Life 23.09.2026

Gastrosophy Fest powered by Protergia: Η διεθνής γαστρονομική σκηνή δίνει ξανά ραντεβού στην Αθήνα!

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Σημαντικές προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας σε ένα φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσεις στο Gastrosophy Fest powered by Protergia
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το Gastrosophy Fest powered by Protergia επιστρέφει στην Αθήνα με πλούσιο πρόγραμμα γεύσης, γνώσης και έμπνευσης.
  • Διάσημοι Έλληνες και διεθνείς chefs, με συνολικά 15 αστέρια Michelin, θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.
  • Το φετινό φόρουμ εστιάζει στη θεματική «Η αξία της θρέψης και το ταξίδι της», καλύπτοντας όλο τον κύκλο της τροφής.
  • Η διοργάνωση περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις, live cooking experiences και ένα μεγάλο Food & Wine Party.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, που έφερε κοντά κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, επαγγελματίες της γαστρονομίας, παραγωγούς και χιλιάδες επισκέπτες, με επίτιμο καλεσμένο τον παγκοσμίου φήμης Massimo Bottura, το Gastrosophy Fest powered by Protergia επιστρέφει με ένα ακόμη πιο πλούσιο πρόγραμμα γεύσης, γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικών συναντήσεων. Από τις 13:00, οι πόρτες ανοίγουν για μια ολοήμερη γαστρονομική εμπειρία, γεμάτη νέες γεύσεις, δημιουργικές ιδέες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ξεχωριστές συναντήσεις.

Στη φετινή διοργάνωση, διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς chefs, με συνολικά 15 αστέρια Michelin, συναντιούνται στην Αθήνα για μία ημέρα αφιερωμένη στη γαστρονομία, τη δημιουργικότητα και το μέλλον της τροφής.

Gastrosophy Fest Powered by Protergia_visual

Από τη διεθνή γαστρονομική σκηνή, στο Gastrosophy Fest powered by Protergia θα συμμετάσχουν η Ana Roš, chef του περίφημου Hiša Franko στη Σλοβενία και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ευρωπαϊκής γαστρονομίας, ο Mauro Uliassi, ένας από τους πλέον καταξιωμένους chefs της Ιταλίας, ο Tom Aikens, μία από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες της βρετανικής fine-dining σκηνής, ο Rafael Cagali, chef-patron του Da Terra στο Λονδίνο, καθώς και οι Merlin Labron-Johnson και Joe Otway, δύο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης βρετανικής γαστρονομίας.

Μαζί τους, σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας, μεταξύ των οποίων οι Παναγιώτης Γιακαλής, Πέτρος Δήμας, Νίκος Θωμάς, Νίκος Καραθάνος, Αστέριος Κουστούδης, Παύλος Κυριάκης, Λευτέρης Λαζάρου, Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, Έκτορας Μποτρίνι, Γκίκας Ξενάκης, Αλέξανδρος Παπανδρέου, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, Πέτρος Συρίγος και Αλέξανδρος Τσιοτίνης.

Στο forum συμμετέχει επίσης ο Γιάννης Καρακάσης, με σημαντική διεθνή παρουσία στον χώρο του κρασιού. Με κεντρικό άξονα τη θεματική «The Value of Nourishment and Its Journey» «Η αξία της θρέψης και το ταξίδι της», οι συζητήσεις του φετινού forum ακολουθούν το ταξίδι της τροφής: από το σύστημα που μας θρέφει, τη θάλασσα και την πρώτη ύλη έως τη γαστρονομική ταυτότητα, το κρασί, την κοινωνική ευθύνη των chefs και το τραπέζι του μέλλοντος.

Την παρουσίαση του Gastrosophy Fest powered by Protergia αναλαμβάνει η Φαίη Σκορδά, μία από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης. Με τη χαρακτηριστική αμεσότητα και τη ζεστασιά της, θα δώσει τον δικό της ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση και στις μεγάλες συζητήσεις της ημέρας.

Μέσα από ομιλίες, συζητήσεις και live cooking experiences, chefs και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας θα μοιραστούν ιστορίες, ιδέες, τεχνικές και δημιουργίες, ανοίγοντας έναν διεθνή διάλογο γύρω από την τροφή, την προέλευσή της, τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της γαστρονομίας.

Μια ολοήμερη εμπειρία γεύσης!

Από τις συζητήσεις και τις ιδέες του forum, το Gastrosophy Fest powered by Protergia περνά στη γεύση και την πράξη, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μεγάλο Food & Wine Party με live cooking stations, signature πιάτα, εκλεκτές πρώτες ύλες και γευστικές δοκιμές.

Το μεγάλο Food & Wine Party της χρονιάς παρουσιάζει signature πιάτα με εκλεκτές πρώτες ύλες από τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την Κρήτη
20+ Live Cooking Stations

Με ξεχωριστές γαστρονομικές δημιουργίες, εκλεκτές πρώτες ύλες signature πιάτα, οι ομάδες των Basegrill, Ateno, Travolta, Hoocut και MetaMeat, περιμένουν το κοινό να δοκιμάσει, να ανακαλύψει και να συμμετάσχει σε μια γιορτή γεύσης.

Early bird: 45€
Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό, εκλεκτές ετικέτες κρασιών και ποιοτικές προτάσεις ζύθου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας!

Τα Early Bird εισιτήρια είναι διαθέσιμα στο more.com

Τι περιλαμβάνει το εισιτήριό σου:

● Πρόσβαση σε όλες τις ομιλίες, συζητήσεις και panels με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες από τη γαστρονομία, την επιχειρηματικότητα και την ευρύτερη αγορά.

● Την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με συνολικά 15 αστέρια Michelin.

● Απεριόριστη πρόσβαση σε 20+ live cooking stations, με δημιουργίες, signature πιάτα από τους αδελφούς Λιάκου και τον Νίκο Καραθάνο και ξεχωριστές γεύσεις από τις ομάδες των Basegrill, Ateno, Travolta, Hoocut και Metameat.

● Επιλεγμένες ετικέτες κρασιών και ποιοτικές προτάσεις ζύθου για να συνοδεύσεις τη γευστική εμπειρία.

● Πρόσβαση σε όλες τις γαστρονομικές και experiential δράσεις της διοργάνωσης.

● Closing live entertainment για να ολοκληρώσεις τη βραδιά με μουσική και καλή διάθεση.

Μια ολόκληρη ημέρα στο Gastrosophy Fest powered by Protergia με ανθρώπους, ιδέες, γεύσεις, κρασί, μπύρα και μουσική σε ένα εισιτήριο.
Το Gastrosophy Fest powered by Protergia, μια ιδέα του Σπύρου και του Βαγγέλη Λιάκου, δημιουργήθηκε ως ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης για ανθρώπους που αγαπούν, δημιουργούν και εξελίσσουν τη γαστρονομία. Ένας χώρος όπου η γνώση, η γεύση, η φιλοξενία και η χαρά της κοινής εμπειρίας συνυπάρχουν.

Από το forum μέχρι το Food & Wine Party, η διοργάνωση φέρνει το κοινό πιο κοντά στους ανθρώπους πίσω από κάθε δημιουργία και αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία ως μια ζωντανή, εξωστρεφή και διαρκώς εξελισσόμενη έκφραση του πολιτισμού μας.

Εξασφάλισε τη θέση σου στο Gastrosophy Fest powered by Protergia στο More.com και ζήσε από κοντά μια ημέρα γεμάτη γεύση, γνώση, έμπνευση και μοναδικές εμπειρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου το gastrosophy.gr.

Gastrosophy Fest powered by Protergia

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026
Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (Tae Kwon Do)
Ώρα προσέλευσης: 13:00

Original Concept by Basegrill

Platinum sponsor: Protergia

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Αττικής

Silver Sponsors: η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, το ελαιόλαδο MOLON LAVE και η μπύρα Μάμος.
Υποστηρικτές: Elvida Foods, Arla, Chasiotis, Trikalinos, LM General Foods, Exotic Nos, Deals SA, Kelaiditis Farm, Kostopoulos Horeca, Zacharias Wines, Estate Costa Lazaridis, Troupis Winery, Gaia Wines, Dynamiki SA, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Cavino Vineyards Wineries, Κτήμα Μουσών και Cava 800.
Media Partner: ΑΝΤ1

Social Media
TikTok: @gastrosophyfest
Instagram: @gastrosophyfest
Facebook: Gastrosophy Fest
#GastrosophyFest #WorldFestivalOfGreekGastronomy

Early bird ticket σε προνομιακή τιμή στην More.com
Περισσότερες πληροφορίες στο gastrosophy.gr και στην More.com.

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Gastrosophy Fest powered by Protergia
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