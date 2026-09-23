Corporate News 23.09.2026

Η Αθήνα υποδέχεται τους θρύλους – Όλα έτοιμα για το 2ο Aθens Cup

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Από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου η DK Arena μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης του ευρωπαϊκού μπάσκετ γυναικών
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Με μια ματιά
  • Το 2ο Aθens Cup θα διεξαχθεί 28-30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή σπουδαίων ομάδων.
  • Συμμετέχουν η USK Πράγας, η Ραπίντ Βουκουρεστίου και η Μέχελεν, προετοιμάζοντας την ελληνική ομάδα για επίσημες υποχρεώσεις.
  • Τιμώμενο πρόσωπο του τουρνουά θα είναι η θρυλική Natalia Hejkova, με σπουδαία καριέρα στο γυναικείο μπάσκετ.
  • Χρυσός χορηγός είναι το The Ellinikon, ενώ τη φιλοξενία αναλαμβάνει το Conrad Athens The Ilisian.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι αναμνήσεις είναι ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Μια ζώνη άνεσης, στην οποία μπορείς να κινείσαι ή μπορείς να επιστρέφεις για να προστατεύεσαι από τα εξωτερικά ερεθίσματα. Αμφότερα, όμως, μπορούν να αποδειχθούν μια δίνη που δε θα σε αφήσει να προχωρήσεις! Ο Αθηναϊκός Qualco παίρνει όλες τις αναμνήσεις που μας έδωσε το πρώτο «Aθens Cup» και όλα τα συναισθήματα νοσταλγίας και περηφάνιας που προκάλεσε και έρχεται να τα ξεπεράσει. Έρχεται να τηρήσει την περυσινή υπόσχεση ότι αυτό το τουρνουά θα γίνει θεσμός.

Στην πόλη των Θεών, το τουρνουά των θρύλων και το φετινό «Aθens Cup», το οποίο θα διεξαχθεί 28-30 Σεπτεμβρίου είναι γεμάτο θρύλους. Θα είναι η πρόβα τζενεράλε της ελληνικής ομάδας ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην EuroLeague και υποδέχεται τέσσερις σπουδαίους καλεσμένους:

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Η USK Πράγας, ένα όνομα-θρύλος στο μπάσκετ γυναικών με 21 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας στην EuroLeague, πρωταθλήτρια Τσεχίας για το 2026, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2025, με περισσότερους από 40 τίτλους στην ιστορία της και με ένα ρόστερ, το οποίο και τη φετινή σεζόν διαμηνύει ότι στοχεύει να φτάσει τουλάχιστον μέχρι το Final Six.

Η Ραπίντ Βουκουρεστίου, ένας σπουδαίος πολυαθλητικός σύλλογος με ιστορία άνω των εκατό χρόνων, ο οποίος κατέκτησε το double τη φετινή σεζόν στην Ρουμανία, έφτασε μέχρι τους «32» του EuroCup την προηγούμενη σεζόν, όπου αποκλείστηκε δύσκολα από την Μερσίν, και ο οποίος ετοιμάζεται για την πρώτη ποτέ συμμετοχή του στην EuroLeague γυναικών.

H Μέχελεν, ή επακριβώς Kangoeroes Basket Mechelen, μια ομάδα η οποία αναπτύσσεται διαρκώς, εκπροσωπεί την πιο ισχυρή ευρωπαϊκή δύναμη σε επίπεδο εθνικών ομάδων, το Βέλγιο, και η οποία επίσης ετοιμάζεται για τη συμμετοχή στην EuroLeague. Είναι πρωταθλήτρια Βελγίου, έφτασε πέρυσι μέχρι τις «16» καλύτερες ομάδες του EuroCup, όπου αποκλείστηκε από την BLMA και έχει κληρωθεί στον δεύτερο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

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Και η σπουδαιότερη όλων των φιλοξενούμενων, το αποκορύφωμα του τουρνουά, η μοναδική Natalia Hejkova.Ένας ζωντανός θρύλος του μπάσκετ γυναικών θα τιμήσει με την παρουσία του το τουρνουά και ο Αθηναϊκός Qualco θα έχει την ευκαιρία να την τιμήσει για όσα πρόσφερε στο άθλημα. 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, 13 φορές πρωταθλήτρια Τσεχίας, 10 φορές πρωταθλήτρια Σλοβακίας, 3 φορές πρωταθλήτρια Τσεχοσλοβακίας, 2 φορές πρωταθλήτρια Ρωσίας, νικήτρια του Super Cup και μέλος του Hall Of Fame της FIBA. Μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, με μια διαδρομή που έμοιαζε με παραμύθι, χωρίς ποτέ, ούτε καν όταν το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα στην τελευταία της σεζόν, να χάσει το γοβάκι…

Χρυσός χορηγός το The Ellinikon

Κι αφού γνωρίσαμε συμμετέχοντες και τιμώμενους, φτάνουμε στους συμπαίκτες του Αθηναϊκού Qualco, οι οποίοι καταστούν δυνατή την πραγματοποίηση του οράματος. Χρυσός χορηγός του 2ου «Αθens Cup», το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και της περιφέρειας Αττικής, είναι το The Ellinikon, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda Development, κ. Οδυσσέα Αθανασίου, να στέκεται στη σημασία του αθλητισμού για την κοινωνία.

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«Στο The Ellinikon πιστεύουμε ότι τα οφέλη ενός μεγάλου έργου αστικής ανάπλασης πρέπει να διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία. Για αυτό στηρίζουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό, τη συμμετοχή και την ευγενή άμιλλα, ενώ έχουμε συμβάλει στη δημιουργία και αναβάθμιση σύγχρονων αθλητικών υποδομών σε όλη την Αττική. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποστηρίζουμε το ΑΘΕΝS CUP 2026. Με το The Ellinikon Sports Park να έχει μόλις υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του, ευχόμαστε σύντομα να καλωσορίσουμε εκεί και το συγκεκριμένο τουρνουά, δίνοντας συνέχεια σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου που φέρνει κοντά αθλητές, οικογένειες και τοπικές κοινότητες».

Η φιλοξενία χορηγία από το Conrad Athens The Ilisian

Ο σωστός προγραμματισμός, η σύμπλευση με ανθρώπους που αγαπούν και τιμούν τον αθλητισμό και οι εξωστρέφεια του συλλόγου, φέρνουν τις ευκαιρίες και τη δυνατότητα να ενισχύεται το όραμα από κολοσσούς που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δίπλα στο 2ο Aθens Cup είναι το Conrad Athens The Ilisian, αναλαμβάνοντας τη φιλοξενία των τριών ομάδων και όσων άλλων εκλεκτών καλεσμένων έρθουν στην Αθήνα για το τουρνουά.

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Η αντίστροφη μέτρηση, λοιπόν, ξεκινάει από αυτή τη στιγμή. 58 ημέρες και κάποιες ώρες για να γίνει το πρώτο τζάμπολ του 2ου Aθens Cup… Το πρώτο τζάμπολ του τουρνουά που γίνεται θεσμός.

Στην πόλη των Θεών, το τουρνουά των θρύλων…

The city of the Gods, the cup of the Legends…

Χορηγός επικοινωνίας:

Mad

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2ο Aθens Cup
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