Μουσικά Νέα 24.09.2026

Νέο ρεκόρ για τον Harry Styles: Ποιο τραγούδι του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views

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Ο Harry Styles μπήκε ξανά στο «κλαμπ των δισεκατομμυρίων» του YouTube, καθώς το «As it was» ξεπέρασε το 1 δισ. views
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το μουσικό βίντεο του Harry Styles "As it was" ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.
  • Είναι το δεύτερο βίντεο του Styles που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο, μετά το "Sign of the Times".
  • Το "As it was" ήταν η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Styles, κατακτώντας την κορυφή του Billboard Hot 100 για 15 εβδομάδες.
  • Ο Styles συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του και επέκτεινε τις ημερομηνίες της έως τον Αύγουστο του 2027.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το μουσικό βίντεο του Harry Styles για το τραγούδι «As it was» έχει πλέον ξεπεράσει το δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική επιτυχία για τον Βρετανό καλλιτέχνη. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ένα οπτικό έργο του Harry Styles καταφέρνει να εισέλθει στο «club των δισεκατομμυρίων» της δημοφιλούς πλατφόρμας, μετά το βίντεο για το «Sign of the Times» του 2017.

Ο Harry Styles τραγουδάει το «Sign of the times» στο Madison Square Garden με ενέργεια και πάθος.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Το «As it was» , το οποίο κυκλοφόρησε ως το πρώτο single από το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, «Harry’s House», παραμένει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Styles. Το τραγούδι κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 για 15 εβδομάδες, μια επίδοση που ξεπερνιέται μόνο από λίγα τραγούδια στην ιστορία του chart. Παράλληλα, διατήρησε την πρώτη θέση στο Billboard Global 200 για την ίδια χρονική περίοδο.

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Το άλμπουμ «Harry’s House» αναδείχθηκε «Άλμπουμ της Χρονιάς» στα βραβεία Grammy του 2023, ενώ βρέθηκε στην κορυφή του Billboard 200 για δύο εβδομάδες. Το μουσικό βίντεο του «As it was» είχε λάβει υποψηφιότητα για «Βίντεο της Χρονιάς» στα MTV Video Music Awards (VMAs) του 2022, αν και το βραβείο κατέληξε στο σύντομο φιλμ της Taylor Swift για το All Too Well (10 Minute Version)».

Ο Harry Styles με χρυσό γιλέκο ερμηνεύει το «Sign of the times» στο Madison Square Garden μπροστά σε ενθουσιώδες κοινό.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Ο Harry Styles συνεχίζει την επιτυχημένη παγκόσμια περιοδεία του για το τέταρτο άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally». Μετά από στάσεις σε πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο και την Πόλη του Μεξικού, ο πρώην frontman των One Direction βρίσκεται αυτή την περίοδο στα μισά της 30ήμερης ρεζιντένσι του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο Harry Styles με υψωμένα χέρια σε σκηνή, αποκαλύπτοντας τη νέα του ζωή μετά την αλλαγή.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Πρόσφατα, ο Styles ανακοίνωσε την επέκταση της περιοδείας του έως τον Αύγουστο του 2027, προσθέτοντας νέες ημερομηνίες. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του, δήλωσε στο κοινό: «Μετά από αυτό, δεν ξέρω τι έρχεται για μένα, αλλά ξέρω ότι είμαι ενθουσιασμένος να το ανακαλύψω».

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Harry Styles
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