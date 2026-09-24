Ο οίκος Maison Margiela μετατρέπει τη νέα του συλλογή σε σκοτεινό κινηματογραφικό θρίλερ

Με μια ματιά Ο οίκος Maison Margiela κυκλοφόρησε το "Anonimity", ένα κινηματογραφικό teaser για τη συλλογή F/W 2026.

Η ταινία, με πρωταγωνίστρια τη Rebecca Hall, εξερευνά την ταυτότητα και την ανθρώπινη υπόσταση μέσω μασκών και ψυχολογικών χαρακτήρων.

Οι μάσκες στον οίκο Margiela συμβολίζουν την απογύμνωση της ταυτότητας, αφήνοντας τα ρούχα να αφηγηθούν την ιστορία.

Το φιλμ, εμπνευσμένο από το giallo, λειτουργεί ως καμπάνια για τη συλλογή, προβάλλοντας τη μεταμόρφωση και τη διάλυση του εγώ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σαν να μην έφτανε η οπτικά καθηλωτική ατμόσφαιρα του πρώτου show του οίκου Maison Margiela στην Κίνα τον περασμένο Φεβρουάριο, μέσα σε ένα ναυπηγείο στη Σαγκάη περιστοιχισμένο από ατέλειωτους λαβύρινθους με κοντέινερ, η μάρκα αποφάσισε να επεκτείνει το σύμπαν της εκπληκτικής συλλογής F/W 2026 με την κυκλοφορία του Anonimity, ενός κινηματογραφικού teaser.

Σε σκηνοθεσία του Thibaut Grevet και με πρωταγωνίστρια τη Rebecca Hall, η παραγωγή αυτή περιλαμβάνει εμφανίσεις και μάσκες που όχι μόνο μεταφέρονται από την παρτιτούρα της πασαρέλας στη μεγάλη οθόνη, αλλά αποκτούν τη δική τους ξεχωριστή προσωπικότητα, μεταμορφώνοντας σε πρόσωπα χωρίς χαρακτηριστικά αλλά γεμάτα ψυχή χαρακτήρες που παίζουν έναν καθοριστικό ψυχολογικό ρόλο, θέτοντας υπαρξιακά ερωτήματα που ξεπερνούν τα στενά όρια της μόδας και του κινηματογράφου για να εξερευνήσουν τα βάθη της ανθρώπινης υπόστασης.

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Οι μάσκες στο σύμπαν του οίκου Margiela υπήρξαν πάντοτε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή αισθητική επιλογή ή ένα φτηνό τέχνασμα από αυτά που συναντώνται τόσο συχνά στην εποχή μας. Αντιπροσωπεύουν την απογύμνωση της ταυτότητας, η οποία νοείται ως αυτό ακριβώς που επικοινωνεί ένα πρόσωπο, αφήνοντας ολόκληρη την ευθύνη της αφήγησης μιας ιστορίας και της αντανάκλησης όσων κρύβονται από κάτω αποκλειστικά στα ενδύματα, στα υλικά και στις επιλογές που γίνονται γύρω από αυτά. Ως ένα διαχρονικό σύμβολο και βασικό στοιχείο του ανατρεπτικού, πρωτοποριακού πνεύματος του brand, η μάσκα διατήρησε φυσικά τη σημασία της και εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου, με τις μασκοφόρες οντότητες να αποκτούν πλέον μια ζωή πέρα από την πασαρέλα και να μετατρέπονται σε έναν ανώνυμο, δυσοίωνο σωσία του εαυτού μας.

Η Rebecca Hall έρχεται αντιμέτωπη και στοιχειώνεται από τον μασκοφόρο εαυτό της στο νεότερο τρέιλερ, σε μια κινηματογραφική, συναρπαστική παραγωγή εμπνευσμένη από τα αισθητικά μοτίβα του giallo, η οποία θα μπορούσε άνετα να σταθεί ως μεγάλου μήκους ταινία από μόνη της. Με σκηνές που παραπέμπουν άμεσα σε κλασικά αριστουργήματα όπως το «Un Chien Andalou» και το «Poltergeist», το φιλμ λειτουργεί παράλληλα ως η επίσημη καμπάνια για τη συλλογή F/W 2026 που παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, προβάλλοντας την ηθοποιό και τους διάφορους σωσίες της μέσα από κομμάτια και μάσκες του show. Καθώς οι ταυτότητες πολλαπλασιάζονται, το ίδιο συμβαίνει και με τις δυνατότητες των ρούχων, με κάθε χαρακτήρα να γίνεται μια διαφορετική ερμηνεία της διαρκούς γοητείας του οίκου για τη μεταμόρφωση, τη μεταμφίεση και τη διάλυση του εγώ.

Η συλλογή, η οποία συζητήθηκε ευρέως όχι μόνο για τα εντυπωσιακά σχέδια του Glenn Martens αλλά και για το μεγαλειώδες σκηνικό της στη Σαγκάη, ακολουθεί ακριβώς το ίδιο ένστικτο της μεταμόρφωσης, πατώντας σε οικεία ενδύματα και κώδικες του οίκου για να τους οδηγήσει σε μια εντελώς καινούργια κατεύθυνση. Η εδουαρδιανή ραπτική συνυπάρχει αρμονικά με ζέρσεϊ second-skin, ταπετσαρίες μετατρέπονται ώστε να πέφτουν σαν ύφασμα πιαμένο σε μια ξαφνική κίνηση, ενώ κασκόλ, σιφόν, βελούδο και δέρμα συγχωνεύονται, κόβονται και πλάθονται μαζί. Η γκαρνταρόμπα έχει περάσει και η ίδια από τη δική της σειρά παράξενων συναντήσεων, διασφαλίζοντας ότι η Rebecca δεν είναι μόνη της στην αντιμετώπιση της περσόνας της, καθώς έχει τα ρούχα της για να μοιραστεί μαζί τους τα βαθύτερα υπαρξιακά της διλήμματα.

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