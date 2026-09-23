Kendall Jenner: Πρωταγωνιστεί… δίπλα στον εαυτό της στη νέα καμπάνια των Beats

Η διάσημη μοντέλο και επιχειρηματίας γίνεται το πρόσωπο της καμπάνιας για τα νέα, προσαρμόσιμα over-ear ακουστικά της Beats

Με μια ματιά Η Kendall Jenner πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια των Beats 360, συμπρωταγωνιστώντας με πολλαπλές εκδοχές του εαυτού της.

Τα Beats 360 είναι τα πρώτα over-ear ακουστικά της Beats με εναλλάξιμα μαξιλαράκια και ζώνες κεφαλής για προσαρμογή.

Η Kendall Jenner τονίζει την ευελιξία των ακουστικών, που ταιριάζουν στον πολυάσχολο τρόπο ζωής της.

Τα Beats 360 κυκλοφορούν σε τέσσερα βασικά χρώματα, με επιπλέον επιλογές για προσαρμογή μαξιλαριών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kendall Jenner αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια της νέας καμπάνιας για τα ολοκαίνουργια ακουστικά της Beats, τα Beats 360. Η διαφημιστική καμπάνια, με τίτλο «Beats 360 ft. Kendall Jenner, Kendall Jenner, Kendall Jenner, and Kendall Jenner», παρουσιάζει το διάσημο μοντέλο να συμπρωταγωνιστεί με πολλαπλές εκδοχές του εαυτού της σε ένα σκηνικό που θυμίζει καφέ, ο οποίος μάλιστα ονομάζεται «Kendalls». Κάθε εκδοχή της Kendall Jenner φοράει μια διαφορετική παραλλαγή των ακουστικών, τονίζοντας έτσι τη δυνατότητα προσαρμογής τους.

Τα Beats 360 σηματοδοτούν την πρώτη είσοδο της εταιρείας στην αγορά των over-ear ακουστικών με εναλλάξιμα μαξιλαράκια και ζώνες κεφαλής. Αυτή η καινοτομία επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν τα χρώματα και τους τύπους των μαξιλαριών, προσαρμόζοντας τα ακουστικά στις προσωπικές τους προτιμήσεις και στις περιστάσεις. Τα ακουστικά αναμένεται να γίνουν η νέα ναυαρχίδα της Beats στην κατηγορία των over-ear μοντέλων.

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Η φιλοσοφία πίσω από τα Beats 360

Η Kendall Jenner, γνωστή για τον πολυάσχολο τρόπο ζωής της και τις συνεχείς αλλαγές στο στυλ της, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Είμαι πάντα σε κίνηση και αλλάζω συνεχώς εμφάνιση. Τα Beats 360 ταιριάζουν απόλυτα στον τρόπο ζωής μου. Μου αρέσει η δυνατότητα να αλλάζω τα μαξιλαράκια για να ταιριάζουν με ό,τι κάνω εκείνη την ημέρα».

Αυτή η ευελιξία είναι ακριβώς αυτό που επιθυμεί να αναδείξει και η Beats. Ο CMO της εταιρείας, Chris Thorne, ανέφερε: «Η Kendall προσαρμόζει τις εμφανίσεις της για να ταιριάζουν σε κάθε στιγμή, επομένως χρειάζεται ένα ακουστικό που μπορεί να αλλάζει μαζί της. Η ταινία αποτυπώνει τέλεια αυτό, δείχνοντας παιχνιδιάρικα κάθε πλευρά της Kendall και πώς τα Beats 360 παρακολουθούν όλες αυτές τις εκδοχές».

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Λεπτομέρειες προϊόντος και διαθεσιμότητα

Οι παραγγελίες για τα Beats 360 ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου, με την τιμή λιανικής να διαμορφώνεται στα 349,99 δολάρια ΗΠΑ. Τα ακουστικά κυκλοφορούν σε τέσσερα βασικά χρώματα: μαύρο, cloud (λευκό), ροζ και sky (γαλάζιο), με τα αντίστοιχα μαξιλαράκια earcup και headband να περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Επιπλέον, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραγγείλουν ξεχωριστά κιτ μαξιλαριών performance knit σε έξι διαφορετικά χρώματα – μαύρο, cloud, ροζ, sky, navy (σκούρο μπλε) και volt (έντονο κίτρινο) – καθώς και ultraplush κιτ σε μαύρο και cloud. Σε επιλεγμένες αγορές, τα κιτ μαξιλαριών διατίθενται σε ειδική εισαγωγική τιμή 9,99 δολαρίων, ενώ η τυπική τιμή τους ανέρχεται στα 49,99 δολάρια.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της Beats να προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία με την προσωπική έκφραση και το στυλ, με την Kendall Jenner να αποτελεί την ιδανική πρέσβειρα για αυτή τη νέα εποχή των προσαρμόσιμων ακουστικών.

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