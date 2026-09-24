TV 24.09.2026

«Παγώνει» το «Your Face Sounds Familiar»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Παπουτσάκη

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Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποκάλυψε ότι το «Your Face Sounds Familiar» δεν θα επιστρέψει φέτος στον ΑΝΤ1
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Your Face Sounds Familiar» δεν θα προβληθεί φέτος, αλλά αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη σεζόν.
  • Η Κατερίνα Παπουτσάκη δεν γνωρίζει τους λόγους της αναβολής, αλλά εμπιστεύεται τους υπεύθυνους του προγράμματος.
  • Η ηθοποιός έχει αναπτύξει ανοσία στα αρνητικά σχόλια στα social media.
  • Η Παπουτσάκη τόνισε την ανάγκη προσοχής στα σχόλια, λόγω πιθανών επιπτώσεων σε ευάλωτα άτομα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η  Κατερίνα Παπουτσάκη επιβεβαίωσε ότι το «Your Face Sounds Familiar» δεν θα προβληθεί τη φετινή σεζόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του την επόμενη.

Κατερίνα Παπουτσάκη
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στο show, δήλωσε: «Δε θα δείτε νέο κύκλο του YFSF στο δεύτερο μισό της σεζόν, όχι. Απ’ όσο ξέρω, δε θα γίνει φέτος. Θα ξεκουραστεί, θα τ’ αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την άλλη σεζόν».

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Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση, αλλά εκφράζει την εμπιστοσύνη της στους υπεύθυνους του προγράμματος. «Δεν ξέρω με ποιον γνώμονα πάρθηκε αυτή η απόφαση, σίγουρα όμως ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς που σχεδιάζουν το πρόγραμμα ότι κάτι θα ξέρουν περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη με σκούρο μπικίνι στη θάλασσα μπροστά από βράχια
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που λαμβάνει στα social media. «Τα hate comments υπήρξαν πάρα πολλά, ειδικά εκείνη την περίοδο με την Αλίκη, τα γνωστά, μην τα ξαναλέμε, βαρέθηκα. Τότε ήταν πολύ έντονα οπότε, μετά απ’ αυτό, έπαθα ανοσία. Φυσικά υπάρχουν φουλ, γελάω πια», δήλωσε, δείχνοντας πως έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα απέναντι σε τέτοιου είδους κριτική.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει με το πατέρα της σε συγκινητικό βίντεο, φορώντας καλοκαιρινή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Μάλιστα, μοιράστηκε ένα πρόσφατο, όπως είπε, αστείο περιστατικό: «Σε ένα πρόσφατο που ήταν πολύ αστείο και θέλω να το μοιραστώ, έγραψε κάποιος ότι ‘Αυτή η κοπέλα είναι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και κάτω και πολύ λεπτή από πάνω’. Εντάξει, τρελάθηκα και λέω φαντάσου τώρα να υποφέρει κανείς και να φλερτάρει με τη νευρική ανορεξία. Τι θα πάθει; Πρέπει να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι».

Η απόφαση για τη μη προβολή του «Your Face Sounds Familiar» τη φετινή σεζόν αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στους τηλεθεατές, οι οποίοι είχαν συνηθίσει να παρακολουθούν τις μεταμορφώσεις των διασήμων κάθε χρόνο. Η δήλωση της Παπουτσάκη, ωστόσο, αφήνει την πόρτα ανοιχτή για την επιστροφή του show στο τηλεοπτικό τοπίο την επόμενη σεζόν.

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Your Face Sounds Familiar Κατερίνα Παπουτσάκη
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