Μουσική 23.09.2026

Calvin Harris: Η ιστορική εμφάνιση στο São Paulo που του χάρισε ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness

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Η λαοθάλασσα που κατέκλυσε τους δρόμους της βραζιλιάνικης μητρόπολης χάρισε στον δημοφιλή παραγωγό τον τίτλο της μεγαλύτερης συγκέντρωσης κοινού για σόλο DJ set
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Calvin Harris κατέχει πλέον Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε solo DJ set.
  • Η ιστορική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο São Paulo της Βραζιλίας, με 1,6 εκατομμύριο θεατές.
  • Το event έγινε στο πλαίσιο των εορτασμών του Bloco Skol, μετατρέποντας τους δρόμους σε dancefloor.
  • Ο Calvin Harris εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την ενέργεια του βραζιλιάνικου κοινού.
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Αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης στη σύγχρονη βιομηχανία της ηλεκτρονικής μουσικής που ξέρει πώς να μετατρέπει μια απλή εμφάνιση σε ένα παγκόσμιο πολιτισμικό γεγονός, αυτός είναι αναμφίβολα ο Calvin Harris. Ο Σκωτσέζος υπερπαραγωγός και DJ κατάφερε να γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της μουσικής, κατακτώντας ένα επίσημο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού που έχει καταγραφεί ποτέ σε solo DJ set.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Το αδιανόητο αυτό επίτευγμα σημειώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου στο São Paulo της Βραζιλίας, στο πλαίσιο των εορτασμών του Bloco Skol. Μια απέραντη λαοθάλασσα που άγγιξε το 1,6 εκατομμύριο ανθρώπους κατέκλυσε τη Rua da Consolação, μετατρέποντας τους αστικούς δρόμους σε ένα γιγαντιαίο υπαίθριο dancefloor. Σύμφωνα με τις αναφορές του BBC, η εικόνα της ατελείωτης μάζας των φαν που χόρευαν υπό τους ρυθμούς των παγκόσμιων hits επιβεβαίωσε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την κυριαρχία του Calvin Harris στην dance σκηνή.

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ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η μυθική λαοθάλασσα των 1,6 εκατομμυρίων θεατών στη Βραζιλία

Το μέγεθος της συγκέντρωσης στο São Paulo ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, δημιουργώντας ένα οπτικό θέαμα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Calvin Harris εμφανίστηκε πάνω σε ένα κινούμενο άρμα (trio elétrico) φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Βραζιλίας με το όνομα «Calvinho», ξεσηκώνοντας το κοινό που είχε κατακλύσει κάθε γωνιά του κεντρικού οδικού άξονα της πόλης. Η προσέλευση ήταν τόσο ογκώδης που οι αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν την κυκλοφορία σε μεγάλες αρτηρίες, ενώ η ενέργεια του πλήθους ήταν πραγματικά ηλεκτρισμένη.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Το εκρηκτικό setlist με τις παγκόσμιες επιτυχίες

Για να κρατήσει αμείωτο τον παλμό 1,6 εκατομμυρίου ανθρώπων, ο Calvin Harris επιστράτευσε τα ισχυρότερα μουσικά του όπλα. Από το πρόγραμμά του δεν έλειψαν οι θρυλικές συνεργασίες του με τη Rihanna, όπως τα «We Found Love» και «This Is What You Came For», αλλά και το παγκόσμιο smash hit «One Kiss» με τη Dua Lipa. Το κοινό συντονίστηκε στον ίδιο ρυθμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που μόνο η κουλτούρα της Βραζιλίας μπορεί να προσφέρει.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Η επίσημη σφραγίδα των Guinness World Records

Αν και το live πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, η επίσημη επικύρωση του ρεκόρ από τον οργανισμό των Guinness World Records ήρθε να επισφραγίσει την ιστορική σημασία της βραδιάς. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης μοιράστηκε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη του στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το πιστοποιητικό του ρεκόρ και βίντεο από το αδιανόητο πλήθος, δηλώνοντας πως η ενέργεια του βραζιλιάνικου κοινού είναι απλώς μοναδική στον κόσμο.

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Calvin Harris DJ ρεκόρ Guinness
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