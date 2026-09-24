Ποια είναι η Orianthi που θα παίξει με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ – Η συνεργασία της με τον Michael Jackson

Με μια ματιά Η Orianthi, Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια, θα συμπράξει με την Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Έγινε γνωστή παγκοσμίως ως η κιθαρίστρια του Michael Jackson για τις πρόβες του "This Is It".

Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως Alice Cooper, Richie Sambora και Michael Bolton.

Η Orianthi έχει επίσης solo καριέρα με διεθνείς επιτυχίες και δικά της άλμπουμ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί το όνομα της Άννας Βίσση να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ, όμως στη σκηνή αναμένεται να βρεθεί και ένα πρόσωπο με τη δική του ξεχωριστή διεθνή διαδρομή. Η Orianthi, η διεθνούς φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια και τραγουδίστρια, έρχεται στην Αθήνα για να συμμετάσχει στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αποτελώντας μία από τις διεθνείς εκπλήξεις της βραδιάς.

Η μουσικός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με τον Michael Jackson για τις πρόβες των συναυλιών «This Is It», έχει γράψει τη δική της ιστορία στη διεθνή ροκ σκηνή, έχοντας συνεργαστεί με ονόματα όπως ο Alice Cooper, ο Richie Sambora, ο Michael Bolton και ο Dave Stewart. Τώρα, η διαδρομή της από την Αδελαΐδα της Αυστραλίας οδηγεί στην Ελλάδα, τη χώρα καταγωγής της, όπου θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ δίπλα στην Άννα Βίσση και θα δώσει μια διαφορετική διεθνή διάσταση στη μεγάλη βραδιά.

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Η ιστορία της Orianthi ξεκινά στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, όπου γεννήθηκε το 1985. Ελληνικής καταγωγής, η μουσικός ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία και σύντομα έδειξε πως η κιθάρα θα αποτελούσε το μεγάλο πάθος της. Στα μόλις τρία της χρόνια άρχισε να παίζει πιάνο, ενώ στα έξι στράφηκε στην κιθάρα. Η εξέλιξή της ήταν γρήγορη. Στην εφηβεία της είχε ήδη αρχίσει να γράφει τραγούδια και να εμφανίζεται επαγγελματικά, ανοίγοντας τον δρόμο για μια καριέρα που πολύ σύντομα θα ξεπερνούσε τα σύνορα της Αυστραλίας. Ως έφηβη βρέθηκε στη σκηνή με τον Steve Vai, ενώ στα 18 της είχε την ευκαιρία να παίξει με τον Carlos Santana. Δύο συνεργασίες με τεράστια ονόματα της κιθάρας, οι οποίες αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην πρώιμη πορεία της. Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση, ωστόσο, ήρθε το 2009.

Από όλες τις συνεργασίες που έχει κάνει στην καριέρα της, εκείνη με τον Michael Jackson παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές. Η Orianthi επιλέχθηκε από τον Michael Jackson για να είναι η βασική κιθαρίστριά του στις πρόβες για τις συναυλίες «This Is It» στο Λονδίνο. Οι συναυλίες τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο του Jackson, όμως η Orianthi είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο σημαντικές μουσικές περιόδους της καριέρας του. Η συμμετοχή της δεν περιορίστηκε στις πρόβες. Η Orianthi συμμετείχε στην ταινία «Michael Jackson’s This Is It» και αργότερα έπαιξε κιθάρα στο μνημόσυνο του καλλιτέχνη. Η συνεργασία αυτή αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην καριέρα της και την έφερε ακόμη περισσότερο στο προσκήνιο της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Η πορεία της Orianthi, όμως, δεν συνδέθηκε μόνο με τον Michael Jackson. Το 2011 εντάχθηκε στην μπάντα του Alice Cooper και πραγματοποίησε διεθνείς περιοδείες, ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Richie Sambora, ο Michael Bolton και ο Dave Stewart. Παράλληλα με τις συνεργασίες της, η Orianthi δημιούργησε τη δική της solo πορεία. Το 2009 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Believe», μέσα από το οποίο ξεχώρισε και το «According to You», ένα τραγούδι που γνώρισε διεθνή επιτυχία. Ακολούθησαν οι δίσκοι «Heaven in This Hell», «O», «Rock Candy» και «Some Kind of Feeling», επιβεβαιώνοντας πως η Orianthi δεν περιορίστηκε στον ρόλο της κιθαρίστριας δίπλα σε μεγαλύτερα ονόματα, αλλά δημιούργησε παράλληλα τη δική της μουσική ταυτότητα.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η Orianthi θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ στο πλευρό της Άννας Βίσση, συμμετέχοντας στη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας. Η παρουσία της αποτελεί μία από τις διεθνείς εκπλήξεις της βραδιάς, μαζί με τον DJ και παραγωγό Argy. Η ίδια έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό της για την επικείμενη εμφάνισή της στην Ελλάδα, γράφοντας στα social media πως «θα είναι επικό» και πως ανυπομονεί να βρεθεί μαζί με την Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για την Orianthi, η εμφάνιση αυτή έχει και έναν επιπλέον συμβολισμό. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία, έκανε διεθνή καριέρα στη ροκ μουσική και κατάφερε να συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τώρα επιστρέφει στην Ελλάδα, τη χώρα καταγωγής της, για να παίξει μπροστά σε ένα μεγάλο ελληνικό κοινό. Και κάπως έτσι, η ηλεκτρική κιθάρα της Orianthi θα συναντήσει τη φωνή της Άννας Βίσση στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

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