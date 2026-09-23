Πώς να φτιάξεις μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο: Η γρήγορη συνταγή για ένα χορταστικό γεύμα

Με μια ματιά Η μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο είναι ένα γρήγορο, χορταστικό και εύκολο γεύμα.

Περιλαμβάνει ζυμαρικά, άπαχο κοτόπουλο, λαχανικά και dressing με ελαιόλαδο και λεμόνι.

Η συνταγή είναι προσαρμόσιμη με διάφορα υλικά και μπορεί να γίνει πιο πλούσια σε φυτικές ίνες.

Μπορεί να ετοιμαστεί από πριν και να διατηρηθεί στο ψυγείο για εύκολο γεύμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις ένα γεύμα που να ετοιμάζεται εύκολα, να σε χορταίνει και να μπορείς να πάρεις μαζί σου στη δουλειά, η μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο είναι μια επιλογή που αξίζει να δοκιμάσεις. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λαχανικά σε ένα πιάτο, ενώ μπορείς να την προσαρμόσεις ανάλογα με τα υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου.

Το μυστικό για μια πιο ισορροπημένη εκδοχή είναι να μην περιοριστείς μόνο στα ζυμαρικά και το dressing. Πρόσθεσε αρκετά λαχανικά, άπαχο κοτόπουλο και ένα απλό dressing με ελαιόλαδο και λεμόνι και έχεις ένα νόστιμο γεύμα που μπορεί να γίνει μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

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Μακαρονοσαλάτα με κοτόπουλο

Υλικά για 2-3 μερίδες

250 γρ. ζυμαρικά, κατά προτίμηση ολικής άλεσης

250 γρ. φιλέτο κοτόπουλο

1 αγγούρι

1 ντομάτα

1 πιπεριά

½ κρεμμύδι

50 γρ. καλαμπόκι

50 γρ. φέτα

1 μικρή χούφτα μαϊντανό ή άνηθο

1-2 κ.σ. ελαιόλαδο

Χυμό από 1 λεμόνι

1 κ.γ. μουστάρδα

Αλάτι

Πιπέρι

Ρίγανη

Εκτέλεση

Ξεκίνα βράζοντας τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Προτίμησε να τα αφήσεις λίγο al dente, ώστε να διατηρήσουν την υφή τους μέσα στη σαλάτα. Μόλις είναι έτοιμα, στράγγισέ τα και άφησέ τα να κρυώσουν. Παράλληλα, ψήσε το κοτόπουλο σε αντικολλητικό τηγάνι, στον φούρνο ή στο air fryer, μέχρι να ψηθεί καλά στο εσωτερικό του. Πρόσθεσε λίγο αλάτι, πιπέρι και ρίγανη για γεύση. Άφησέ το να κρυώσει για λίγα λεπτά και κόψ’ το σε μικρές μπουκιές. Πλύνε και κόψε το αγγούρι, την ντομάτα και την πιπεριά. Κόψε το κρεμμύδι σε λεπτές φέτες και θρυμμάτισε τη φέτα. Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε τα ζυμαρικά, το κοτόπουλο και όλα τα λαχανικά. Πρόσθεσε το καλαμπόκι, τη φέτα και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό ή άνηθο. Για το dressing, ανακάτεψε σε ένα μικρό μπολ το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού και τη μουστάρδα. Ρίξε το dressing πάνω από τη σαλάτα και ανακάτεψε απαλά, ώστε να πάει παντού.

Η συγκεκριμένη μακαρονοσαλάτα δεν βασίζεται σε βαριές σάλτσες ή μαγιονέζα. Το κοτόπουλο προσφέρει πρωτεΐνη, τα λαχανικά προσθέτουν ποικιλία και φυτικές ίνες, ενώ τα ζυμαρικά αποτελούν πηγή υδατανθράκων και ενέργειας. Αν θέλεις να κάνεις τη συνταγή ακόμη πιο πλούσια σε φυτικές ίνες, μπορείς να επιλέξεις ζυμαρικά ολικής άλεσης. Παράλληλα, το ελαιόλαδο στο dressing σου δίνει έναν απλό τρόπο να προσθέσεις ένα καλό λιπαρό στη συνταγή χωρίς να χρειάζεσαι περίπλοκες σάλτσες. Μπορείς εύκολα να φέρεις τη συνταγή στα μέτρα σου. Πρόσθεσε ντοματίνια, καρότο, ρόκα, σπανάκι ή ελιές, ανάλογα με τις προτιμήσεις σου. Αν δεν θέλεις φέτα, μπορείς να την παραλείψεις ή να χρησιμοποιήσεις μια μικρή ποσότητα άλλου τυριού.

Για ακόμη πιο έντονη γεύση, μπορείς να προσθέσεις λίγη πάπρικα ή βασιλικό. Το καλύτερο είναι ότι μπορείς να την ετοιμάσεις από πριν και να τη διατηρήσεις στο ψυγείο, ώστε να έχεις έτοιμο ένα γρήγορο γεύμα για την επόμενη ημέρα.

Tip: Αν την προετοιμάσεις αρκετές ώρες πριν, κράτησε λίγο από το dressing στην άκρη και πρόσθεσέ το λίγο πριν σερβίρεις, ώστε η σαλάτα να παραμείνει πιο φρέσκια.Το «υγιεινό» γεύμα δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο ή να αποκλείει ομάδες τροφίμων. Η ισορροπία, η ποικιλία και οι ποσότητες που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες έχουν μεγαλύτερη σημασία. Αν ακολουθείς συγκεκριμένο διατροφικό πλάνο ή έχεις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες, μπορείς να προσαρμόσεις τη συνταγή με τη βοήθεια διαιτολόγου-διατροφολόγου.

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