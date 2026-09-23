Μουσική 23.09.2026

«Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»: Backstage στιγμιότυπα από το εντυπωσιακό fashion film της Κατερίνας Λιόλιου

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Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό fashion film για τη νέα της επιτυχία «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη»
Mad.gr

Η Κατερίνα Λιόλιου πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό fashion film για την «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», τη νέα της μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει τεράστια ανταπόκριση και απήχηση από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της.

lioliou pagkosmia mera pseuti video clip backstage (1)

Στο εντυπωσιακό video, που βρέθηκε αμέσως στο no1 των trends του YouTube και έχει αποσπάσει αμέτρητα θετικά σχόλια από το κοινό, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού αναδεικνύει την πιο λαμπερή και fashion-oriented πλευρά της, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της τον ψεύτη και κοιτά μπροστά με σιγουριά.

lioliou pagkosmia mera pseuti video clip backstage (5)

lioliou pagkosmia mera pseuti video clip backstage (3)

Οι backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα των γυρισμάτων και τη δημιουργική διαδικασία, με την Κατερίνα Λιόλιου να στέκεται μπροστά από την κάμερα με τη χαρακτηριστική της ενέργεια, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα από ένα video που συνδυάζει μουσική, attitude και έντονη fashion αισθητική.

lioliou pagkosmia mera pseuti video clip backstage (4)

Η «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη», που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και κατέκτησε τις πρώτες θέσεις στο Spotify Top 50, είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πλατινένια «Το Δικό Μου DNA» και «1994», το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το video σκηνοθέτησε ο Steven Airth.

 

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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