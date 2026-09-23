Celeb World 23.09.2026

Britney Spears: Η βιογραφική ταινία προχωρά – Το μεγάλο ερωτηματικό για πρωταγωνίστρια παραμένει

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Ο σκηνοθέτης Jon M. Chu δίνει μια μικρή ενημέρωση για το επερχόμενο biopic της pop star, τονίζοντας την προτεραιότητα στην αφήγηση της ιστορίας της
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η βιογραφική ταινία της Britney Spears βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον σκηνοθέτη Jon M. Chu να εστιάζει στην ιστορία.
  • Η επιλογή της πρωταγωνίστριας για τον ρόλο της Britney Spears βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο.
  • Η ταινία βασίζεται στο απομνημόνευμα της Britney Spears «The Woman in Me» και το σενάριο υπογράφει η Liz Meriwether.
  • Ο σκηνοθέτης δέχεται πολλές ανεπίσημες οντισιόν, αλλά δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση για το καστ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία για τη ζωή της Britney Spears βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον σκηνοθέτη Jon M. Chu να δίνει μια πρώτη, αν και λιτή, ενημέρωση για την πορεία του project. Ο δημιουργός, γνωστός για τη σκηνοθετική του δεινότητα σε έργα όπως το «Wicked», ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία επιλογής της ηθοποιού που θα ενσαρκώσει την εμβληματική pop star βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο άνοιγμα του George Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες, ο Chu δήλωσε στο Variety ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι η αναζήτηση πρωταγωνίστριας, αλλά η σωστή αποτύπωση της ιστορίας της Spears. «Δεν σκέφτομαι καν την επιλογή ηθοποιών αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη να «πάρουμε την ιστορία σωστά».

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Η κινηματογραφική μεταφορά βασίζεται στο best-seller απομνημόνευμα της Britney Spears του 2023, «The Woman in Me», το οποίο διασκευάζει για τη μεγάλη οθόνη η σεναριογράφος Liz Meriwether. Η Meriwether, γνωστή για τη δημιουργία της σειράς «New Girl», έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της, και ο Chu έχει λάβει κάποιες πρώτες γεύσεις από τη δουλειά της. Αν και απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για όσα έχει δει, περιγράφοντας τα ως «απίστευτα, βαθιά, όμορφα».

Η Britney Spears ποζάρει στο κόκκινο χαλί των Billboard Music Awards 2016, επιδεικνύοντας τις ηχηρές κινήσεις της στη μουσική βιομηχανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι λαμβάνει «εκατοντάδες email» από άτομα σε όλο τον κόσμο που στέλνουν ανεπίσημες οντισιόν για τον πολυπόθητο ρόλο. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή για να γίνουν τέτοιες αποφάσεις. Μέχρι στιγμής, καμία ηθοποιός δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα για το project.

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Όταν ρωτήθηκε εάν έχει έρθει σε επαφή με την ίδια την Britney Spears για το θέμα, ο Chu απάντησε λακωνικά: «Δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή». Το κινηματογραφικό αυτό εγχείρημα ανακοινώθηκε επίσημα το 2024, μετά την εξασφάλιση των δικαιωμάτων της αυτοβιογραφίας της Spears από την Universal Pictures. Ο Marc Platt έχει αναλάβει την παραγωγή, ενώ η Meriwether εντάχθηκε στο team νωρίτερα φέτος. Η ίδια η σεναριογράφος έχει δηλώσει στο παρελθόν στο Variety ότι η προσαρμογή της ζωής της Spears σε ταινία μικρού μήκους απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση στην αφήγηση, καθώς καλείται να συμπυκνώσει μια ολόκληρη ζωή σε ένα δίωρο χρονικό πλαίσιο.

britney_spears
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αναμονή για τις πρώτες ανακοινώσεις σχετικά με το καστ της ταινίας συνεχίζεται, με τον Jon M. Chu να εστιάζει, όπως φαίνεται, στην ουσία της ιστορίας που θέλει να αφηγηθεί, πριν προχωρήσει στα επόμενα βήματα.

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