Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Η γνώριμη ειδοποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη την πιο ακατάλληλη στιγμή δεν χρειάζεται να σε οδηγεί σε απελπισμένες διαγραφές προσωπικών στιγμών

Με μια ματιά Καθάρισε την κρυφή μνήμη (cache) των εφαρμογών για να ελευθερώσεις χώρο, χωρίς απώλεια δεδομένων.

Διαχειρίσου τα αρχεία πολυμέσων σε εφαρμογές όπως Viber και WhatsApp, απενεργοποιώντας την αυτόματη αποθήκευση.

Εντόπισε και διέγραψε διπλότυπα ή παρόμοια αρχεία χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες λειτουργίες της συσκευής σου.

Αξιοποίησε το cloud storage για αντίγραφα ασφαλείας και μετά χρησιμοποίησε τη λειτουργία απελευθέρωσης χώρου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Φτάνεις σε εκείνη την πολυπόθητη στιγμή που θέλεις να βγάλεις μια υπέροχη φωτογραφία, να κατεβάσεις μια χρήσιμη εφαρμογή για τη δουλειά ή απλώς να κάνεις μια ενημέρωση συστήματος, και ξαφνικά η οθόνη σου κοκκινίζει επικίνδυνα με την εκνευριστική ειδοποίηση ότι ο αποθηκευτικός χώρος εξαντλήθηκε. Ο πρώτος σου αυθόρμητος πανικός είναι να μπεις στην συλλογή σου και να αρχίσεις να διαγράφεις με πόνο καρδιάς βίντεο από διακοπές, στιγμιότυπα με φίλους και αγαπημένα τοπία.

Σταμάτα αμέσως ό,τι κάνεις, γιατί αυτή είναι η χειρότερη και πιο αχρείαστη λύση. Η αλήθεια είναι ότι το κινητό σου δεν υποφέρει από τις αναμνήσεις σου, αλλά από έναν τεράστιο όγκο ψηφιακών «σκουπιδιών» που συσσωρεύονται αθόρυβα στο παρασκήνιο κάθε μέρα. Από τα αμέτρητα βιντεάκια που σου στέλνουν στις ομαδικές συνομιλίες μέχρι την προσωρινή μνήμη των εφαρμογών που διογκώνεται ανεξέλεγκτα, υπάρχουν κρυμμένα gigabytes που περιμένουν να τα απελευθερώσεις με μερικές πολύ απλές κινήσεις, αφήνοντας το φωτογραφικό σου αρχείο απόλυτα ανέπαφο.

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1. Η εκκαθάριση της κρυφής μνήμης (cache)

Κάθε φορά που περιηγείσαι στα κοινωνικά δίκτυα ή χρησιμοποιείς μια εφαρμογή, η συσκευή σου αποθηκεύει προσωρινά αρχεία για να φορτώνει πιο γρήγορα το περιεχόμενο την επόμενη φορά. Μέσα σε λίγους μήνες, αυτή η κρυφή μνήμη (cache) μπορεί να φτάσει να καταλαμβάνει αρκετά gigabytes. Αν πας στις Ρυθμίσεις του κινητού σου, στην ενότητα Εφαρμογές, μπορείς να μπεις σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram ή το Chrome και να πατήσεις Καθαρισμός Cache. Δεν πρόκειται να χάσεις κανένα προσωπικό σου δεδομένο ή κωδικό, παρά μόνο τα προσωρινά αρχεία που απλώς έπιαναν χώρο.

2. Τα κρυφά μυστικά του Viber και του WhatsApp

Αν χρησιμοποιείς καθημερινά εφαρμογές όπως το Viber και το WhatsApp, τότε έχουμε βρει τον κύριο ύποπτο για τη γεμάτη μνήμη σου. Αυτές οι εφαρμογές αποθηκεύουν αυτόματα στη συσκευή σου κάθε φωτογραφία, βίντεο και φωνητικό μήνυμα που σου στέλνουν στις συνομιλίες. Μπες στις ρυθμίσεις του Viber (στην ενότητα αποθηκευτικός χώρος) και κάνε εκκαθάριση των προσωρινών αρχείων media, ενώ παράλληλα απενεργοποίησε την επιλογή αυτόματης αποθήκευσης στη συλλογή. Το ίδιο ακριβώς μπορείς να κάνεις και στο WhatsApp μέσα από τη Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου, διαγράφοντας μόνο τα βαριά βίντεο που σου έχουν προωθήσει και δεν σου είναι πλέον χρήσιμα.

3. Εντοπισμός και διαχείριση διπλότυπων αρχείων

Πολύ συχνά κατεβάζουμε το ίδιο έγγραφο PDF δύο και τρεις φορές ή βγάζουμε δέκα σχεδόν πανομοιότυπες φωτογραφίες μέχρι να πετύχουμε την καλύτερη λήψη. Αντί να ψάχνεις μία-μία τις εικόνες σου, χρησιμοποίησε την ενσωματωμένη λειτουργία διαχείρισης αρχείων της συσκευής σου (όπως το Files της Google στο Android) ή την ενότητα Διπλότυπα στα iOS. Αυτά τα εργαλεία εντοπίζουν αυτόματα τα διπλά αρχεία, τις θολές φωτογραφίες και τα μεγάλα ληφθέντα αρχεία, επιτρέποντάς σου να τα διαγράψεις με ένα μόνο πάτημα, ελευθερώνοντας αμέσως πολύτιμο χώρο.

4. Η σωστή αξιοποίηση του cloud storage

Αν θέλεις να νιώθεις απόλυτη ασφάλεια, η μεταφορά των αρχείων σου στο cloud είναι ο πιο έξυπνος σύμμαχος. Υπηρεσίες όπως το Google Photos, το iCloud ή το OneDrive προσφέρουν τη δυνατότητα αυτόματου δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Μόλις επιβεβαιώσεις ότι οι φωτογραφίες σου έχουν ανέβει με ασφάλεια στο υπολογιστικό νέφος, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία Απελευθέρωση χώρου. Η επιλογή αυτή διαγράφει τις φωτογραφίες από την τοπική μνήμη της συσκευής σου, αλλά σου επιτρέπει να τις βλέπεις και να τις κατεβάζεις ανά πάσα στιγμή μέσα από την εφαρμογή, εφόσον είσαι συνδεδεμένη στο ίντερνετ.

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