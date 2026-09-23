Μουσική 23.09.2026

Η υπερπαραγωγή εκατομμυρίων της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ – Μια συναυλία που θα γράψει ιστορία

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Η απόλυτη ελληνίδα σταρ ετοιμάζεται να κατακτήσει τη σκηνή των 360 μοιρών σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, διεθνείς συνεργασίες και τεχνολογία αιχμής
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει προϋπολογισμό 8 εκατομμυρίων ευρώ και διεθνείς συνεργασίες.
  • Η σκηνή είναι 360 μοιρών, με σκηνοθεσία συνεργάτη της Madonna και ενδυματολογία Rita Melssen.
  • Θα εμφανιστούν οι DJ Argy και η κιθαρίστρια Orianthi, ενώ θα γίνει χρήση AI για αναδρομή στην καριέρα της.
  • Οι πόρτες ανοίγουν στις 16:00, συνιστάται η χρήση ΜΜΜ για την προσέλευση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις νιώσει την ανυπομονησία να χτυπάει κόκκινο λίγες μόλις ημέρες πριν από ένα μουσικό γεγονός που αναμένεται να αφήσει εποχή στα ελληνικά δεδομένα; Η αντίστροφη μέτρηση για τη γιγαντιαία συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει μπει στην τελική της ευθεία, με τις προετοιμασίες να θυμίζουν παραγωγή του εξωτερικού. Εκατοντάδες επαγγελματίες δουλεύουν ασταμάτητα για να στήσουν ένα σκηνικό που δεν έχει προηγούμενο, την ίδια στιγμή που δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές μετρούν αντίστροφα τις ώρες για το μεγάλο ραντεβού.

Η Άννα Βίσση τραγουδάει με το «Όχι γιατί» και την μπάντα της σε μια εκρηκτική εμφάνιση.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η απόλυτη ελληνίδα σταρ, έχοντας ήδη καταρρίψει κάθε ρεκόρ προπώλησης εισιτηρίων, ετοιμάζεται να προσφέρει μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της κλασικής συναυλίας, επιστρατεύοντας διεθνή ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος, τεχνολογία αιχμής και μια ατμόσφαιρα καθηλωτική. Αν ετοιμάζεσαι να βρεθείς στις κερκίδες ή στην αρένα, υπάρχουν ορισμένα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζεις για το πρόγραμμα, τους υψηλούς προσκεκλημένους αλλά και τις πρακτικές λεπτομέρειες της μετακίνησής σου.

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Η Άννα Βίσση στη σκηνή με εντυπωσιακή εμφάνιση, ετοιμάζεται για τις συναυλίες του Σεπτεμβρίου.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η υπερπαραγωγή των εκατομμυρίων και οι διεθνείς συνεργασίες

Το μέγεθος του εγχειρήματος αποτυπώνεται στους αριθμούς, καθώς ο προϋπολογισμός της βραδιάς αγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στο κέντρο του σταδίου δεσπόζει μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, επιτρέποντας την οπτική επαφή από κάθε γωνία. Το δημιουργικό κομμάτι φέρει τη σφραγίδα κορυφαίων ονομάτων, καθώς τη σκηνοθεσία υπογράφει ο συνεργάτης της Madonna, ενώ την ενδυματολογική εικόνα της τραγουδίστριας έχει αναλάβει η Rita Melssen. Στη σκηνή θα ανέβει ο DJ Argy, με τον οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα το τραγούδι «Όλο πιο πάνω», αλλά και η Orianthi, η φημισμένη κιθαρίστρια του Michael Jackson.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η τεχνητή νοημοσύνη και το ταξίδι στις χρυσές δεκαετίες

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς αναμένεται να είναι η αναδρομή στη μακρόχρονη πορεία της ερμηνεύτριας. Με τη χρήση προηγμένων συστημάτων AI, το κοινό θα παρακολουθήσει μια οπτική σύνδεση της σημερινής εικόνας της καλλιτέχνιδας με τα πρώτα της βήματα στην Κύπρο, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

https://www.instagram.com/annavissiofficial
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Το χρονοδιάγραμμα της ημέρας και οι οδηγίες προσέλευσης

Για τη διευκόλυνση του κοινού, οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν από τις 16:00, με το pre-show να ξεκινά στις 20:00 και την κεντρική εμφάνιση στις 21:00. Λόγω του τεράστιου όγκου των θεατών, συνιστάται η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η πρόσβαση εξυπηρετείται άμεσα από τους σταθμούς «Ειρήνη» και «Νερατζιώτισσα» της Γραμμής 1 του Μετρό/ΗΣΑΠ, αποφεύγοντας έτσι την ταλαιπωρία της οδικής κυκλοφορίας και της στάθμευσης.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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