«Βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο»: Οι αντιδράσεις για το εξώφυλλο του νέου single της Taylor Swift

Η Taylor Swift δέχεται έντονες αντιδράσεις για το εξώφυλλο του νέου της single, με τους χρήστες των social media να κάνουν λόγο για αποτυχημένο Photoshop

Με μια ματιά Το εξώφυλλο του νέου single της Taylor Swift, «Patient Zero», προκάλεσε αντιδράσεις για την υπερβολική επεξεργασία με Photoshop.

Χρήστες στο διαδίκτυο θεώρησαν την επεξεργασία ακαλαίσθητη και αμφιλεγόμενη, συγκρίνοντάς την με τεχνητή νοημοσύνη.

Πολλοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, τονίζοντας ότι η Swift θα έπρεπε να έχει πρόσβαση σε καλύτερους επαγγελματίες.

Η κριτική εστίασε σε σημεία όπως η μασχάλη, ο ώμος και η συνολική ομοιότητα της φιγούρας με την τραγουδίστρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Taylor Swift έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζήτησης, και όχι πάντα για καλό λόγο, μετά την κυκλοφορία του εξωφύλλου για το νέο της single, «Patient Zero». Αν και η δισκογραφική της δουλειά αναμένεται πάντα με ανυπομονησία, αυτή τη φορά τα βλέμματα στράφηκαν σε μια λεπτομέρεια της φωτογραφίας που πολλοί θεώρησαν αμφιλεγόμενη: την επεξεργασία με Photoshop.

Στο εν λόγω εξώφυλλο, η 36χρονη τραγουδίστρια απεικονίζεται να ακουμπά σε έναν τσιμεντένιο τοίχο, φορώντας ένα αμάνικο φόρεμα με ψηλό γιακά. Ωστόσο, η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι θεώρησαν ότι η επεξεργασία της φωτογραφίας ήταν υπερβολική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακαλαίσθητη.

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Πολλοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, τονίζοντας ότι μια καλλιτέχνιδα με την εμβέλεια και την οικονομική επιφάνεια της Swift θα έπρεπε να έχει πρόσβαση σε επαγγελματίες φωτογράφους και τεχνικούς που θα απέφευγαν τέτοιες αμφιλεγόμενες επεξεργασίες.

Στο X (πρώην Twitter), ένα από τα κυρίαρχα σχόλια ανέφερε: «Το Photoshop στο εξώφυλλο του «Patient Zero» της Taylor Swift είναι φρικτό… κοπέλα μου, είσαι δισεκατομμυριούχος, σε παρακαλώ, βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο». Άλλοι χρήστες προχώρησαν σε πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις, εστιάζοντας σε σημεία της εικόνας που φάνηκαν «υπερβολικά ρετουσαρισμένα», έως σημείου που να μοιάζουν με τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Ένας χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά: «Λυπάμαι, αλλά γιατί το πλάι του σώματός της φαίνεται τόσο κακομονταρισμένο; Δείχνει υπερβολικά ρετουσαρισμένο και σχεδόν σαν να έχει φτιαχτεί με AI». Η κριτική επεκτάθηκε και σε άλλες λεπτομέρειες, με κάποιους να αναφέρουν ότι η μασχάλη της Taylor Swift είχε υποστεί τέτοια επεξεργασία που την έκανε να φαίνεται αφύσικη.

Πέρα από την τεχνική αρτιότητα του Photoshop, ορισμένοι χρήστες αμφισβήτησαν ακόμη και την ίδια την ομοιότητα της φιγούρας στο εξώφυλλο με την πραγματική Taylor Swift. «Μήπως τα χάνω ή αυτή δεν μοιάζει με την Taylor Swift;» αναρωτήθηκε ένας σκεπτικιστής σχολιαστής, υπογραμμίζοντας την αλλοίωση των χαρακτηριστικών της.

Άλλοι έφτασαν στο σημείο να σχολιάσουν με χιούμορ, αναφέροντας ότι ακόμη και εφαρμογές όπως το FaceApp ή το Canva θα μπορούσαν να προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι ο ώμος της τραγουδίστριας είχε «επεξεργαστεί μέχρι που εξαφανίστηκε».

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει μια διαρκή συζήτηση γύρω από την αυθεντικότητα στην ψηφιακή εποχή και την πίεση που αισθάνονται ακόμη και οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες να παρουσιάζουν μια «τέλεια» εικόνα, η οποία όμως συχνά αγγίζει τα όρια της υπερβολής.

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