Celeb World 23.09.2026

William και Kate συνάντησαν τον Tom Cruise – Η λαμπερή βραδιά στην πρεμιέρα του «Digger»

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Μάθε για τη βασιλική πρεμιέρα όπου ο William και η Kate συνάντησαν τον Tom Cruise στην πρεμιέρα του "Digger" – μια βραδιά γεμάτη λάμψη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton παρευρέθηκαν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Λονδίνο.
  • Στην ταινία «Digger» πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise, ο οποίος υποδύεται έναν άνδρα σε αποστολή διάσωσης.
  • Ο Tom Cruise υποδέχθηκε θερμά το βασιλικό ζεύγος, εκφράζοντας τον σεβασμό του.
  • Τα έσοδα της πρεμιέρας διατέθηκαν στον φιλανθρωπικό οργανισμό «Film and TV Charity».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Λονδίνο γιόρτασε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Digger», με τους πρίγκιπα William και την Kate Middleton να αποτελούν τους λαμπερούς καλεσμένους της βραδιάς. Το ζεύγος έκανε την εμφάνισή του στο Odeon Luxe cinema, στην καρδιά της Leicester Square, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, σκορπώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές και τα μέσα ενημέρωσης.

https://www.instagram.com/tomcruise/?
https://www.instagram.com/tomcruise/

Η βραδιά είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παρουσία του βασιλικού ζεύγους συνέπεσε με την προβολή της νέας σατιρικής κωμωδίας «Digger», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise. Ο διάσημος ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες δράσης, εμφανίζεται στην ταινία υποδυόμενος τον Digger, έναν ισχυρό άνδρα που αναλαμβάνει μια κρίσιμη αποστολή διάσωσης της ανθρωπότητας. Για τις ανάγκες του ρόλου, ο 64χρονος Cruise μεταμορφώθηκε εντυπωσιακά μέσω εκτεταμένου μακιγιάζ και προσθετικών, αποκτώντας την όψη ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Διάβασε επίσης: «Digger»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Tom Cruise κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο

Ο Tom Cruise είχε φτάσει στον χώρο αρκετές ώρες νωρίτερα, ντυμένος με σμόκιν και γυαλιά ηλίου, και υποδέχθηκε θερμά τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα κομψό, μακρύ φόρεμα σε μωβ απόχρωση, το οποίο συνδύασε με ασορτί κολιέ, ενώ ο πρίγκιπας William προτίμησε ένα βελούδινο σακάκι, ιδανικό για την επίσημη βραδινή έξοδο.

Ο Tom Cruise δήλωσε για το βασιλικό ζεύγος: «Τους αγαπώ πραγματικά. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και τρέφω μεγάλο σεβασμό για εκείνους». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης αρκετοί από τους συντελεστές της ταινίας, όπως οι Rhys Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg και Jesse Plemons.

Η λαμπερή βραδιά είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα της πρεμιέρας διατέθηκαν στο «Film and TV Charity», έναν οργανισμό που εργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της υποστήριξης των επαγγελματιών του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη εμφάνισή του στην πρεμιέρα, ο πρίγκιπας William βίωσε μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία. Επισκέφθηκε το «ActOne Cinema», έναν ανεξάρτητο κινηματογράφο στο δυτικό Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρίγκιπας ανέλαβε ρόλο εργαζόμενου, περνώντας πίσω από το ταμείο, πουλώντας εισιτήρια και σερβίροντας ποπ κορν στους θεατές.

https://www.instagram.com/tomcruise/?hl=el
https://www.instagram.com/tomcruise/?hl=el

Η ταινία «Digger» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

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Digger Kate Middleton Tom Cruise Πρίγκιπας William
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