Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το γλυκό μυστικό της: Το πιο απολαυστικό healthy banana bread στο airfryer

Η αγαπημένη influencer μοιράστηκε μια πεντανόστιμη εκδοχή του αγαπημένου γλυκίσματος χωρίς τύψεις και με υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου

Με μια ματιά Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε συνταγή για healthy banana bread.

Η συνταγή είναι εύκολη, χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη, με σοκολατένια γεύση.

Βασικά υλικά: μπανάνες, βρώμη, γιαούρτι, αυγά, φυστικοβούτυρο, μέλι, κακάο, σοκολάτα.

Το ψήσιμο γίνεται στο airfryer στους 170°C για περίπου 30 λεπτά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν η Ιωάννα Τούνη αποφασίζει να μοιραστεί κάτι στον προσωπικό της λογαριασμό, το κοινό της ξέρει πολύ καλά ότι πρόκειται για κάτι που θα γίνει αμέσως viral, και αυτή τη φορά το απέδειξε στην κουζίνα της. Με ένα αφοπλιστικό post που ξεσήκωσε τους χιλιάδες ακολούθους της, η δημοφιλής influencer αποκάλυψε τη δική της εκδοχή για το πιο «άρρωστο» και ταυτόχρονα healthy banana bread, αποδεικνύοντας ότι η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να είναι βαρετή ή να στερείται γεύσης.

Αν αναζητάς ένα γλυκό σνακ που ετοιμάζεται πανεύκολα, δεν περιέχει επεξεργασμένη ζάχαρη και προσφέρει την απόλυτη σοκολατένια εμπειρία, αυτή η συνταγή είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να συνοδεύσεις τον πρωινό σου καφέ ή να γλυκάνεις τις απογευματινές σου λιγούρες χωρίς ίχνος τύψεων. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συγκεντρώσεις τα απλά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στα ντουλάπια σου και να αφεθείς στη μαγεία του airfryer που κάνει την όλη διαδικασία παιχνιδάκι.

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Τα υλικά που συνθέτουν την πιο θρεπτική βάση

Για να πετύχεις το αποτέλεσμα που μοιράστηκε η Τούνη, θα χρειαστείς 3 ώριμες μπανάνες, 3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι, 2 αυγά, 1,5 κούπα βρώμη, 1 κουταλιά της σούπας φυστικοβούτυρο και 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Παράλληλα, την εκρηκτική γεύση συμπληρώνουν το κακάο και η κανέλα σε ποσότητα της αρεσκείας σου, 1 φακελάκι baking powder, 2 βανίλιες, 1 πρέζα αλάτι και 1 σοκολάτα κουβερτούρα για το τελικό φινάλε.

Η διαδικασία προετοιμασίας και το ψήσιμο στο airfryer

Η εκτέλεση ξεκινά λιώνοντας τις μπανάνες με ένα πιρούνι σε ένα μπολ και προσθέτοντας τα αυγά. Το μεγάλο μυστικό για την τέλεια, smooth υφή κρύβεται στο αλέσιμο της βρώμης στο μπλέντερ προτού την προσθέσεις στο μείγμα, μαζί με το κακάο, το baking powder, την κανέλα, το αλάτι και τις βανίλιες. Στη συνέχεια ενσωματώνεις το γιαούρτι, το φυστικοβούτυρο και το μέλι, ανακατεύοντας καλά μέχρι να δέσουν όλα τα υλικά. Αν το μείγμα σου φαίνεται πολύ αραιό προσθέτεις λίγη βρώμη ακόμα, ενώ αν είναι σφιχτό συμπληρώνεις λίγο γιαούρτι ή ένα επιπλέον αυγό. Προθερμαίνεις το airfryer στους 170°C και ψήνεις για περίπου 30 λεπτά.

Το σοκολατένιο φινάλε που κάνει τη διαφορά

Όσο το banana bread ψήνεται και η κουζίνα σου πλημμυρίζει από υπέροχα άρωματα, ετοιμάζεις την επικάλυψη. Βάζεις ένα κατσαρολάκι με νερό να βράσει και λιώνεις σε μπεν μαρί την κουβερτούρα σου κομμένη σε κομματάκια. Μόλις το γλυκό σου ολοκληρώσει το ψήσιμο, περιχύνεις τη ζεστή, ρευστή σοκολάτα πάνω από τη ζεστή επιφάνειά του, δημιουργώντας μια ακαταμάχητη κρούστα που θα σε κάνει να κολλήσεις από την πρώτη κιόλας δοκιμή.

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