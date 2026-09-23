Life 23.09.2026

Emotional availability: Οι 5 συμπεριφορές που προδίδουν ότι επενδύεις σε μια σχέση χωρίς μέλλον

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια στα πρώτα στάδια της γνωριμίας σου γλιτώνει από περιττές απογοητεύσεις και χαμένο χρόνο
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η επικοινωνία είναι ασταθής, με περιόδους έντονου ενδιαφέροντος και ξαφνικής εξαφάνισης.
  • Το άτομο αποφεύγει τη συζήτηση για βαθύτερα συναισθήματα, χρησιμοποιώντας χιούμορ ή αλλάζοντας θέμα.
  • Η συνεχής αναφορά σε προηγούμενες σχέσεις δείχνει ότι ο συναισθηματικός χώρος είναι κατειλημμένος.
  • Οι συναντήσεις προγραμματίζονται την τελευταία στιγμή, υποδηλώνοντας έλλειψη προτεραιότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Βγαίνετε εδώ και εβδομάδες, η χημεία ανάμεσά σας είναι αδιαμφισβήτητη και οι στιγμές που περνάτε μαζί μοιάζουν βγαλμένες από ταινία, όμως βαθιά μέσα σου υπάρχει μια αόρατη αίσθηση αβεβαιότητας που δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις εντελώς. Η συναισθηματική διαθεσιμότητα -το γνωστό emotional availability- είναι ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη μιας σχέσης, ειδικά στην ηλικία των 18-25, όπου οι ρυθμοί είναι καταιγιστικοί και οι επιλογές δείχνουν ατελείωτες.

Pexels
Pexels

Το να είναι κάποιος ενθουσιασμένος μαζί σου όταν είστε τετ-α-τετ δεν σημαίνει αυτόματα ότι διαθέτει τη συναισθηματική ωριμότητα να διαχειριστεί μια ουσιαστική σύνδεση, καθώς η δέσμευση απαιτεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλό ραντεβού: απαιτεί παρουσία, συνέπεια και τόλμη. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να δικαιολογεί συνεχώς τις αντιφάσεις στη συμπεριφορά του, να αναλύει εξαντλητικά κάθε μήνυμα στο chat ή να νιώθει πως πατάει σε εύθραυστο έδαφος κάθε φορά που η κουβέντα πάει στο μέλλον, ήρθε η ώρα να δεις την αλήθεια κατάματα και να αξιολογήσεις τα σημάδια με καθαρό μυαλό.

Διάβασε επίσης: Soft ή Hard launching; Το δίλημμα στα social media που μπορεί να αλλάξει τη σχέση σου

Pexels
Pexels

1. Η επικοινωνία θυμίζει τρενάκι του λούνα παρκ

Τη μία μέρα σου στέλνει ασταμάτητα μηνύματα από το πρωί μέχρι το βράδυ δείχνοντας αμέριστο ενδιαφέρον, και την αμέσως επόμενη εξαφανίζεται μυστηριωδώς αφήνοντάς σε να αναρωτιέσαι αν έκανες κάτι λάθος. Αυτή η έλλειψη σταθερότητας δεν είναι δείγμα πιεσμένου προγράμματος, αλλά μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι το άτομο αυτό θέλει την επαφή μόνο όταν εξυπηρετεί τις δικές του συναισθηματικές ανάγκες.

Pexels
Pexels

 2. Η ευαλωτότητα είναι μια λέξη παντελώς άγνωστη

Στις ανάλαφρες συζητήσεις, στο χιούμορ και στο φλερτ όλα λειτουργούν ρολόι, όμως μόλις η κουβέντα αγγίξει πιο βαθιά ζητήματα, συναισθήματα ή φοβίες, η ατμόσφαιρα αλλάζει απότομα. Ένα συναισθηματικά μη διαθέσιμο άτομο θα χρησιμοποιήσει αμέσως το χιούμορ για να ξεγλιστρήσει, θα αλλάξει θέμα ή θα υψώσει ένα αόρατο τείχος, αποφεύγοντας να αποκαλύψει τον πραγματικό του εαυτό.

Pexels
Pexels

3. Οι πρώην αποτελούν ακόμα το κεντρικό θέμα συζήτησης

Αν παρατηρείς πως η κουβέντα επιστρέφει συστηματικά στις παλιές του σχέσεις -είτε με μορφή έντονης επικρίσεων είτε με μια νοσταλγική διάθεση- τότε το μήνυμα είναι σαφές. Η αδυναμία να αφήσει το παρελθόν πίσω σημαίνει ότι ο συναισθηματικός του χώρος είναι ήδη κατειλημμένος, αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο για να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο και υγιές μαζί σου.

Pexels
Pexels

4. Το πρόγραμμα φτιάχνεται πάντα την τελευταία στιγμή

Δεν υπάρχει καμία πρόθεση για προγραμματισμό μελλοντικών συναντήσεων και οι περισσότερες προτάσεις για έξοδο γίνονται αυθόρμητα, αργά το βράδυ ή όταν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Αυτή η τακτική κρατάει τη σχέση σας σε μια διαρκή κατάσταση αναμονής, επιβεβαιώνοντας πως δεν αποτελείς προτεραιότητα αλλά μια ευκαιριακή επιλογή για τον ελεύθερό του χρόνο.

Pexels
Pexels

5. Το ένστικτό σου σε προειδοποιεί ότι κάτι λείπει

Όσο κι αν προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου πως όλα πάνε καλά, το σώμα και το ένστικτό σου στέλνουν συνεχή σήματα άγχους. Η αίσθηση ότι πρέπει να προσέχεις τι λες για να μην το πιέσεις, ή η διαρκής ανάγκη να επιβεβαιώνεις τη θέση σου στη ζωή του, είναι η πιο δυνατή απόδειξη πως η συναισθηματική διαθεσιμότητα σε αυτή τη σχέση είναι μονόπλευρη.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Emotional availability σημάδια ΣΧΕΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Cate Blanchett: Η έκκλησή της στο κοινό μετά το τέλος της θεατρικής της παράστασης

Cate Blanchett: Η έκκλησή της στο κοινό μετά το τέλος της θεατρικής της παράστασης

23.09.2026
Επόμενο
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η ξεχωριστή εμφάνιση στα 39α γενέθλιά της

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η ξεχωριστή εμφάνιση στα 39α γενέθλιά της

23.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Τα ρομπότ κατέκτησαν την πασαρέλα στο φετινό Vogue World Milan
Fashion

Τα ρομπότ κατέκτησαν την πασαρέλα στο φετινό Vogue World Milan

23.09.2026
Η Alicia Keys έκλεισε το Vogue World Milan 2026 με τον πιο παραμυθένιο τρόπο
Fashion

Η Alicia Keys έκλεισε το Vogue World Milan 2026 με τον πιο παραμυθένιο τρόπο

23.09.2026
Vogue World Milan 2026: Η Gigi Hadid άνοιξε το show με το πολυετές αριστούργημα του Alessandro Michele
Fashion

Vogue World Milan 2026: Η Gigi Hadid άνοιξε το show με το πολυετές αριστούργημα του Alessandro Michele

23.09.2026
Jennifer Lopez: Η «Old Hollywood» εμφάνιση με Dolce & Gabbana δημιουργία στο Vogue World Milan 2026
Fashion

Jennifer Lopez: Η «Old Hollywood» εμφάνιση με Dolce & Gabbana δημιουργία στο Vogue World Milan 2026

23.09.2026
Η Cardi B αναβίωσε τη χρυσή εποχή του οίκου Versace στο Vogue World Milan 2026
Fashion

Η Cardi B αναβίωσε τη χρυσή εποχή του οίκου Versace στο Vogue World Milan 2026

23.09.2026
Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το γλυκό μυστικό της: Το πιο απολαυστικό healthy banana bread στο Air Fryer
Food

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το γλυκό μυστικό της: Το πιο απολαυστικό healthy banana bread στο Air Fryer

23.09.2026
Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις
Beauty

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

23.09.2026
5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ
Life

5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

23.09.2026
Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος
Fashion

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

23.09.2026
5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

«Cozy cardio»: Η νέα fitness τάση που σε βάζει να γυμναστείς χωρίς να φύγεις από το σαλόνι σου

«Cozy cardio»: Η νέα fitness τάση που σε βάζει να γυμναστείς χωρίς να φύγεις από το σαλόνι σου

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό