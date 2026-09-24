Life 24.09.2026

Οι Sarigian & Gls αποκάλυψαν στο Mad.gr την ιστορία πίσω από την πιο τρελή σχολική τους κοπάνα

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Οι Sarigian & Gls έδωσαν το παρών στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 και αποκάλυψαν στο Mad.gr την πιο τρελή σχολική τους κοπάνα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Sarigian & Gls εμφανίστηκαν στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026.
  • Οι δύο νεαροί καλλιτέχνες μοιράζονται τη ζωή τους μεταξύ μουσικής και σχολείου.
  • Αποκάλυψαν ότι είχαν κάνει κοπάνα για να υπογράψουν συμβόλαιο με την Pentagon Records.
  • Θεώρησαν την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου την καλύτερη της ζωής τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion είχε μετατρέψει την Πλατεία Νερού σε ένα τεράστιο, ζωντανό κύμα μουσικής, πάθους και ανεξάντλητης θετικής διάθεσης. Ανάμεσα στα acts που ξεχώρισαν ήταν οι Sarigian & Gls, οι οποίοι συμμετείχαν για πρώτη φορά στη μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ο 16χρονος Sarigian και ο 15χρονος Gls ανέβηκαν στη σκηνή με μια ασυγκράτητη, εκρηκτική ενέργεια που παρέσυρε τους χιλιάδες θεατές σε ένα ασταμάτητο live, αποδεικνύοντας από τα πρώτα κιόλας λεπτά γιατί αποτελούν τα νέα πρόσωπα που συζητιούνται περισσότερο από ποτέ.

Η DJ Kakou και ο συνεργάτης της δίνουν ρυθμό στην ΗΘΕ 2026 με την ενέργεια τους στη σκηνή.
Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης και βοηθός: Ιωάννα Κοντού

Με αφορμή την πρόσφατη επιστροφή στα θρανία και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Mad.gr βρέθηκε στις πρόβες τους για να μάθει τα δικά τους σχολικά μυστικά,  ως μαθητές που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της μουσικής. Όταν μάλιστα ρωτήθηκαν για τις πιο τρελές αναμνήσεις τους, δεν δίστασαν να αποκαλύψουν τις «θυσίες» και τις απουσίες που είχαν κάνει για χάρη της μεγάλης τους αγάπης, της μουσικής.

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Οι αποκάλυψαν στις πρόβες τους ότι η ζωή τους μοιράζεται ανάμεσα στη μουσική και στα θρανία, ενώ δεν είχαν διστάσει να θυμηθούν τις πιο τρελές σχολικές τους αναμνήσεις. Όταν η συζήτηση είχε φτάσει στο αν είχαν κάνει ποτέ κοπάνα, ο Sarigian είχε πάρει πρώτος τον λόγο και είχε δηλώσει χαμογελώντας: «Είχαμε κάνει κοπάνα για να πάμε να υπογράψουμε στην Pentagon Records».

Αμέσως μετά, ο Gls είχε συμπληρώσει με τεράστιο ενθουσιασμό:«Τη θυμήθηκα αυτή τη στιγμή. Ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου», επιβεβαιώνοντας ότι η ημέρα που είχαν υπογράψιμο το πολυπόθητο δισκογραφικό τους συμβόλαιο άξιζε κάθε απουσία από την τάξη. Στην αποκλειστική συνέντευξη που είχαν δώσει, οι δύο νεαροί δημιουργοί είχαν μοιραστεί τα όνειρα και τις στιγμές τους, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον τους ανήκει ολοκληρωτικά.

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