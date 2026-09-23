Vogue World Milan 2026: Η Gigi Hadid άνοιξε το show με το πολυετές αριστούργημα του Alessandro Michele

Η Gigi Hadid μάγεψε στο Vogue World Milan 2026, ανοίγοντας το show με μια ιστορική Haute Couture δημιουργία 1.680 ωρών από τον Alessandro Michele

Με μια ματιά Η Gigi Hadid άνοιξε το show του Vogue World Milano 2026 με αριστούργημα του Alessandro Michele για τον Valentino.

Το φόρεμα, μεσαιωνικής αισθητικής, κατασκευάστηκε χειροποίητα σε 1.680 ώρες από ανακυκλωμένα παπλώματα.

Η εμφάνιση περιλάμβανε φαρδιά φούστα, φουσκωτά μανίκια, βολάν και μανσέτες από οργάντζα.

Η Hadid έκανε και δεύτερη εμφάνιση με μονοχρωματική λευκή δημιουργία του οίκου Bottega Veneta. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η λάμψη της υψηλής ραπτικής και η κινηματογραφική ατμόσφαιρα κυριάρχησαν στο Vogue World Milano 2026, με την Gigi Hadid να τραβά όλα τα βλέμματα και να επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες και πιο αγαπημένες supermodels της Generation Z. Η δυναμική της προσωπικότητα και ο τρόπος που υποστηρίζει κάθε δημιουργία την έφεραν δικαιωματικά στην πρώτη γραμμή του πιο σημαντικού fashion event της χρονιάς, όπου πραγματοποίησε δύο ξεχωριστές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα το εντυπωσιακό άνοιγμα του show.

Το Vogue World Milano 2026 άνοιξε με την Hadid να περπατά στην παρτιτούρα φορώντας ένα αριστούργημα υψηλής ραπτικής από την πρώτη συλλογή του Alessandro Michele για τον οίκο Valentino, η οποία είχε παρουσιαστεί αρχικά στο Παρίσι. Το συγκεκριμένο κομμάτι, μεσαιωνικής αισθητικής και με διακριτικές αναφορές στον κόσμο του Lewis Carroll, αποτελεί μια τολμηρή μεταμοντέρνα ερμηνεία του patchwork. Για την ολοκλήρωσή του απαιτήθηκαν 1.680 ώρες σχολαστικής εργασίας στο χέρι, καθώς κατασκευάστηκε από ανακυκλωμένα βενετσιάνικα παπλώματα πάνω σε μια εκρού βάση. Η εντυπωσιακή φαρδιά φούστα και τα ογκώδη φουσκωτά μανίκια συνδυάστηκαν με έναν ρομαντικό γιακά από βολάν και ασορτί μανσέτες από οργάντζα σε χρώμα ελεφαντόδοντου.

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Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε ο Alessandro Michele στις σημειώσεις της έκθεσης, κάθε φόρεμα λειτουργεί σαν ένας καταλύτης συνειρμών, δημιουργώντας ένα πυρετώδες και αδιάκοπο στρώμα αναφορών που απελευθερώνει τη μοναδικότητά του. Η μεγαλειώδης αυτή εναρκτήρια εμφάνιση ολοκληρώθηκε ιδανικά με παπούτσια Valentino και εντυπωσιακά σκουλαρίκια Damiani.

Πέρα από το ιστορικό αυτό φόρεμα εποχής, η Gigi Hadid μάγεψε το κοινό και με μια δεύτερη, εξίσου εντυπωσιακή μονοχρωματική λευκή δημιουργία από τον οίκο Bottega Veneta, αποδεικνύοντας πως η επιτυχία της στη βιομηχανία της μόδας δεν βασίζεται μόνο στη φυσική της ομορφιά, αλλά κυρίως στο απαράμιλλο στυλ και την προσωπικότητά της.

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