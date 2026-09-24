Celeb News 24.09.2026

«Η τσάντα μου είναι κινητό φαρμακείο»: Η αποκάλυψη του Νίκου Απέργη για την αρρωστοφοβία του

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Ο Νίκος Απέργης μίλησε ανοιχτά για την αρρωστοφοβία του και αποκάλυψε τι κουβαλά καθημερινά στην τσάντα του για κάθε πιθανό ενδεχόμενο
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Νίκος Απέργης μίλησε ανοιχτά για την αρρωστοφοβία που τον ταλαιπωρεί, περιγράφοντας πώς αυτή η κατάσταση επηρεάζει την καθημερινότητά του και τον οδηγεί να προετοιμάζεται για κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η τσάντα του είναι πάντα γεμάτη με φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν «κινητό φαρμακείο».

apergis_nikos
https://www.instagram.com/nikos_apergis

«Είμαι αρρωστοφοβικός, γενικά με τις ασθένειες δεν τα πάω πολύ καλά», δήλωσε ο Νίκος Απέργης στην εκπομπή «Happy Day». «Αυτή η αρρωστοφοβία μου, σε συνδυασμό με τη δουλειά μου, είναι μία φοβία που έχω». Εξηγώντας περαιτέρω, ανέφερε ότι εάν κάποιος ανοίξει την τσάντα του, θα βρει «από κολλύριο, μέχρι κάτι για τον πονοκέφαλο».

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Ο Νίκος Απέργης παραδέχτηκε πως η σύζυγός του συχνά τον πειράζει για αυτή τη συνήθεια, ωστόσο, με τον καιρό, έχει αποδεχτεί αυτή την πτυχή της προσωπικότητάς του. «Η σύζυγος με κοροϊδεύει, αλλά το έχει δεχτεί», σχολίασε με χιούμορ.

https://www.instagram.com/nikos_apergis/
https://www.instagram.com/nikos_apergis/

Πέρα από την αποκάλυψη για την αρρωστοφοβία του, ο Νίκος Απέργης αναφέρθηκε και στα επαγγέλματα που θα τον ενδιέφεραν, εάν δεν είχε ακολουθήσει την καριέρα του τραγουδιστή. Δύο είναι οι τομείς που ξεχώρισαν στην προτίμησή του: «Μου αρέσουν δύο δουλειές πάρα πολύ», εξήγησε. «Αν δεν ήμουν τραγουδιστής, μου αρέσει το επάγγελμα του ραδιοφωνικού παραγωγού». Η αγάπη του για τη μουσική και την επικοινωνία φαίνεται να τον οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.

https://www.instagram.com/nikos_apergis/
https://www.instagram.com/nikos_apergis/

Παράλληλα, εξέφρασε ένα απροσδόκητο ενδιαφέρον για ένα εντελώς διαφορετικό επάγγελμα: «Και από την άλλη, θα έβρισκα πολύ ενδιαφέρον να είμαι ταξιτζής, επειδή μου αρέσει πολύ να οδηγώ». Η ευχαρίστηση που αντλεί από την οδήγηση τον καθιστά, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πιθανό υποψήφιο για αυτή τη δραστηριότητα.

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ΝΙΚΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
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