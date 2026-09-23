Cate Blanchett: Η έκκλησή της στο κοινό μετά το τέλος της θεατρικής της παράστασης

Με μια ματιά Η Cate Blanchett ζήτησε από το κοινό να σταματήσει να βιντεοσκοπεί την παράσταση «Electra/Persona».

Η ηθοποιός τόνισε ότι το θέατρο είναι χώρος παρουσίας, μακριά από οθόνες και καταγραφές.

Η καταγραφή της παράστασης αλλάζει τον τρόπο βίωσης της στιγμής για τον θεατή.

Η Blanchett θέλει να προστατεύσει τη μοναδικότητα της ζωντανής παράστασης και την εμπειρία του κοινού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις βρεθεί ποτέ σε μια θεατρική παράσταση και, αντί να κοιτάς τη σκηνή, να βλέπεις μπροστά σου μια θάλασσα από οθόνες κινητών; Η Cate Blanchett θέλησε να βάλει ένα μικρό «φρένο» σε αυτή τη συνήθεια, ζητώντας από τους θεατές να σταματήσουν να βιντεοσκοπούν τη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί. Η διάσημη Αυστραλή ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «Electra/Persona», που παρουσιάζεται στο Lyttelton Theatre του National Theatre στο Λονδίνο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεατρική παραγωγή, η οποία συνδυάζει την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή με την εμβληματική ταινία «Persona» του Ingmar Bergman.

Αν παρακολουθούσες την παράσταση, θα έβλεπες την Blanchett στη σκηνή μαζί με τη Nina Hoss, σε μια παραγωγή που παίζει διαρκώς με τα όρια ανάμεσα στους χαρακτήρες και τις ταυτότητές τους. Οι δύο ηθοποιοί εναλλάσσονται στους βασικούς ρόλους, ενώ οι ρόλοι τους αποφασίζονται με ρίψη νομίσματος πριν από κάθε παράσταση. Δεν είναι, επομένως, μια παράσταση που αφήνει πολλά περιθώρια για περισπασμούς. Και η Blanchett θέλησε να το υπενθυμίσει στο κοινό μετά το τέλος της. Μετά την υπόκλιση, η ηθοποιός απευθύνθηκε στους θεατές και τους ζήτησε να σταματήσουν να καταγράφουν την παράσταση με τα κινητά τους τηλέφωνα. Το μήνυμά της δεν αφορούσε μόνο τους ίδιους τους ηθοποιούς, αλλά και την εμπειρία όλων όσοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα.

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Για την Blanchett, το θέατρο παραμένει ένας από τους λίγους χώρους όπου μπορείς πραγματικά να είσαι παρούσα. Να αφήσεις για λίγο την οθόνη, τις ειδοποιήσεις και την ανάγκη να καταγράψεις κάθε στιγμή και απλώς να παρακολουθήσεις αυτό που συμβαίνει μπροστά σου. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο της παρέμβασής της. Γιατί όταν σηκώνεις το κινητό για να τραβήξεις ένα βίντεο, δεν κρατάς μόνο μια ανάμνηση. Αλλάζεις και τον τρόπο με τον οποίο βιώνεις τη στιγμή.

Το ζήτημα των κινητών στις θεατρικές αίθουσες έχει γίνει όλο και πιο έντονο τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να θέλεις να κρατήσεις ένα μικρό απόσπασμα για τα social media ή να μοιραστείς με τους φίλους σου κάτι που σε εντυπωσίασε, όμως η ζωντανή παράσταση έχει μια ιδιαιτερότητα: συμβαίνει μόνο μία φορά, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μπροστά σου. Και αυτό ακριβώς φαίνεται να θέλει να προστατεύσει η Cate Blanchett.

Η «Electra/Persona» είναι, άλλωστε, μια παράσταση που βασίζεται στην ένταση της ζωντανής παρουσίας, συνδέοντας την αρχαία ελληνική τραγωδία με τον κινηματογραφικό κόσμο του Bergman και εξερευνώντας θέματα όπως η ταυτότητα, η εξουσία, η σιωπή και οι οικογενειακές σχέσεις. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα βρεθείς σε μια θεατρική αίθουσα και θα νιώσεις την παρόρμηση να σηκώσεις το κινητό, ίσως αξίζει να το αφήσεις στην τσάντα σου. Όχι μόνο από σεβασμό στους ηθοποιούς, αλλά και για να δώσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να είναι πραγματικά εκεί.

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