Celeb News 24.09.2026

Απρόσμενη συνάντηση στο αεροπλάνο: Ο γιος του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ Άγγελος, με την Penélope Cruz

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Η Penélope Cruz πόζαρε μαζί με τον Μιχαήλ Άγγελο Βαρθακούρη σε μια απρόσμενη συνάντηση κατά τη διάρκεια πτήσης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο γιος του Γιάννη Πάριου, Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, συναντήθηκε με την ηθοποιό Penélope Cruz σε αεροπλάνο.
  • Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράστηκε τις φωτογραφίες της συνάντησης στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της.
  • Η Penélope Cruz, βραβευμένη με Όσκαρ, χαμογελάει στις φωτογραφίες δίπλα στον Μιχαήλ Άγγελο.
  • Η τυχαία αυτή συνάντηση αποδεικνύει πώς οι δρόμοι των διασημοτήτων μπορούν να διασταυρωθούν απρόσμενα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και σίγουρα αξιομνημόνευτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής πτήσης, φέρνοντας κοντά τον Μιχαήλ Άγγελο Βαρθακούρη, γιο του Γιάννη Πάριου, με τη διεθνούς φήμης ηθοποιό Penélope Cruz. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω των προσωπικών λογαριασμών της Σοφίας Αλιμπέρτη στο Instagram, η οποία και μοιράστηκε την έκπληξη και τον ενθουσιασμό της για το γεγονός.

https://www.instagram.com/mihail_v/
https://www.instagram.com/mihail_v/

Η Σοφία Αλιμπέρτη ανέβασε στο Instagram δύο φωτογραφίες που τράβηξε ο γιος της, στις οποίες ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης ποζάρει δίπλα στην Penélope Cruz. Η ηθοποιός, φορώντας τα χαρακτηριστικά γυαλιά ηλίου της, χαμογελάει στο φακό, ενώ ο Μιχαήλ Άγγελος την κοιτάει με εμφανή χαρά.

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Η Αλιμπέρτη, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες, δεν έκρυψε την ατυχία της που δεν βρέθηκε εκεί για να απαθανατίσει η ίδια αυτή την ιδιαίτερη στιγμή. «Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω», έγραψε χαρακτηριστικά στην πρώτη της ανάρτηση, απευθυνόμενη τόσο στην Cruz όσο και στον γιο της.

https://www.instagram.com/sofoufou_
https://www.instagram.com/sofoufou_

Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης, ο οποίος έχει ακολουθήσει τα καλλιτεχνικά χνάρια του πατέρα του, έχει ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή. Η σχέση του με τον πατέρα του, όσο και με την μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, είναι στενή, όπως φανερώνουν οι αναρτήσεις της τελευταίας.

https://www.instagram.com/sofoufou_/
https://www.instagram.com/sofoufou_/

Η Penélope Cruz, από την άλλη, είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς παγκοσμίω, ενώ έχει τιμηθεί με Όσκαρ για την ερμηνεία της στο “Vicky Cristina Barcelona”. Η τυχαία αυτή συνάντηση στο αεροπλάνο αποδεικνύει πώς οι δρόμοι των διασημοτήτων μπορούν να διασταυρωθούν απρόσμενα, δημιουργώντας ευχάριστες εκπλήξεις.

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Penelope Cruz Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης
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