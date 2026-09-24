H νέα συλλογή της Khloé Kardashian για τη Fabletics φέρνει glam διάθεση στις πιο κρύες μέρες του χειμώνα

Η Khloé Kardashian και η Fabletics συνεργάζονται ξανά για τη δημιουργία μιας συλλογής που υπόσχεται ζεστασιά και άνεση στις κρύες μέρες

Με μια ματιά Η Khloé Kardashian συνεργάζεται ξανά με τη Fabletics για χειμερινή συλλογή αθλητικών και lifestyle ρούχων.

Η συλλογή περιλαμβάνει 19 κομμάτια, με έμφαση σε παλτό, φούτερ, φαρδιά παντελόνια και ανανεωμένο seamless design.

Προστίθενται χειμερινά αξεσουάρ όπως σκουφάκια, καπέλα, κασκόλ, γάντια και τσάντα.

Η Fabletics διατηρεί την προσφορά συμπεριληπτικών μεγεθών, από XXS έως 4X. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Khloé Kardashian και η Fabletics ενώνουν τις δυνάμεις τους για ακόμη μία φορά, παρουσιάζοντας μια νέα, χειμερινή συλλογή που εστιάζει σε performance-driven αθλητικά και lifestyle ρούχα. Η ίδια η Kardashian πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της σεζόν, φέρνοντας «φωτιά» με νέα, μοντέρνα κομμάτια, τα οποία είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Fabletics.

Η συνεργασία αυτή, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχημένη, επιτρέποντας στην Kardashian να εκφράσει την προσωπική της αισθητική μέσα από τα ρούχα. «Αυτή η συλλογή με εκφράζει απόλυτα, γιατί είναι sexy, παιχνιδιάρικη και λίγο παραπάνω», δήλωσε η Kardashian σε αποκλειστική δήλωσή της. «Υπάρχουν πλούσια στρώματα και βασικά κομμάτια για το κρύο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν έντονες πινελιές ροζ, λάμψης και ψεύτικης γούνας που δίνουν σε όλα τόση προσωπικότητα. Μου αρέσει που αυτά τα κομμάτια είναι ζεστά και άνετα χωρίς να είναι βαρετά».

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Λεπτομέρειες της χειμερινής συλλογής

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει 19 κομμάτια, με τα παλτό, τα φούτερ και τα φαρδιά παντελόνια φόρμας από fleece να αποτελούν βασικά στοιχεία για τις χειμερινές εμφανίσεις. Η Fabletics παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στην δημοφιλή της σειρά για το κρύο, με ανανεωμένο seamless design που θα ενσωματωθεί σε κολάν, ολόσωμες φόρμες, φερμουάρ και μπλούζες.

Εκτός από τα ρούχα, η συλλογή εμπλουτίζεται με νέα αξεσουάρ που είναι ιδανικά για τον χειμώνα. Το σκουφάκι «Flutter Knit Beanie» και το καπέλο «Faux Fur Trapper Hat and Bucket Hat» προσθέτουν στυλ, ενώ ένα κασκόλ, γάντια fleece και μια μεγάλη τσάντα ολοκληρώνουν την χειμερινή προετοιμασία.

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Η φιλοσοφία πίσω από τη συνεργασία

Η Kate Williams, αντιπρόεδρος γυναικείου σχεδιασμού στην Fabletics, τόνισε τη σημασία της κατανόησης του κοινού και της αισθητικής της Kardashian. «Σε όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, έχουμε αναπτύξει μια βαθιά κατανόηση της οπτικής της Khloé και του τι ανταποκρίνεται στους πελάτες μας, κάτι που μας δίνει την ελευθερία να είμαστε πιο παιχνιδιάρικοι με κάθε συλλογή», δήλωσε η Williams. «Αυτή η παιχνιδιάρικη διάθεση αποτυπώνεται σε μια ολοκληρωμένη χειμερινή γκαρνταρόμπα, όπου ζεστά υφάσματα, κολακευτικές γραμμές και δυναμικά φινιρίσματα καλύπτουν τα πάντα, από άνετα κομμάτια και εντυπωσιακά εξωτερικά ρούχα μέχρι αθλητικές σιλου hod και τολμηρά αξεσουάρ», πρόσθεσε. «Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρα Khloé, ενώ παράλληλα δίνει στους πελάτες μας περισσότερους τρόπους να προσαρμόσουν το χειμερινό τους στυλ», κατέληξε.

Όπως σε όλες τις συλλογές της, η Fabletics δίνει προτεραιότητα στην συμπεριληπτικότητα των μεγεθών, προσφέροντας επιλογές από XXS έως 4X, ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να βρει τα ιδανικά κομμάτια για εκείνη.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει πώς η Khloé Kardashian συνεχίζει να αφήνει το στίγμα της στον χώρο της μόδας και της αθλητικής ένδυσης, προσφέροντας κομμάτια που συνδυάζουν την τελευταία λέξη της μόδας με την πρακτικότητα και την άνεση που απαιτεί η σύγχρονη ζωή.

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