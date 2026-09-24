City Guide 24.09.2026

«Easterman»: Η θεατρική ομάδα |(w)in the margins| παρουσιάζει ένα καθηλωτικό θρίλερ με ελεύθερη είσοδο

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Μετά την επιτυχημένη πορεία της στην Κύπρο, η σκοτεινή παράσταση σε σκηνοθεσία Αγγέλας Κωνσταντινίδου ταξιδεύει στην Αθήνα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το ψυχολογικό θρίλερ "Easterman" της ομάδας |(w)in the margins| παρουσιάζεται στην Αθήνα.
  • Οι παραστάσεις θα γίνουν 9 και 10 Οκτωβρίου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
  • Η υπόθεση αφορά έναν συγγραφέα που παίρνει συνέντευξη από εγκληματία σε άσυλο.
  • Η είσοδος είναι ελεύθερη, με τηλεφωνικές κρατήσεις, και η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«EASTERMAN» – |(w)in the margins|

Ένα ανατρεπτικό ψυχολογικό θρίλερ από την ομάδα |(w)in the margins|

Μετά από σειρά παραστάσεων στην Κύπρο (Λευκωσία, Λεμεσός), το ψυχολογικό θεατρικό θρίλερ, “Easterman” από την θεατρική ομάδα |(w)in the margins|, ταξιδεύει στην Ελλάδα για δύο παραστάσεις, στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2026, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα, στο πλαίσιο των “Ημερών Κύπρου” (01 – 15/10/2026), σε μια συνδιοργάνωση από το Σπίτι της Κύπρου και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

FINAL POSTER

Υπόθεση έργου:

Ένας συγγραφέας καταφθάνει στο πιο διαβόητο άσυλο της Αγγλίας με στόχο να πάρει συνέντευξη από έναν επικίνδυνο εγκληματία για το επόμενο του βιβλίο. Όταν φτάνει όμως εκεί, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένει…

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αγγέλα Κωνσταντινίδου
Ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης): Κωνσταντίνος Μιραλλάης, Θωμάς Μυλωνάς, Αλεξάνδρα Μαρία Παπαδημητρίου
Ημερομηνίες: Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου και Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026
Χώρος: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, 17778 Ταύρος, Τ: 210 3418550
Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ /ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 210 3418550 ΚΑΙ – 579

*Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω των 16 ετών

Θεσμικοί Χορηγοί Επικοινωνίας Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη:

Mad & Mad Radio 106,2

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Easterman Ίδρυμα Κακογιάννη
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