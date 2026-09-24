Fendi S27: Η Maria Grazia Chiuri κάνει τα εσώρουχα statement και την πασαρέλα καθρέφτη της ψυχής μας

Με μια ματιά Η Maria Grazia Chiuri για τη Fendi S27 παρουσίασε μια συλλογή εμπνευσμένη από την ανθρώπινη σύνδεση και την ψευδαίσθηση.

Κεντρικό στοιχείο της συλλογής αποτέλεσαν τα εσώρουχα, που λειτούργησαν ως ενδιάμεσο στρώμα, άλλοτε εκτεθειμένα και άλλοτε κρυμμένα.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε σε έναν καθρεφτισμένο κύβο, δημιουργώντας ένα παιχνίδι αποκάλυψης και πολλαπλασιασμού των εικόνων.

Η συλλογή συνδύασε το αγαπημένο μαύρο χρώμα της σχεδιάστριας με ζωντανά μοτίβα και παστέλ αποχρώσεις, προσφέροντας μια αίσθηση ελευθερίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα συλλογή της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο Fendi για τη σεζόν Άνοιξη 2027 απέπδεε μια ακαταμάχητη, αισθησιακή γοητεία, παρόλο που το κοινό κλήθηκε να την ανακαλύψει μέσα από ένα μαγευτικό παιχνίδι αποκάλυψης και ψευδαίσθησης. Τα μοντέλα παρήλασαν στο εσωτερικό ενός ημιδιαφανους, καθρεφτισμένου κύβου, επιτρέποντας στους θεατές να τα διακρίνουν μέσα από τις ανακλαστικές τους οθόνες, καθώς οι φιγούρες πολλαπλασιάζονταν και αναμειγνύονταν με εκείνες του κοινού.

Για τη δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου κλίματος, η Chiuri άντλησε έμπνευση από ένα πολυδιάστατο πολιτιστικό μωσαϊκό: από τη delirious τηλεοπτική ερμηνεία των Raffaella Carrà και Adriano Celentano στο «Prisencolinensinainciusol» μέσα σε μια αίθουσα με καθρέφτες, μέχρι τον «Mirror Cube» του καλλιτέχνη της Arte Povera, Luciano Fabro, όπου οι θεατές έρθαιναν αντιμέτωποι με το είδωλό τους. Σημαντική πηγή αποτέλεσε επίσης το ερωτικό ποίημα του E. E. Cummings, «i like my body when it is with yours». Από αυτή την πολιτιστικά πλούσια αστεροειδή ομάδα αναφορών προέκυψε μια επίκαιρη επίδειξη μόδας με κεντρικό άξονα την ανθρώπινη σύνδεση και όσα χάνονται όταν η μόδα, η οικειότητα και η ίδια η ζωή μεσολαβούνται μέσα από οθόνες.

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Στον πυρήνα της συλλογής βρέθηκαν τα εσώρουχα, τα οποία αναδείχθηκαν στους απόλυτους πρωταγωνιστές. Το πρώτο look έδωσε αμέσως τον τόνο: ένα λευκό πουκάμισο-dickey και ένα μαύρο slip με τελειώματα από δαντέλα, συνδυασμένα με έναν από τους αποσπασματικούς δερμάτινους γιακάδες που τείνουν να γίνουν το σήμα κατατεθέν της Chiuri στον οίκο Fendi. Από τις ημέρες της στον οίκο Dior, όπου είχε προβλέψει το κύμα του «naked dressing» με τις διάφανες τουαλέτες πάνω από boy shorts και bralettes, η σχεδιάστρια διατηρεί το χάρισμα να δημιουργεί αισθησιακά ρούχα που αποπνέουν φιλικότητα προς το γυναικείο σώμα, κρύβοντας και αποκαλύπτοντας ακριβώς ό,τι επιλέγει η γυναίκα που τα φορά. Τα εσώρουχα λειτούργησαν ως ένα ενδιάμεσο στρώμα ανάμεσα στο σώμα και τα ενδύματα, άλλοτε εκτεθειμένα και άλλοτε κρυμμένα. Λεπτεπίλεπτα bralettes με δαντέλα και κεντήματα ξεπρόβαλαν διακριτικά μέσα από αποδομημένα tuxedo γιλέκα, βαθιά V-neck slips και ξεκούμπωτα shirt dresses.

Παρά το γεγονός ότι το αγαπημένο μαύρο χρώμα της Chiuri είχε και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο, η συνολική ατμόσφαιρα εμφανίστηκε λιγότερο αυστηρή σε σύγκριση με το ντεμπούτο της για το Φθινόπωρο του 2026, υιοθετώντας μια πιο ελεύθερη, «choose-your-own-adventure» διάθεση, η οποία περιλάμβανε από λαμπερά boy-short bodysuits μέχρι φορέματα και παλτό πλήρους κάλυψης. Το χρώμα και τα μοτίβα χάρισαν ζωντάνια, με τα λεοπάρ prints να συνυπάρχουν αρμονικά με απαλές παστέλ αποχρώσεις, όπως το dusty rose και το butter yellow.

Αυτή η χαλαρότητα αποτυπώθηκε έντονα και στο styling: ένα σετ από pistachio μεταξωτό bralette και boxer shorts ισορροπήθηκε ιδανικά με ένα duster coat, μια ανάγλυφη δερμάτινη ζώνη, καλσόν-δίχτυ και σανδάλια με κοσμήματα. Τα ρούχα διέθεταν μια έντονη απτική γοητεία που προκαλούσε την επιθυμία να τα αγγίξεις, κάτι που ταίριαξε απόλυτα με τη στιγμή που οι καλεσμένοι, βγαίνοντας από τις 6 σειρές των θέσεων, στριμώχθηκαν ώμος με ώμος στο στενό πέρασμα ανάμεσα στην πρώτη σειρά και την καθρεφτισμένη παρτίδα.

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