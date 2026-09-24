Μουσική 24.09.2026

Μελίνα Ασλανίδου – Χρήστος Μενιδιάτης: Η μεγάλη μουσική συνάντηση της σεζόν έρχεται στο «THEAMA»

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Από τις 2 Οκτωβρίου, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Παναγιώτης Μαύρος ανεβαίνουν στη σκηνή του «THEAMA»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Μελίνα Ασλανίδου και ο Χρήστος Μενιδιάτης ενώνουν τις φωνές τους στο «THEAMA».
  • Στη μουσική συνάντηση συμμετέχει και ο ανερχόμενος καλλιτέχνης Παναγιώτης Μαύρος.
  • Η πρεμιέρα της συνεργασίας τους είναι προγραμματισμένη για τις 2 Οκτωβρίου.
  • Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μελίνα Ασλανίδου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αγαπημένες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, επιστρέφει στην Αθήνα για να δώσει μια διαφορετική νότα στις νύχτες μας. Με τη μοναδική ερμηνευτική της ταυτότητα, τη σκηνική της παρουσία και ένα ρεπερτόριο γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αναμένεται να χαρίσει στο κοινό στιγμές γεμάτες συναίσθημα.

Aslanidou - Menidiatis - Mauros logo

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Με αυθεντική λαϊκή χροιά, έντονη σκηνική ενέργεια και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί διαχρονικά από το κοινό, αποτελεί έναν καλλιτέχνη που ξέρει να δημιουργεί μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε ζωντανή του εμφάνιση.

Την ξεχωριστή αυτή παρέα συμπληρώνει ο Παναγιώτης Μαύρος, ο καλλιτέχνης – αποκάλυψη των τελευταίων ετών, ο οποίος αν και ανήκει στη νέα γενιά, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει και να γίνει ιδιαίτερα αγαπητός με τα live του στα γλέντια του Αιγαίου και όχι μόνο!

Τρεις καλλιτέχνες, τρεις ξεχωριστές διαδρομές και τρεις διαφορετικές μουσικές ταυτότητες ενώνονται επί σκηνής στο «THEAMA»

Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και ο Παναγιώτης Μαύρος μάς προκαλούν από τις 2 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Συμμετέχουν η Εύα Μαντά, Η Μαρίλια και ο Χρήστος Χαραλαμπίδης.

 

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΄ ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ
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