις κατά τη διάρκεια της ερμηνείας παλαιότερων, δημοφιλών κομματιών.

Η απουσία της Miley Cyrus από τις σκηνές για μεγάλα διαστήματα έχει κάνει τις εμφανίσεις της, ειδικά εκείνες που επικεντρώνονται στο ρεπερτόριο των μεγαλύτερων επιτυχιών της, να λειτουργούν ως αντίβαρο στην σπανιότητά τους. Ωστόσο, το «Bass Persuades» θέτει το ερώτημα της μελλοντικής της καλλιτεχνικής εξέλιξης κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ενώ το κοινό θα ταξιδέψει για να ακούσει τραγούδια όπως το «See You Again» και το «We Can’t Stop», η Miley Cyrus στα 33 της χρόνια απέχει πολύ από την ταυτότητα που τροφοδότησε τη δημιουργία αυτών των τραγουδιών.

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Το άλμπουμ, με τον «rambling» lead single «Bass Persuades», όπου η επανάληψη του στίχου «the kids don’t wanna dance» ακούγεται 19 φορές, παρουσιάζει μια φωνή αποκομμένη από την παραγωγή. Η συνεργασία με το noise rock συγκρότημα Model/Actriz στο ομώνυμο κομμάτι, και μάλιστα σε ένα industrial remix, ωθεί την Miley Cyrus ακόμη περισσότερο στο παρασκήνιο. Ευτυχώς, τα υπόλοιπα οκτώ κομμάτια του άλμπουμ προσπαθούν περισσότερο να συνδεθούν με τον ακροατή.

Το «Bass Persuades» φαίνεται να απομακρύνεται από την ιδέα της χορευτικής μουσικής, εστιάζοντας στην αφοσίωση. Η Miley Cyrus δείχνει να μην ενδιαφέρεται πλέον για το τι κάνουν «τα παιδιά», αλλά εστιάζει στην προσωπική της σχέση. Στο «Different Religion», μια gothic pop σύνθεση, αναφέρεται σε έναν άντρα που οδηγεί γρήγορο αυτοκίνητο και κάνει θόρυβο, δηλώνοντας «I’ve got my own god. My god’s a hot boy». Η ένταση της αγάπης της, αν κρίνουμε από τον ήχο του κομματιού, είναι έντονη, παρόλο που οι στίχοι μπορεί να μην την προδίδουν πλήρως.

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Σε πιο τρυφερά κομμάτια, η Miley Cyrus βρίσκει ευκολότερο να εκφραστεί. Στη μπαλάντα «Orbit», τραγουδά «I would bend all space and time to fall into your hands», ένα κομμάτι που, όπως και η ίδια, δεν επιζητά την υπερβολή. Η απλότητα κυριαρχεί και στο «Let’s Get Married», ένα τραγούδι που χαρακτηρίζεται ως άμεσο κλασικό στο κανάλι των ερωτικών τραγουδιών της Miley Cyrus. Η ιστορία γλυκαίνει περαιτέρω στο «Snow», όπου αναφέρεται στην πρόταση γάμου: «Now your knee’s in the dirt as I hold out my left. You should swallow the nerves ’cause there’s yes on my breath».

Αυτά τα ειλικρινή κομμάτια έρχονται από μια καλλιτέχνιδα που έχει βιώσει διαζύγιο και στο παρελθόν είχε δηλώσει: «I hope your marriage goes better than mine. Mine was a fucking disaster». Η Miley Cyrus δεν αποφεύγει την καταστροφή, αλλά βρίσκει πολύτιμα στοιχεία μέσα από τα ερείπια, όπως στο «Aftermath», όπου αναρωτιέται «Do you ever fall into pieces? Do you ever think of me now and then? Don’t avoid the question». Το άλμπουμ, αν και κατά τα άλλα αφιερωμένο στον έρωτα, περιέχει μια νότα θλίψης, πιθανόν προς την αδερφή της, που υπαινίσσεται το «Innocent Ways».

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«I want better for my sister/She calls me only when it’s late night and she’s high», τραγουδά η Miley Cyrus, μια αποκάλυψη που έρχεται σε αντίθεση με τη δυναμική ερμηνεία του κομματιού. Η ανησυχία της για την αδερφή της, η προσπάθεια επικοινωνίας και η ερώτηση «Is she alright?» αντανακλούν την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων.

Η εσωτερική γαλήνη φαίνεται να είναι ο απώτερος στόχος της Miley Cyrus. Δεν επιδιώκει μια mainstream επιτυχία όπως στο «Endless Summer Vacation», ούτε μια νέα καλλιτεχνική δήλωση όπως στο «Something Beautiful». Η κληρονομιά της είναι ήδη σαφής, με την γενιά της Hannah Montana να αναδεικνύει το ταλέντο της, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια του κόσμου αυτή τη στιγμή, το «Ain’t in LA» της Adéla, γεννήθηκε από την έμπνευση του «Bangerz».

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