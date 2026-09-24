Από το γραφείο στις διακοπές: Η νέα συλλογή της Max Mara φέρνει την ιταλική φινέτσα

Η Marie-Louise Sciò υπογράφει τη νέα capsule συλλογή της Weekend Max Mara, δημιουργώντας την ιδανική, ευέλικτη βαλίτσα για κάθε καλοκαιρινή απόδραση

Με μια ματιά Η Weekend Max Mara παρουσιάζει τη συλλογή «A Weekend with Marie-Louise Sciò», εμπνευσμένη από τον καλοκαιρινό τρόπο ζωής της.

Η συλλογή προσφέρει ευελιξία, κομψότητα και ιταλική ταυτότητα, γεφυρώνοντας workwear και weekend dressing.

Τα κομμάτια είναι σχεδιασμένα για να μεταβαίνουν αβίαστα από το πρωί στο βράδυ, με ρευστές σιλουέτες και άνετα υφάσματα.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει ουδέτερους τόνους με έντονες πινελιές, ενώ αξεσουάρ προσθέτουν σύγχρονη λάμψη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Weekend Max Mara παρουσιάζει τη συλλογή «A Weekend with Marie-Louise Sciò», σχεδιασμένη ως η ιδανική βαλίτσα για ένα απολαυστικό weekend, γεμάτη κομμάτια που μεταβαίνουν με φυσικότητα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις στις στιγμές χαλάρωσης.

Αφετηρία της συλλογής αποτέλεσε ο δικός της, πλημμυρισμένος από ήλιο, καλοκαιρινός τρόπος ζωής. Κάθε Παρασκευή, η Marie-Louise Sciò, CEO & Creative Director του Pellicano Hotels Group, το οποίο έχει εξελίξει σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο lifestyle brand, αφήνει πίσω το γραφείο της στη Ρώμη και περνά σε κόσμους γεμάτους ομορφιά και λάμψη, όπου η δουλειά συναντά την απόλαυση.

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«Ήθελα να δημιουργήσω μια συλλογή που να απέχει εντελώς από το κλασικό office dressing, παραμένοντας όμως πρακτική και ανεπιτήδευτα glamorous», αναφέρει η Marie-Louise Sciò. «Κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταβαίνει αβίαστα από το πρωί στο βράδυ, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όταν βρίσκομαι συνεχώς σε διαφορετικά μέρη έχοντας μαζί μου μόνο μία βαλίτσα».

Σε αυτό το πνεύμα, η συλλογή χαρακτηρίζεται από ευελιξία, κομψότητα, modular αισθητική, διεθνή χαρακτήρα, αισθησιασμό και μια αδιαμφισβήτητα ιταλική ταυτότητα. Αποτυπώνει ιδανικά την ουσία της Weekend Max Mara και τη χαρακτηριστική της φιλοσοφία, που γεφυρώνει με άνεση το workwear με το weekend dressing.

Η κομψότητα είναι ενστικτώδης και ποτέ επιτηδευμένη. Διαμορφώνεται μέσα από την ισορροπία και τη λεπτομέρεια, χωρίς υπερβολές.

Οι σιλουέτες είναι ρευστές, άνετες και χαλαρές, διατηρώντας παράλληλα άψογη γραμμή. Ένα kimono jacket συνδυάζεται με ασορτί shorts, δημιουργώντας το ιδανικό summer look, απαλό στη γραμμή αλλά δυναμικό στην παρουσία. Το Safari jacket μετατρέπεται σε ολόκληρο σχεδιαστικό concept και επανερμηνεύεται ως jacket, φούστα με patch pockets, blouse και playsuit.

Τα φορέματα αποκτούν πλούσιους, αέρινους όγκους και κινούνται ανάλαφρα σε κάθε βήμα. Τα παντελόνια ανοίγουν διακριτικά προς τα κάτω και συνδυάζονται ιδανικά με blouses με δομημένους γιακάδες ή λεπτεπίλεπτα ruched tops. Ένα blouson jacket λειτουργεί ως η κομψή τελική πινελιά για τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας.

Η επιλογή των υφασμάτων περιλαμβάνει crisp cotton, stretch cotton piqué, viscose neoprene, μείγματα μεταξιού και βαμβακιού, καθώς και washed linen blend.

Η χρωματική παλέτα κινείται σε εκλεπτυσμένους ουδέτερους τόνους, με ivory, navy blue, khaki, chocolate brown, beige και sage green, ενώ πινελιές από saffron yellow και rust orange προσθέτουν ένταση και ζεστασιά.

Η εμβληματική Pasticcino Bag, αυτή τη φορά σε πλισέ χρυσή nappa, μαζί με statement costume jewelry, μπαλαρίνες και mules σε ασημί και χρυσές αποχρώσεις, χαρίζει μια σύγχρονη λάμψη που αντανακλά το φως με την ίδια κομψότητα από τον ήλιο μέχρι το φεγγάρι.

Η αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο καλοκαιρινό ταξίδι έχει ήδη ξεκινήσει. Η «A Weekend with Marie-Louise Sciò» έχει όλα όσα χρειάζονται για κάθε στιγμή, από την άφιξη μέχρι την αναχώρηση, από ένα brunch λουσμένο στο φως του ήλιου μέχρι τις βραδινές soirées.

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